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మారుతి సుజుకి 'బ్రెజ్జా ఫేస్‌లిఫ్ట్' వచ్చేసిందోచ్- రూ. 7.40 లక్షలకే!

మారుతి సుజుకి భారతీయ మార్కెట్‌లో "2026 మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా ఫేస్‌లిఫ్ట్‌"ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 7.40 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

2026 Maruti Suzuki Brezza Facelift Launched in India
2026 Maruti Suzuki Brezza Facelift Launched in India (Photo Credit- Maruti Suzuki)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 1:10 PM IST

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Hyderabad: దేశీయ దిగ్గజం మారుతి సుజుకి ఎట్టకేలకూ తన "బ్రెజ్జా ఫేస్‌లిఫ్ట్‌" మోడల్​ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ సబ్-కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ డిజైన్‌లో స్వల్ప మార్పులు మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, దీని ఇంటీరియర్‌లో గణనీయమైన అప్‌డేట్‌లు చేశారు. ఈ కారు ప్రారంభ ధరను రూ. 7.40 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. దీని బుకింగ్​లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రూ. 11,000 బుకింగ్ అమౌంట్ చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు.

2026 మారుతి బ్రెజ్జా ఫేస్‌లిఫ్ట్ పవర్‌ట్రెయిన్: కొత్త మారుతి బ్రెజ్జా ఫేస్‌లిఫ్ట్‌లో అత్యంత కీలక మార్పు దాని పవర్‌ట్రెయిన్ ఆప్షన్లలో ఉంది. కంపెనీ ఈ కారులో 1.0-లీటర్ బూస్టర్‌జెట్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను అమర్చింది. దీనికి కొత్త 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌ను జత చేసింది.

Side profile of the new 2026 Maruti Brezza facelift
Side profile of the new 2026 Maruti Brezza facelift (Photo Credit- Maruti Suzuki)

ఈ ఇంజిన్ గతంలో కంపెనీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఉన్నప్పటికీ, ఈ కారులో ఇది 108.5 bhp పవర్, 170 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. దీనికి విరుద్ధంగా, మారుతి ఫ్రాంక్స్‌లో ఇదే ఇంజిన్ 99 bhp, 146 Nm ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

అదనంగా, 1.5-లీటర్ నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను అందించడం కొనసాగుతుంది. CNG వెర్షన్లు మినహా అన్ని వేరియంట్లలో మైల్డ్-హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు స్టాండర్డ్‌గా వస్తుంది. టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌లో కూడా మైల్డ్-హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీ ఉంది.

Rear profile of the new 2026 Maruti Brezza facelift
Rear profile of the new 2026 Maruti Brezza facelift (Photo Credit- Maruti Suzuki)

అన్ని వేరియంట్లలో, పాత 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌ స్థానంలో స్టాండర్డ్ 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌ను అమర్చారు. 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఇది ప్రత్యేకంగా 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో మాత్రమే లభిస్తుంది.

Seating layout of the new 2026 Maruti Brezza facelift
Seating layout of the new 2026 Maruti Brezza facelift (Photo Credit- Maruti Suzuki)

ఇంధన సామర్థ్యం విషయంలో, ఈ కొత్త కారు పాత మోడల్‌ను అధిగమించింది. 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఇప్పుడు మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో 21.09 kmpl వరకు, ఆటోమేటిక్‌తో 20.17 kmpl మైలేజీని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అదే సమయంలో, CNG మోడల్ 26.90 km/kg మైలేజీని అందిస్తుండగా, టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ 20.47 kmpl వరకు మైలేజీని ఇస్తుంది.

Dashboard of the new 2026 Maruti Brezza facelift
Dashboard of the new 2026 Maruti Brezza facelift (Photo Credit- Maruti Suzuki)

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