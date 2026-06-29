కస్టమర్లకు గుడ్ న్యూస్- జులై 23న సరికొత్త మారుతి బ్రెజ్జా ఎంట్రీ- హైలైట్స్ ఇవే!
మారుతి సుజుకి తన పాపులర్ SUV 'బ్రెజ్జా ఫేస్లిఫ్ట్'ను జులై 23న లాంఛ్ చేయనుంది. ఈసారి బ్రెజ్జా సరికొత్త టర్బో ఇంజిన్ ఆప్షన్, అదనపు ఫీచర్లతో రానున్నట్లు ఆటో వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
Published : June 29, 2026 at 4:03 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ సంస్థ మారుతి సుజుకి (Maruti Suzuki) తమ పాపులర్ కాంపాక్ట్ SUV 'బ్రెజ్జా' (Brezza) అప్డేటెడ్ మోడల్ను జూలై 23న భారతదేశంలో విడుదల చేయడానికి సిద్ధమైంది. 2022లో లాంఛ్ అయిన సెకండ్ జనరేషన్ బ్రెజ్జాకు లభిస్తున్న మొదటి మేజర్ ఫేస్లిఫ్ట్ (భారీ అప్డేట్) ఇదే కావడం విశేషం.
ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ ద్వారా ప్రస్తుత నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పవర్ట్రెయిన్ను కొనసాగిస్తూనే, కాస్మెటిక్ మార్పులు, అదనపు ఫీచర్లు, సరికొత్త టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్ను తీసుకువస్తారని భావిస్తున్నారు.
ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్: ఈ కారు ఎక్స్టీరియర్ మార్పులు చాలా స్వల్పంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. కారు ముందు భాగంలో (Front fascia) చిన్నపాటి మార్పులు, రీడిజైన్ చేసిన అలాయ్ వీల్స్, సరికొత్త కలర్ ఆప్షన్లను (Paint schemes) మారుతి సుజుకి పరిచయం చేయనుంది. కారు డిజైన్ను పూర్తిగా మార్చేయకుండా, బ్రెజ్జా పాత క్లాసిక్ లుక్ను అలాగే కొనసాగిస్తూ.. కేవలం మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా మాత్రమే ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ అప్డేట్ను తీసుకువస్తున్నారు.
ఇంటీరియర్ & కంఫర్ట్ ఫీచర్లు: కాంపాక్ట్ SUV సెగ్మెంట్లో తీవ్రమైన పోటీని తట్టుకుని బ్రెజ్జా స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసేందుకు, మారుతి సుజుకి ఈ కారు క్యాబిన్ లోపల ఫీచర్ల జాబితాను భారీగా పెంచే అవకాశం ఉంది. వినియోగదారుల సౌకర్యం కోసం వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లతో (Ventilated front seats) పాటు ప్రయాణాన్ని మరింత సుఖమయం చేసే మరికొన్ని సరికొత్త ఆధునిక ఫీచర్లను కూడా ఈ అప్డేట్లో జోడించొచ్చు.
ఇంజిన్ & మెకానికల్ అప్డేట్స్: ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్లో రాబోతున్న అతిపెద్ద మెకానికల్ అప్డేట్గా సరికొత్త 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ (Turbo-petrol) ఇంజిన్ పరిచయం కావచ్చు. ప్రస్తుతం ఉన్న 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ కొత్త ఇంజిన్ ఆప్షన్ను కస్టమర్లకు అందించనున్నారు. ఒకవేళ ఇది అందుబాటులోకి వస్తే, ఈ మోడల్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి రెండు పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో లభించడం ఇదే తొలిసారి కానుంది.
సీఎన్జీ వేరియంట్లో కీలక మార్పులు: బ్రెజ్జా సీఎన్జీ (CNG) వేరియంట్లో కూడా మారుతి సుజుకి ఒక కీలకమైన అప్డేట్ను తీసుకురానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో సరికొత్త 'అండర్బాడీ సీఎన్జీ ట్యాంక్ లేఅవుట్' టెక్నాలజీని వాడనున్నట్లు అంచనా. ప్రస్తుతం కారు బూట్ స్పేస్ (డిక్కీ)లో ఉండే సిలిండర్ సెటప్తో పోలిస్తే.. ఈ కొత్త టెక్నాలజీ వల్ల లగేజీ సామర్థ్యం (Luggage capacity) గణనీయంగా పెరుగుతుంది. దీంతో సీఎన్జీ కారులోనూ ప్రయాణికులు సామాన్లను సౌకర్యంగా సర్దుకోవచ్చు.
ధర వివరాలు: ఈ సరికొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ అప్డేట్తో బ్రెజ్జా ధరలు కాస్త పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న బ్రెజ్జా ధర రూ. 8. 26 లక్షల నుంచి రూ. 13.01 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండగా.. ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్ ధర రూ. 8.50 లక్షల నుంచి రూ. 13.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుందని అంచనా.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: మార్కెట్లోకి విడుదలయ్యాక, తీవ్రమైన పోటీ ఉన్న సబ్కాంపాక్ట్ SUV సెగ్మెంట్లో ఈ కొత్త బ్రెజ్జా.. టాటా నెక్సాన్ (Tata Nexon), కియా సోనెట్ (Kia Sonet), హ్యుందాయ్ వెన్యూ (Hyundai Venue), స్కోడా కైలాక్ (Skoda Kylaq) వంటి పాపులర్ మోడళ్లతో పోటీ పడనుంది.