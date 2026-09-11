మారుతి 'బాలెనో' ధరల జాబితా వచ్చేసింది- సేమ్ బడ్జెట్లోనే టాటా 'ఆల్ట్రోజ్'- ఏది కొనాలి?
మారుతి బాలెనో పూర్తి ధరల జాబితా ఎట్టకేలకు వెల్లడైంది. రూ. 5.99 లక్షల సేమ్ బడ్జెట్లో టాటా ఆల్ట్రోజ్ కూడా అందుబాటులో ఉండటంతో ఏ కారు కొనాలోననే కన్ఫ్యూజన్ కస్టమర్లలో మొదలైంది.
Published : September 11, 2026 at 2:41 PM IST
Hyderabad: మారుతి సుజుకి ఎట్టకేలకు భారతదేశంలో తమ ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ 'బలెనో' (Baleno) పూర్తి ధరల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్ అధికారికంగా సెప్టెంబర్ 5, 2026న విడుదలైంది. ప్రారంభంలో దీని పరిచయ ధర రూ. 6.10 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ప్రకటించారు.
అయితే, కంపెనీ ఇప్పుడు వెల్లడించిన పూర్తి ధరల జాబితా ప్రకారం, బేస్ 'సిగ్మా' వేరియంట్ ధర రూ. 5.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమై, టాప్-స్పెక్ 'ఆల్ఫా (O)' ట్రిమ్ ధర రూ. 9.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంది. అంటే మొదట ప్రకటించిన ధరతో పోలిస్తే ఈ కారు సుమారు రూ. 11,000 తక్కువ ధరకు లభిస్తూ, రూ. 6 లక్షల లోపు ధరల శ్రేణిలో కస్టమర్లకు అందుబాటులో నిలుస్తోంది.
మరోవైపు, టాటా ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ 'ఆల్ట్రోజ్' (Altroz) ఫేస్లిఫ్ట్ ప్రారంభ ధర కూడా రూ. 5.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచే మొదలవుతుంది. దీంతో ఈ రేంజ్ ధరలో హ్యాచ్బ్యాక్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే కస్టమర్లకు ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ అనే సందిగ్ధం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ధర, ఫీచర్లు, ఇంజిన్ ఆప్షన్ల పరంగా ఈ రెండు ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్లలో ఏది ఉత్తమమో ఇప్పుడు వివరంగా పోల్చి చూద్దాం.
ధర & వేరియంట్ల కంపారిజన్:
1. 2026 మారుతి సుజుకి బాలెనో: ఫేస్లిఫ్ట్ బాలెనో ఐదు ప్రధాన ట్రిమ్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. అవి: సిగ్మా, డెల్టా, జీటా, ఆల్ఫా, ఆల్ఫా (O). పెట్రోల్, CNG పవర్ట్రెయిన్లతో పాటు మాన్యువల్, AMT గేర్బాక్స్ ఆప్షన్లతో కలిపి మొత్తం 9 వేరియంట్లను కలిగి ఉంది. ఎంట్రీ-లెవల్ సిగ్మా ధర రూ.5.99 లక్షలు కాగా, డెల్టా ధర రూ.7 లక్షలు. మిడ్-వేరియంట్లు జీటా, ఆల్ఫా ధరలు వరుసగా రూ.8 లక్షలు, రూ.9.10 లక్షల నుంచి ప్రారంభం కాగా, టాప్-ఎండ్ ఆల్ఫా (O) ధర రూ.9.50 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. ఇవన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు.
|2026 బాలెనో
|వేరియంట్లు
|పెట్రోల్ MT ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
|పెట్రోల్ AMT ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
|CNG MT
|సిగ్మా (Sigma)
|రూ. 5.99 లక్షలు
|-
|-
|డెల్టా (Delta)
|రూ. 7 లక్షలు
|రూ. 7.50 లక్షలు
|రూ. 7.92 లక్షలు
|జీటా (Zeta)
|రూ. 8 లక్షలు
|రూ. 8.50 లక్షలు
|రూ. 8.92 లక్షలు
|ఆల్ఫా (Alpha)
|రూ. 9.10 లక్షలు
|రూ. 9.60 లక్షలు
|-
|ఆల్ఫా (O) [Alpha (O)]
|రూ. 9.50 లక్షలు
|రూ. 9.99 లక్షలు
|-
- MT- మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్
- AMT- ఆటోమేటెడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్
- DCA- డ్యూయల్ క్లచ్ ఆటోమేటిక్ లేదా డ్యూయల్ క్లచ్ ట్రాన్స్మిషన్ (DCT)
2. 2026 టాటా ఆల్ట్రోజ్: టాటా ఆల్ట్రోజ్ స్మార్ట్, ప్యూర్, ప్యూర్ S, క్రియేటివ్, క్రియేటివ్ S, అకాంప్లిష్డ్ S అనే ఆరు ట్రిమ్లలో లభిస్తుంది. పెట్రోల్, డీజిల్, iCNG ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో పాటు మాన్యువల్, AMT, DCA గేర్బాక్స్ల కలయికతో మొత్తం 27 వేరియంట్లలో ఇది అందుబాటులో ఉంది. ఆల్ట్రోజ్లో ఎంట్రీ వేరియంట్ స్మార్ట్ ధర రూ.5.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, ప్యూర్ ట్రిమ్ ధర రూ.7.14 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. మిడ్-స్పెక్ వేరియంట్లు ప్యూర్ S, క్రియేటివ్, క్రియేటివ్ S ధరలు వరుసగా రూ.7.44 లక్షలు, రూ.8.09 లక్షలు, రూ.8.44 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. టాప్-స్పెక్ అకాంప్లిష్డ్ S ధర రూ.9.29 లక్షల నుంచి మొదలవుతుంది. ఇవన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలే.
