కొత్త రంగులతో 2026 KTM '250 డ్యూక్', '200 డ్యూక్'- ఇప్పుడు వీటి ధర ఎంతంటే?
KTM ఇండియా 2026 అప్డేట్లో భాగంగా కొత్త రంగు ఎంపికలతో తన KTM 250 డ్యూక్, 200 డ్యూక్లను మార్కెట్లో విడుదల చేసింది.
Published : February 25, 2026 at 12:01 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం స్పోర్ట్స్ మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ KTM ఇండియా తన నేకెడ్ మోటార్సైకిల్ లైనప్లో ఒక చిన్న అప్డేట్ను అందించింది. కంపెనీ తన "2026 KTM 250 డ్యూక్", "2026 KTM 200 డ్యూక్" మోడళ్లలో కొత్త కలర్ ఆప్షన్లను పరిచయం చేసింది. ఈ మేరకు వీటిలో కొత్త పెయింట్ స్కీమ్లను అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా ప్రకటించింది. అయితే ప్రస్తుతం ఇవి మార్కెట్లో అందుబాటులో లేవు, మరికొన్ని రోజుల్లోనే వీటిని డీలర్షిప్లకు తరలించనున్నారు.
2026 KTM 250 డ్యూక్ కలర్ ఆప్షన్లు, ధర: కొత్త KTM 250 డ్యూక్ ఇప్పుడు రెండు కొత్త పెయింట్ స్కీమ్లలో లభిస్తుంది. అవి: సిల్వర్ మెటాలిక్, స్లేట్ గ్రే. సిల్వర్ మెటాలిక్ ఆప్షన్లో సిల్వర్-ఫినిష్డ్ ట్యాంక్ ఎక్స్టెన్షన్లతో ముదురు బూడిద రంగు ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ లభిస్తుంది. మరోవైపు దీని స్లేట్ గ్రే వెర్షన్ నారింజ రంగు ఫినిషింగ్తో ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ను అందిస్తుంది. ఇది ముదురు బూడిద రంగు ట్యాంక్ ప్యానెల్లతో వస్తుంది. ఇవి ఈ మోటార్సైకిల్కు స్పోర్టీ లుక్ను ఇస్తాయి.
అయితే కంపెనీ వీటి ధరలను ఇంకా వెల్లడించలేదు. కానీ రెండు కొత్త రంగు ఎంపికలతో దీని ధర రూ. 2.14 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుందని అంచనా. తాజా అప్డేట్ ఎబోనీ బ్లాక్, ఎలక్ట్రానిక్ ఆరెంజ్, అట్లాంటిక్ బ్లూ, మెటాలిక్ సిల్వర్ వంటి ప్రస్తుత ఎంపికలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
2026 KTM 200 డ్యూక్ కలర్ ఆప్షన్లు, ధర: కొత్త KTM 200 డ్యూక్ అట్లాంటిక్ బ్లూ అనే కొత్త కలర్ స్కీమ్లో లభిస్తుంది. దీనిలో ఆరెంజ్ ప్రధాన షేడ్గా ఉంటుంది. ఇంధన ట్యాంక్, హెడ్ల్యాంప్ సరౌండ్, సబ్ఫ్రేమ్లో ఈ రంగు కన్పిస్తుంది. అయితే చక్రాలు బ్లాక్ కలర్ ఫినిషింగ్తో వస్తాయి.
ట్యాంక్ ఎక్స్టెన్షన్లు, ఫ్రంట్ మడ్గార్డ్, కొన్ని బాడీ ప్యానెల్లపై నీలిరంగు యాక్సెంట్స్ కన్పిస్తాయి. ఈ అప్డేటెడ్ వెర్షన్ ధరను కంపెనీ రూ.1.94 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఇది ఎలక్ట్రానిక్ ఆరెంజ్, డార్క్ గాల్వానో, సిల్వర్ మెటాలిక్ వంటి ఇతర అందుబాటులో ఉన్న రంగులకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
2026 KTM 200 డ్యూక్, 250 డ్యూక్ ఇంజిన్లు: పైన పేర్కొన్నవి తప్ప ఈ రెండు మోటార్సైకిళ్లలో ఎటువంటి మార్పులు లేవు. KTM 200 డ్యూక్ అదే 199cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 24.67 bhp, 19.3 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
మరోవైపు 2026 KTM 250 డ్యూక్ అదే 249.7cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 30.5 bhp, 25 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ కూడా 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.