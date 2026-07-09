ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్కు సరికొత్త హంగులు: కొత్త వేరియంట్తో పాటు 6-సీటర్ లేఅవుట్
బ్రిటిష్ లగ్జరీ ఆటోమేకర్ ల్యాండ్ రోవర్ 2026 డిఫెండర్ను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో లాంఛ్ చేసింది. ఈ అప్డేట్లో భాగంగా సరికొత్త 'వెర్టెక్స్' ట్రిమ్, 6-సీటర్ లేఅవుట్, అధునాతన అడ్వెంచర్ యాక్సెసరీ కిట్ను ప్రవేశపెట్టింది.
Published : July 9, 2026 at 1:16 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ SUV తయారీ సంస్థ ల్యాండ్ రోవర్ తన 2026 ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ను గ్లోబల్ మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త మోడల్లో అనేక డిజైన్ అప్డేట్లు ఉన్నాయి. అంతేకాక, ఇందులో ఇప్పుడు ఫ్లాగ్షిప్ మోడళ్ల స్ఫూర్తితో రూపొందించిన కొత్త 'వెర్టెక్స్' (Vertex) వేరియంట్ వచ్చింది. అదనంగా, విస్తృత శ్రేణి ఫ్యాక్టరీ-ఫిటెడ్ యాక్సెసరీలను అందిస్తున్నారు. ఈ అప్డేట్లు పూర్తిగా కొత్తవి కాకపోయినా, ప్రస్తుత మోడల్కు మెరుగైన వెర్షన్గా ఉంటాయి. ఈ ప్రజాదరణ పొందిన SUVని మరింత ప్రీమియంగా, ప్రత్యేకంగా తీర్చిద్దడమే వీటి ప్రధాన లక్ష్యం.
ల్యాండ్ రోవర్ ప్రవేశపెట్టిన ఈ తాజా అప్డేట్లలో అత్యంత కీలకమైన విశేషం దీని 'డిఫెండర్ వెర్టెక్స్' వేరియంట్. వాహన రంగంలో లగ్జరీ, ప్రీమియం ఫీచర్లపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించే కస్టమర్లను టార్గెట్ చేస్తూ ఈ సరికొత్త మోడల్ను కంపెనీ ప్రవేశపెట్టింది.
దీనితో పాటు, ఆఫ్రోడింగ్ ప్రియులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న తన పవర్ఫుల్ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ 'డిఫెండర్ ఆక్టా' (Defender OCTA) ను కూడా కంపెనీ మరింతగా అప్డేట్ చేసింది. అంతేకాకుండా, అడ్వెంచర్ ట్రిప్లు లేదా లాంగ్ డ్రైవ్స్ ఇష్టపడే వారి కోసం సరికొత్త అఫీషియల్ యాక్సెసరీస్ బండిల్ను పరిచయం చేసింది. డిఫెండర్ పూర్తి లైన్అప్కు సరిపోయేలా వీటిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.
కొత్త డిఫెండర్ వెర్టెక్స్ వేరియంట్: ఈ కొత్త 'డిఫెండర్ వెర్టెక్స్'ను మరింత అగ్రెసివ్ డిజైన్లో రూపొందించారు. ఇందులో షాడో అట్లాస్ మ్యాట్ ఫినిష్తో కూడిన కొత్త ఫ్రంట్, రియర్ బంపర్లు, పెద్ద సైజ్ గ్రిల్ ఉన్నాయి. వీటితో పాటు అప్డేటెడ్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్, బాడీ కలర్ లోయర్ క్లాడింగ్ను కూడా చేర్చారు. ఇవన్నీ ఈ ఎస్యూవీకి రోడ్డుపై మరింత పవర్ఫుల్ లుక్ను అందిస్తాయి.
ఇక స్టైలింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఈ వాహనంలో గ్లోస్ బ్లాక్ రూఫ్ స్పాయిలర్, కాంట్రాస్టింగ్ ఎల్లో బ్రేక్ కాలిపర్లు, ఎల్లో రియర్ రికవరీ ఐస్, సరికొత్త డిజైన్ చేసిన అలాయ్ వీల్స్ అందించారు. అదనంగా, కొనుగోలుదారులు కొత్త 'ఎక్స్టెండెడ్ ఎక్స్టీరియర్ ప్యాక్'ను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. ఇది డిఫెండర్ X-డైనమిక్, V8 లోని కొన్ని సెలెక్టెడ్ వేరియంట్లలో అనేక 'వెర్టెక్స్' స్టైలింగ్ ఎలిమెంట్స్ను అందిస్తుంది.
