కొత్త రంగు ఎంపికలతో 2026 'KTM RC 160' లాంఛ్- ఓసారి చూసేయండి!
KTM ఇండియా కొత్త రంగు ఎంపికలతో 2026 KTM RC 160 మోటార్సైకిల్ను భారతదేశానికి తీసుకొచ్చింది.
Published : February 28, 2026 at 10:54 AM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ KTM ఇండియా 2026 KTM RC 160 మోడల్ను కొత్త రంగు ఎంపికలతో భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్సైకిల్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఎలక్ట్రానిక్ ఆరెంజ్ మ్యాట్, సిరామిక్ వైట్ మ్యాట్ రంగులలో అందుబాటులో ఉంది. పెద్ద RC మోడళ్లను ఇంతకు ముందు చూసిన వారికి బైక్ నారింజ రంగు సుపరిచితంగానే ఉంటుంది, అయితే తాజా తెలుపు రంగు ఎంపిక నలుపు, నారింజ రంగు హైలైట్లతో విభిన్నమైన క్లీన్ లుక్ను అందిస్తుంది. ఈ అప్డేట్లు తప్ప మోటార్సైకిల్ స్పెసిఫికేషన్లు లేదా ధరలలో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. దీని ధరను రూ. 1.85 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గానే ఉంచారు.
2026 KTM RC 160 డిజైన్: డిజైన్ పరంగా, RC 160 అనేది KTM ఫుల్ ఫెయిర్డ్ స్పోర్ట్బైక్ శ్రేణిలో ఎంట్రీ-లెవల్ మోటార్సైకిల్. ఇది కూడా ఇతర RC మోడళ్ల మాదిరిగానే షార్ప్, అగ్రెసివ్ స్టైలింగ్ థీమ్తో వస్తుంది. ఫ్రంట్ ఫెయిరింగ్ కాంపాక్ట్, రేస్-ప్రేరేపిత రూపాన్ని కలిగి ఉంది. దీని టెయిల్ సెక్షన్ను కాస్త పెంచారు. ఈ మోటార్ సైకిల్ తేలికపాటి ట్రేల్లిస్ ఫ్రేమ్తో వస్తుంది.
2026 KTM RC 160 ఫీచర్లు: ఈ KTM RC 160 LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఫుల్ LED లైటింగ్ను కలిగి ఉంది. క్లిప్-ఆన్ హ్యాండిల్బార్లు, రియర్-మౌంటెడ్ ఫుట్పెగ్లు కొద్దిగా ముందుకు వంగి ఉండే రైడింగ్ పొజిషన్ను అందిస్తాయి. ఈ మోటార్ సైకిల్లో అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్ ఉన్నాయి. ఇవి షార్ప్ డౌన్షిఫ్ట్ల సమయంలో వెనుక చక్రాల స్థిరత్వాన్ని నిర్వహించడానికి సహాయపడతాయి. సూపర్మోటో మోడ్తో కూడిన డ్యూయల్-ఛానల్ ABS ప్రామాణిక ప్యాకేజీలో భాగంగా వస్తుంది.
2026 KTM RC 160 ఇంజిన్: కొత్త 2026 KTM RC 160లో ఎటువంటి యాంత్రిక మార్పులు లేవు. ఈ బైక్ 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో జతయిన ప్రస్తుత 164.2cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 18.7 bhp, 15.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇప్పటికే ఉన్న రంగు ఎంపికలకు ఈ కొత్త షేడ్స్ జోడించడంతో, కొనుగోలుదారులకు ఇప్పుడు ఎంచుకోవడానికి మరిన్ని ఆప్షన్లు లభిస్తాయి. అయితే KTM RC 160 మొత్తం రూపం, మెకానికల్ సెటప్ అలాగే ఉందని గమనించాలి.