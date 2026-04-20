కొత్త ట్రిమ్​లతో 2026 కియా సిరోస్ లాంఛ్- ఇప్పుడు దీన్ని రూ. 8.39 లక్షలకే కొనేయొచ్చు!

నాలుగు కొత్త ట్రిమ్ స్థాయిలతో పాటు, స్పోర్ట్స్ గ్రీన్ బ్రేక్ కాలిపర్‌లతో 2026 కియా సిరోస్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీని ధరలు రూ. 8.39 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.

2026 Kia Syros Launched In India At Rs. 8.39 Lakh (Photo Credit- Kia India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 2:28 PM IST

Hyderabad: కియా ఇండియా భారతదేశంలో తన 2026 కియా సిరోస్ మోడల్​ను విడుదల చేసింది. సబ్-కాంపాక్ట్ SUV విభాగంలో, ఈ కారు ఇప్పుడు మరింత ఆకర్షణీయంగా, అందుబాటు ధరలో లభిస్తోంది. దీని ధరలు ఇప్పుడు రూ. 8.39 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, డీజిల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లు ఇప్పుడు రూ. 12.74 లక్షల నుంచే అందుబాటులో ఉన్నాయి.

వినియోగదారుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా HTE, HTE(O), HTK+(O), HTX(O) అనే నాలుగు కొత్త ట్రిమ్‌లను దీనికి జోడించారు. అదనంగా కంపెనీ ముఖ్యంగా డీజిల్ కస్టమర్ల కోసం ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్‌లను విస్తరించింది. ఇప్పుడు HTK+ ట్రిమ్​లో ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ లభిస్తుంది. ఈ అప్డేటెడ్ సిరోస్ ఇప్పుడు మరింత స్పోర్టీగా, దృఢమైన (Rugged) రూపాన్ని కలిగి ఉంది. 5-స్టార్ BNCAP సేఫ్టీ రేటింగ్, 30-అంగుళాల ట్రినిటీ పనోరమిక్ డిస్‌ప్లే, డ్యూయల్-పేన్ పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లతో, యువ కొనుగోలుదారులకు ఇది ఒక ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా నిలిచింది.

రీడిజైన్ చేసిన బంపర్, బాడీ-కలర్ ఏరో ఇన్సర్ట్‌లు, LED ఫాగ్ ల్యాంప్‌లతో అనుసంధానించిన గ్లాసీ బ్లాక్ స్కిడ్ ప్లేట్‌లతో దీని ముందు భాగం మరింత స్పోర్టీ లుక్​లో కనిపిస్తుంది. వెనుక భాగంలో, బంపర్‌ను పునఃరూపకల్పన చేయడంతో పాటు, కొత్త LED హై-మౌంటెడ్ స్టాప్ ల్యాంప్‌ను అమర్చారు. గ్లాస్ బ్లాక్ రూఫ్ రైల్స్, ORVMలు, బాడీ-కలర్ సైడ్ గార్నిష్‌ల కారణంగా సైడ్ ప్రొఫైల్ కూడా మరింత షార్ప్​గా కనిపిస్తుంది.

దీని రూపాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తూ, ఉన్నత శ్రేణి HTX, HTX(O) ట్రిమ్‌లు ఇప్పుడు కొత్తగా డిజైన్ చేసిన 17-అంగుళాల క్రిస్టల్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్‌తో వస్తున్నాయి. వీటికి ఆకట్టుకునే నియాన్ బ్రేక్ కాలిపర్‌లు అమర్చారు. అమ్మకాల గణాంకాలను మెరుగుపరచడానికి అన్ని వేరియంట్లలో అనేక మెరుగుదలలు చేయడంతో పాటు, కియా మాగ్మా రెడ్, ఐవరీ సిల్వర్ మ్యాట్, ఐవరీ సిల్వర్ గ్లాస్ వంటి కొత్త పెయింట్ ఆప్షన్‌లను కూడా జోడించింది.

లోపలి భాగంలో, ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ అండ్ ఇన్‌స్ట్రుమెంటేషన్‌తో పాటు కనెక్టెడ్ నావిగేషన్‌ను ఏకీకృతం చేసిన పెద్ద 30-అంగుళాల పనోరమిక్ డిస్‌ప్లే సెటప్, డ్యూయల్-పేన్ పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ సీట్లు, 60:40 స్ప్లిట్ కాన్ఫిగరేషన్‌తో స్లైడింగ్ అండ్ రిక్లైనింగ్ చేయగల రెండవ వరుస సీట్లు ఉన్నాయి. ఇది సమగ్రమైన సేఫ్టీ సూట్‌తో కూడా వస్తుంది.

ఈ SUV ఇప్పటికే 5-స్టార్ BNCAP భద్రతా రేటింగ్‌ను పొందింది. ఇది 80కి పైగా కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు, OTA అప్‌డేట్‌లు, కియా కనెక్ట్ డయాగ్నోస్టిక్స్‌ను అందిస్తుంది. మెకానికల్‌గా, దీని ఇంజిన్ ఆప్షన్‌లు మారనప్పటికీ, డీజిల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ల లభ్యత పెరగడం మొత్తం యాక్సెసిబిలిటీని మెరుగుపరుస్తుంది. డీజిల్ ఆటోమేటిక్ ధర ఇప్పుడు రూ. 12.73 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

కియా సైరోస్ MY26 శ్రేణిలోని బేస్ పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ ధర రూ. 8.39 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై, టాప్-స్పెక్ డీజిల్ ఆటోమేటిక్ ట్రిమ్ వరకు రూ. 15.79 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుంది. 1.0L టర్బో పెట్రోల్ ఆప్షన్లు మాన్యువల్ అండ్ 7DCT గేర్‌బాక్స్‌లలో లభిస్తాయి. వీటి ధరలు రూ. 8.39 లక్షల నుంచి రూ. 14.99 లక్షల మధ్య ఉంటాయి. మరోవైపు 1.5L డీజిల్ శ్రేణిలోని మాన్యువల్ వేరియంట్ ధర రూ. 9.99 లక్షల నుంచి మొదలై, ఆటోమేటిక్ వెర్షన్‌తో రూ. 15.79 లక్షల స్థాయి వరకు ఉంటుంది.

పవర్​ట్రెయిన్/ట్రిమ్HTEHTE(O)HTK(EX)HTK+HTK+(O)HTXHTK(O)
G1.0 MT రూ. 8,39,900రూ. 9,19,900రూ. 9,79,900రూ. 10,73,900రూ. 11,99,900--
G1.0 7DCT ---రూ. 11,93,900రూ. 13,19,900రూ. 13,99,900రూ. 14,99,900
D1.5 6MT-రూ.9, 99,900రూ. 10,59,900రూ. 11,53,900రూ. 12,79,900-
D1.5 6AT---రూ. 12,73,900రూ. 13,99,900రూ. 14,79,900రూ. 15,79,900