లైన్అప్లోకి 6-సీటర్ డిఫెండర్ 110: మరో కీలక అప్డేట్ ఏంటంటే, ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ 110 శ్రేణిలో కొత్త 6-సీట్ల కాన్ఫిగరేషన్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీనివల్ల ఈ SUV ఇకపై 2+2+2 సీటింగ్ లేఅవుట్తో లభించనుంది. ఇందులో భాగంగా రెండవ వరుసలో విడివిడిగా ప్రత్యేకమైన క్యాప్టెన్ సీట్లను (Captain Seats) ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ కొత్త సీట్లలో మెరుగైన సపోర్ట్ (బోల్స్టరింగ్), ఆర్మ్రెస్ట్లు, మ్యాన్యువల్ రిక్లైన్ ఫీచర్లను అందించారు. దీంతో ప్రయాణికులు మూడవ వరుసలోకి సులభంగా వెళ్లే వీలుంటుంది. ఈ సరికొత్త సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ వల్ల రెండవ వరుస సీట్ల మధ్య అదనపు స్టోరేజ్ స్పేస్ లభిస్తుంది. ఫలితంగా డిఫెండర్ వాహనం ఫ్యామిలీతో ప్రయాణించే వారికి మరింత సౌకర్యవంతంగా మారింది.
సరికొత్త కలర్ ఆప్షన్లు, యాక్సెసరీలు: 2026 డిఫెండర్ శ్రేణిలో కంపెనీ సరికొత్త 'సర్గస్సో బ్లూ' (Sargasso Blue) ఎక్స్టీరియర్ పెయింట్ ఆప్షన్ను జోడించింది. అదే సమయంలో డిఫెండర్ ఆక్టా (Defender OCTA) వేరియంట్లో 'టెక్స్చర్డ్ గ్రాఫైట్' (Textured Graphite) ఫినిష్తో కూడిన సరికొత్త పెయింట్ స్కీమ్ను పరిచయం చేసింది. ఇవే కాకుండా ల్యాండ్ రోవర్ సంస్థ ఫ్యాక్టరీ-ఫిటెడ్ యాక్సెసరీల జాబితాను కూడా మరింత పెంచింది. అడ్వెంచర్ ట్రిప్లు లేదా సుదీర్ఘ ప్రయాణాల కోసం ఇందులో ప్రత్యేక ఎక్విప్మెంట్ను చేర్చారు.
ఈ కొత్త యాక్సెసరీల జాబితాలో రూఫ్ స్టోరేజ్ సొల్యూషన్స్, సైడ్-మౌంటెడ్ గేర్ క్యారియర్, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎయిర్ కంప్రెసర్ కంపాటబిలిటీ, ఎక్స్టీరియర్ స్టైలింగ్ కోసం అదనపు ప్యాకేజీలు ఉన్నాయి. వాహనం అప్డేటెడ్ డిజైన్కు అనుగుణంగా అనేక యాక్సెసరీలను ఇప్పుడు డార్కర్ ఫినిష్ (Darker Finish)లో కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.
ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ పవర్ట్రెయిన్: ల్యాండ్ రోవర్ డిఫెండర్ పవర్ట్రెయిన్ విషయానికొస్తే, 2026 అప్డేట్లో భాగంగా ఈ వాహనంలో డిజైన్, వినియోగ సౌలభ్యం, వ్యక్తిగతీకరణకు సంబంధించిన మార్పులు మాత్రమే చేశారు. అయితే ఇప్పుడు సరికొత్త కఠినమైన ఉద్గార నిబంధనలకు అనుగుణంగా దీని ఇంజిన్లో కొన్ని చిన్నపాటి మార్పులు చేశారు.
ఈ అప్డేట్తో దీని 'ఆక్టా' (Octa) వేరియంట్ ఇంజిన్ పవర్ అవుట్పుట్ 626 bhp నుంచి 533 bhpకి తగ్గింది. అదనంగా, డిఫెండర్ లైన్అప్లోకి సరికొత్త P380 3.0-లీటర్ మైల్డ్-హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కూడా చేర్చారు. ఇది గరిష్ఠంగా 375 bhp పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.