|2026 టాటా ఆల్ట్రోజ్
|వేరియంట్లు
|ధరలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
|స్మార్ట్ (Smart)
|రూ. 5.99 లక్షల నుంచి ప్రారంభం
|ప్యూర్ (Pure)
|రూ. 7.14 లక్షల నుంచి ప్రారంభం
|ప్యూర్ S (Pure S)
|రూ. 7.44 లక్షల నుంచి ప్రారంభం
|క్రియేటివ్ (Creative)
|రూ. 8.09 లక్షల నుంచి ప్రారంభం
|క్రియేటివ్ S (Creative S)
|రూ. 8.44 లక్షల నుంచి ప్రారంభం
|అకాంప్లిష్డ్ S (Accomplished S)
|రూ. 9.29 లక్షల నుంచి ప్రారంభం
ఆల్ట్రోజ్ తన కస్టమర్లకు డ్రైవింగ్ అవసరాలకు తగ్గట్టు ఇంజిన్ ఎంచుకునేలా వేరియంట్ల పరంగా ఎక్కువ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తుంది. బాలెనో మాత్రం ఆప్షన్లను సింపుల్గా ఉంచి ట్రిమ్ ఎంపికలో వచ్చే గందరగోళాన్ని తగ్గిస్తుంది.
ఫీచర్ల కంపారిజన్:
1. 2026 మారుతి సుజుకి బాలెనో: బాలెనో బేస్ వేరియంట్ సిగ్మాలో అత్యవసరమైన ఫీచర్లు మాత్రమే ఉంటాయి. మారుతి అధికారిక వివరాల ప్రకారం, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా తప్ప ఇందులో ఆడియో, ఇన్ఫోటైన్మెంట్ ఫీచర్లు ఉండవు. సేఫ్టీ పరంగా మాత్రం ఇది చాలా పటిష్టంగా ఉంది. దీనిలో హిల్ హోల్డ్తో ESP, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్, హై స్పీడ్ అలర్ట్ సిస్టమ్, ప్రయాణికులందరికీ 3-పాయింట్ ELR సీట్ బెల్ట్లు, డ్రైవర్, కో-డ్రైవర్కు సీట్ బెల్ట్ రిమైండర్, బ్రేక్ అసిస్ట్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, సీట్ బెల్ట్ ప్రీ-టెన్షనర్, ISOFIX యాంకరేజ్లు, ఎమర్జెన్సీ స్టాప్ సిగ్నల్ వంటివి స్టాండర్డ్గా లభిస్తాయి.
2. 2026 టాటా ఆల్ట్రోజ్: అదే ధరలో ఆల్ట్రోజ్ బేస్ వేరియంట్ స్మార్ట్ మాత్రం ఫీచర్ల పరంగా చాలా రిచ్ ప్యాకేజీని అందిస్తుంది. 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్స్, స్మార్ట్ డిజిటల్ స్టీరింగ్ వీల్, 90-డిగ్రీల డోర్ ఓపెనింగ్, ESP, LED టెయిల్ ల్యాంప్స్, 10.16-అంగుళాల డిజిటల్ క్లస్టర్, మల్టీ డ్రైవ్ మోడ్స్ (ఎకో, స్పోర్ట్), ఫాలో మీ హోమ్ హెడ్ల్యాంప్స్, ETC HVAC, రిమోట్ కీలెస్ ఎంట్రీ, డోర్లన్నింటికీ పవర్ విండోస్, ISOFIX, 3-పాయింట్ ELR సీట్ బెల్ట్స్, ఐడిల్ స్టాప్ స్టార్ట్, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్స్ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ఈ రెండింటిలో ఏది తీసుకోవాలి?: 2026 మారుతి సుజుకి బాలెనో, టాటా ఆల్ట్రోజ్ ఫేస్లిఫ్ట్ రెండూ ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ విభాగంలో బలమైన వాల్యూ ప్రపోజిషన్తో నిలుస్తున్నాయి.
- టాటా ఆల్ట్రోజ్: బేస్ వేరియంట్ నుంచే మెరుగైన ఫీచర్లు, ఇంజిన్- గేర్బాక్స్ ఎంపికల్లో విస్తృత ఛాయిస్, దృఢమైన బాడీ నిర్మాణంతో అత్యధిక భద్రతకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే కొనుగోలుదారులకు ఇది సరైన ఎంపిక.
- మారుతి సుజుకి బాలెనో: అధిక ఇంధన సామర్థ్యం, విస్తృత సర్వీస్ నెట్వర్క్, తక్కువ నిర్వహణ వ్యయంతో నమ్మకమైన, దీర్ఘకాలిక యాజమాన్య అనుభవాన్ని కోరుకునే వారికి ఇది బెటర్ ఛాయిస్ అవుతుంది.