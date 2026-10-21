మహింద్రా బొలెరోలో 'బోల్డ్ ఎడిషన్'- బ్రాంజ్ మేకోవర్తో భలే ఉందిగా!
మహింద్రా తన బొలెరో మాస్ ఇమేజ్ను మరో లెవెల్కి తీసుకెళ్తూ సరికొత్త 'బోల్డ్ ఎడిషన్'ను లాంఛ్ చేసింది. బ్రాంజ్ డీటెయిలింగ్, కొత్త అప్హోల్స్టరీతో సహా పలు కాస్మెటిక్ మార్పులతో దీన్ని తీర్చిదిద్దారు.
Published : October 21, 2026 at 8:54 PM IST
Hyderabad: స్వదేశీ ఆటోమొబైల్ సంస్థ మహింద్రా తన ఐకానిక్ SUV బొలెరోలో కొత్త 'బోల్డ్ ఎడిషన్'ను ప్రవేశపెట్టింది. అయితే ఇది కొత్త వేరియంట్ కాదు, కేవలం ఒక యాడ్-ఆన్ యాక్సెసరీ ప్యాకేజీ మాత్రమే. ఎక్స్టీరియర్, ఇంటీరియర్లో పలు కాస్మెటిక్ మార్పులతో బొలెరో ఇప్పుడు మరింత బోల్డ్ లుక్లో దర్శనమివ్వనుంది.
బోల్డ్ ఎడిషన్లో ఏమేం ఉన్నాయి?: ఈ ప్యాకేజీలో భాగంగా బ్రాంజ్ థీమ్తో వాహనానికి పలు ఆకర్షణీయ హంగులు జోడించారు.
- బ్రాంజ్ గ్రిల్ ఇన్సర్ట్స్
- బ్రాంజ్ యాక్సెంట్స్తో రూఫ్ రెయిల్స్
- బ్రాంజ్ ఫాగ్ ల్యాంప్ సరౌండ్స్
- డ్యూయల్-టోన్ బ్లాక్ & బ్రాంజ్ సైడ్ క్లాడింగ్
- 'బోల్డ్ ఎడిషన్' సైడ్ బ్యాడ్జింగ్
- బ్రాంజ్ ORVM అప్లిక్
- బ్రాంజ్ ఫినిషింగ్తో 15-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్
వీటితో పాటు డ్యూయల్-టోన్ బ్లాక్ & బ్రాంజ్ లెదరెట్ సీట్ అప్హోల్స్టరీ, రియర్-వ్యూ కెమెరా, డిజైనర్ ఫ్లోర్ మ్యాట్స్ కూడా లభిస్తాయి.
ధర ఎంత?: ప్రస్తుతానికి ఈ బోల్డ్ ఎడిషన్ యాక్సెసరీ ప్యాక్ ధరను కంపెనీ ప్రకటించలేదు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాల కోసం సమీపంలోని మహింద్రా డీలర్షిప్ను సంప్రదించవచ్చు.
మహింద్రా బొలెరో: గ్రామీణ మార్కెట్ రారాజు
దేశీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో సుదీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న మోడళ్లలో బొలెరో ఒకటి. పటిష్టమైన నిర్మాణం, నిరాడంబరమైన ఇంటీరియర్, విశేషమైన విశ్వసనీయత వంటి అంశాలతో గ్రామీణ భారతానికి ఇప్పటికీ ఆప్తుడిగా నిలుస్తోంది.
ఇంటీరియర్ను పరిశీలిస్తే, మినిమలిస్టిక్ డ్యాష్బోర్డ్, ఫోర్-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్తో ఆకట్టుకుంటుంది. ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే మాన్యువల్ AC, స్టీరింగ్-మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, 7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్, పవర్ విండోస్ వంటివి అందుబాటులో ఉన్నాయి.
భద్రతా పరంగా డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగులు, ABS, రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, రియర్ కెమెరా, ముందు & రెండో వరుస సీట్లకు సీట్బెల్ట్ రిమైండర్లు వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
మహింద్రా బొలెరో పవర్ట్రెయిన్:
|ఇంజిన్
|1.5-లీటర్ డీజిల్
|పవర్
|76 PS
|టార్క్
|210 Nm
|ట్రాన్స్మిషన్
|5-స్పీడ్ MT
|డ్రైవ్ట్రెయిన్
|RWD
మహింద్రా బొలెరో ధర: భారత్లో బొలెరో ధర రూ. 8.57 లక్షల నుంచి రూ. 9.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంటుంది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: మహింద్రా బొలెరో ఒక ప్రత్యేకమైన వాహనం. దీనికి నేరుగా పోటీ ఇచ్చే ఇతర వాహనాలు లేవు. అయితే, ఇదే తరహా సామర్థ్యంతో కాస్త ఆధునిక వెర్షన్ కావాలనుకుంటే బొలెరో నియోను పరిశీలించవచ్చు.
ఇదిలా ఉండగా మహింద్రా తన పాపులర్ కాంపాక్ట్ SUV 'XUV 3XO'లో CNG వెర్షన్ను తీసుకువస్తోంది. 'XUV 3XO ZNG' పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా ఈ మోడల్ బుకింగ్లను మంగళవారం (అక్టోబర్ 20, 2026) నుంచి ప్రారంభించింది. ఈ SUVలో అధునాతన ట్విన్-సిలిండర్ CNG టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం వల్ల, బూట్ స్పేస్ (లగేజ్ స్థలం) విషయంలో ఎలాంటి రాజీ పడాల్సిన అవసరం లేకుండా తగినంత స్థలం లభిస్తుంది. పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా ఇది కేవలం 11.8 సెకన్లలోనే 0-100 Kmph వేగాన్ని అందుకోగలదని, అలాగే కిలో CNGకి 24.7 కిలోమీటర్ల వరకు అత్యుత్తమ మైలేజీని ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.