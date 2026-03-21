తొలిసారిగా ఎలక్ట్రిక్ పవర్‌ట్రైన్​తో 'లెక్సస్ ES' సెడాన్- సింగిల్ ఛార్జ్​తో 580km మైలేజ్

లెక్సస్ తొలిసారిగా ఎలక్ట్రిక్ పవర్‌ట్రైన్​తో తన ఎగ్జిక్యూటివ్ సెడాన్ అయిన "లెక్సస్ ES" కొత్త తరాన్ని భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 89.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

New Generation Lexus ES Sedan Launched in India (Photo Credit- Lexus India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 21, 2026 at 10:21 AM IST

Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ లెక్సస్ తన ఎగ్జిక్యూటివ్ సెడాన్ అయిన "లెక్సస్ ES" సరికొత్త తరాన్ని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ సెడాన్‌ను మొదటిసారిగా పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ పవర్‌ట్రెయిన్‌తో అందిస్తున్నారు. దీనిలో రెండు పవర్‌ట్రెయిన్ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉంటాయని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ ఎంపికలలో సుపరిచితమైన ES 350h స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్, పూర్తిగా విద్యుత్తుతో నడిచే ES 500e ఉన్నాయి. ఈ EV ప్రారంభ ధరను రూ. 89.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. భారతీయ మార్కెట్ కోసం లెక్సస్ ప్రవేశపెట్టిన మొట్టమొదటి పూర్తి విద్యుత్ మోడల్ ఇదే కావడం విశేషం. నివేదికల ప్రకారం, హైబ్రిడ్ మోడల్ ధరను తర్వాతి దశలో ప్రకటించనున్నారు.

నూతన లెక్సస్ ES డిజైన్: కొత్త లెక్సస్ ES డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఇది LF-ZC కాన్సెప్ట్ నుంచి ప్రేరణ పొందినట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఇది షార్ప్ లుక్, స్పష్టమైన బాడీ లైన్‌లను కలిగి ఉంది. ఈ కొత్త ES కారు, కింది వైపుకు వాలి ఉండే 'షార్క్-నోస్' డిజైన్‌ను, కోణీయంగా, ఎత్తులో అమర్చిన LED DRLలను, అలాగే వాటికి సరిగ్గా దిగువన ప్రధాన హెడ్‌ల్యాంప్ యూనిట్‌లను కలిగి ఉంది.

Side Profile of The New Generation Lexus ES Sedan (Photo Credit- Lexus India)

అంతేకాకుండా, EV మోడల్‌లో మూసివున్న గ్రిల్ ఉండగా, దాని హైబ్రిడ్ మోడల్‌లో గ్రిల్‌కు సరిగ్గా కింద ఒక చిన్న ఇన్లెట్, అలాగే బంపర్‌లో ఒక ప్రముఖమైన సెంట్రల్ ఇన్‌టేక్ ఉంటాయి. దీని బంపర్​పై ఉన్న నల్లని ఇన్సర్ట్‌లు దానికి మరింత షార్ప్​ లుక్​ను అందిస్తాయి.

సైడ్ ప్రొఫైల్ విషయానికి వస్తే, ఈ కొత్త ES నాలుగు-డోర్ల కూపే డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. దీనిలో ముందు డోర్ నుంచి ఒక షార్ప్ షోల్డర్ లైన్ పైకి లేచి వెనుక క్వార్టర్ విండో వరకు విస్తరించి ఉంటుంది.

New Generation Lexus ES (Photo Credit- Lexus India)

వెనుక ప్రొఫైల్ విషయానికొస్తే, దాని వెడల్పాటి ఫెండర్లు ఈ సెడాన్ దృఢమైన, నిలకడైన రూపాన్ని మరింత పెంచుతాయి. అదే సమయంలో వెనుక భాగంలో, పూర్తి వెడల్పు గల లైట్‌బార్ ఈ వాహనం అత్యంత విశిష్టమైన డిజైన్ ఫీచర్‌గా నిలుస్తుంది.

కొత్త తరం లెక్సస్ ES ఇంటీరియర్: మునుపటి ESతో పోలిస్తే, కొత్త తరం ES మినిమలిస్ట్ క్యాబిన్ థీమ్‌ను అవలంబిస్తుంది. ఇందులో హుడ్ బిన్నకిల్‌లో పొందుపరిచిన డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉంటుంది.

Interior of the New-Generation Lexus ES Sedan (Photo Credit- Lexus India)

అంతేకాకుండా ఇందులో 14 అంగుళాల భారీ సెంట్రల్ టచ్‌స్క్రీన్ ఉంది. దీని క్యాబిన్​లో కారు ఆన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వెలిగే 'హిడెన్' స్విచ్‌లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి టచ్‌స్క్రీన్ కింద, డ్రైవర్ వైపున ఉంటాయి.

కొత్త తరం లెక్సస్ ES పవర్‌ట్రెయిన్: ప్రస్తుతానికి, భారత మార్కెట్లో కేవలం కొత్త ES 500e మాత్రమే ప్రవేశపెడుతున్నారు. ఇది 75 kWh బ్యాటరీని, రెండు మోటార్లతో కూడిన ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ వ్యవస్థను కలిగి ఉంటుంది. ఈ సెటప్ గరిష్ఠంగా 338 bhp శక్తిని అందిస్తుంది, అలాగే ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే, ఈ కారు గరిష్ఠంగా 580 కిలోమీటర్ల మైలేజీని (రేంజ్‌ను) ఇస్తుంది.

మరోవైపు, 2.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ మోటారును కలిగి ఉండే, సుపరిచితమైన 350h వెర్షన్ ఈ సంవత్సరం చివర్లో మార్కెట్లో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. భారత మార్కెట్‌లో లెక్సస్ ES 500e బుకింగ్‌లు ప్రారంభమయ్యాయని, దీని డెలివరీలు 2026 మధ్యలో మొదలయ్యే అవకాశం ఉందని కంపెనీ తెలిపింది.

