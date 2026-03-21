తొలిసారిగా ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రైన్తో 'లెక్సస్ ES' సెడాన్- సింగిల్ ఛార్జ్తో 580km మైలేజ్
లెక్సస్ తొలిసారిగా ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రైన్తో తన ఎగ్జిక్యూటివ్ సెడాన్ అయిన "లెక్సస్ ES" కొత్త తరాన్ని భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 89.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : March 21, 2026 at 10:21 AM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ లెక్సస్ తన ఎగ్జిక్యూటివ్ సెడాన్ అయిన "లెక్సస్ ES" సరికొత్త తరాన్ని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ సెడాన్ను మొదటిసారిగా పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ పవర్ట్రెయిన్తో అందిస్తున్నారు. దీనిలో రెండు పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ ఎంపికలలో సుపరిచితమైన ES 350h స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్, పూర్తిగా విద్యుత్తుతో నడిచే ES 500e ఉన్నాయి. ఈ EV ప్రారంభ ధరను రూ. 89.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. భారతీయ మార్కెట్ కోసం లెక్సస్ ప్రవేశపెట్టిన మొట్టమొదటి పూర్తి విద్యుత్ మోడల్ ఇదే కావడం విశేషం. నివేదికల ప్రకారం, హైబ్రిడ్ మోడల్ ధరను తర్వాతి దశలో ప్రకటించనున్నారు.
నూతన లెక్సస్ ES డిజైన్: కొత్త లెక్సస్ ES డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఇది LF-ZC కాన్సెప్ట్ నుంచి ప్రేరణ పొందినట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఇది షార్ప్ లుక్, స్పష్టమైన బాడీ లైన్లను కలిగి ఉంది. ఈ కొత్త ES కారు, కింది వైపుకు వాలి ఉండే 'షార్క్-నోస్' డిజైన్ను, కోణీయంగా, ఎత్తులో అమర్చిన LED DRLలను, అలాగే వాటికి సరిగ్గా దిగువన ప్రధాన హెడ్ల్యాంప్ యూనిట్లను కలిగి ఉంది.
అంతేకాకుండా, EV మోడల్లో మూసివున్న గ్రిల్ ఉండగా, దాని హైబ్రిడ్ మోడల్లో గ్రిల్కు సరిగ్గా కింద ఒక చిన్న ఇన్లెట్, అలాగే బంపర్లో ఒక ప్రముఖమైన సెంట్రల్ ఇన్టేక్ ఉంటాయి. దీని బంపర్పై ఉన్న నల్లని ఇన్సర్ట్లు దానికి మరింత షార్ప్ లుక్ను అందిస్తాయి.
సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికి వస్తే, ఈ కొత్త ES నాలుగు-డోర్ల కూపే డిజైన్ను కలిగి ఉంది. దీనిలో ముందు డోర్ నుంచి ఒక షార్ప్ షోల్డర్ లైన్ పైకి లేచి వెనుక క్వార్టర్ విండో వరకు విస్తరించి ఉంటుంది.
వెనుక ప్రొఫైల్ విషయానికొస్తే, దాని వెడల్పాటి ఫెండర్లు ఈ సెడాన్ దృఢమైన, నిలకడైన రూపాన్ని మరింత పెంచుతాయి. అదే సమయంలో వెనుక భాగంలో, పూర్తి వెడల్పు గల లైట్బార్ ఈ వాహనం అత్యంత విశిష్టమైన డిజైన్ ఫీచర్గా నిలుస్తుంది.
కొత్త తరం లెక్సస్ ES ఇంటీరియర్: మునుపటి ESతో పోలిస్తే, కొత్త తరం ES మినిమలిస్ట్ క్యాబిన్ థీమ్ను అవలంబిస్తుంది. ఇందులో హుడ్ బిన్నకిల్లో పొందుపరిచిన డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ఇందులో 14 అంగుళాల భారీ సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్ ఉంది. దీని క్యాబిన్లో కారు ఆన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వెలిగే 'హిడెన్' స్విచ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి టచ్స్క్రీన్ కింద, డ్రైవర్ వైపున ఉంటాయి.
కొత్త తరం లెక్సస్ ES పవర్ట్రెయిన్: ప్రస్తుతానికి, భారత మార్కెట్లో కేవలం కొత్త ES 500e మాత్రమే ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఇది 75 kWh బ్యాటరీని, రెండు మోటార్లతో కూడిన ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది. ఈ సెటప్ గరిష్ఠంగా 338 bhp శక్తిని అందిస్తుంది, అలాగే ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే, ఈ కారు గరిష్ఠంగా 580 కిలోమీటర్ల మైలేజీని (రేంజ్ను) ఇస్తుంది.
మరోవైపు, 2.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ మోటారును కలిగి ఉండే, సుపరిచితమైన 350h వెర్షన్ ఈ సంవత్సరం చివర్లో మార్కెట్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. భారత మార్కెట్లో లెక్సస్ ES 500e బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయని, దీని డెలివరీలు 2026 మధ్యలో మొదలయ్యే అవకాశం ఉందని కంపెనీ తెలిపింది.