2026 కియా సోనెట్ లాంఛ్- ఇప్పుడు రూ.10 లక్షల లోపే ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్!
కియా తన సోనెట్ కాంపాక్ట్ SUV 2026 మోడల్కు కొత్త అప్డేట్లను ప్రవేశపెట్టింది. డీజిల్, టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లు రెండింటికీ సంబంధించిన మధ్యస్థ శ్రేణి (mid-spec) వేరియంట్లలో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అందుబాటులో ఉంది.
Published : March 14, 2026 at 11:42 AM IST
Hyderabad: కియా ఇండియా అనేక అప్డేట్లతో తన 2026 సోనెట్ కంపాక్ట్ SUVని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కారు మిడ్-రేంజ్ వేరియంట్లలోని డీజిల్, టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లలో ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపిక అందుబాటులో ఉంది. రూ.10 లక్షల కంటే తక్కువ ధరతో లభిస్తున్న ఈ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్, ఇప్పుడు బడ్జెట్ పట్ల శ్రద్ధ వహించే కొనుగోలుదారులకు మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి వచ్చింది.
డీజిల్ ఇంజిన్ కోసం 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్: దీని 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ 116 HP పవర్, 250 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇప్పుడు HTE(O) వేరియంట్లో కూడా మనకు 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 9.78 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ ఆప్షన్ దీని హైయర్ ట్రిమ్లలో కూడా అందుబాటులో ఉంది: HTK(O), HTK+, HTK+(O). గతంలో ఈ డీజిల్ ఆటోమేటిక్ ఎగువ మిడ్-స్పెక్ ట్రిమ్లకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు.
దీని డీజిల్ AT వెర్షన్ ARAI-సర్టిఫైడ్ మైలేజ్ లీటరుకు 18.6 కిలోమీటర్లు, మాన్యువల్ వెర్షన్కు లీటరుకు 22.3 కిలోమీటర్లు. ఈ మార్పు సోనెట్ను భారత మార్కెట్లో అత్యంత సరసమైన ధరలో లభించే ఆటోమేటిక్ వాహనాలలో ఒకటిగా నిలిపింది.
టర్బో-పెట్రోల్ కోసం 7-స్పీడ్ DCT ఆటోమేటిక్: 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ 120 HP పవర్, 172 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇప్పుడు 7-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ ట్రాన్స్మిషన్ (DCT) HTK(O) వేరియంట్లో రూ. 9.89 లక్షల ధరతో అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఎంపిక HTK+ ట్రిమ్లో కూడా అందుబాటులో ఉంది. గతంలో ఈ ట్రిమ్లు మాన్యువల్ లేదా iMT ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికలను మాత్రమే అందించాయి. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ కోరుకునే కస్టమర్లు మిడ్-స్పెక్ వేరియంట్లలో కూడా ప్రీమియం డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. అదనంగా 1.2-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది, ఇది 81 HP, 115 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
భద్రతా ఫీచర్లు: కియా సోనెట్ అన్ని వేరియంట్లలో 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు వంటి ఫీచర్లు స్టాండర్డ్గా వస్తాయి. దీని HTK+ ట్రిమ్లో అయితే 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లే, రియర్ కెమెరా, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఉన్నాయి. ఈ ఫీచర్లు సోనెట్ను రోజువారీ నగర, సుదూర ప్రయాణాలకు సౌకర్యవంతమైన, సురక్షితమైన ఎంపికగా చేస్తాయి.
ధర, లభ్యత: భారత మార్కెట్లో సోనెట్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 7.30 లక్షలు. కొత్త ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లతో సహా ఈ మోడల్ శ్రేణి మొత్తం ఇప్పుడు భారతీయ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది. కియా డీలర్షిప్లలో టెస్ట్ డ్రైవ్, ఫైనాన్సింగ్ సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: కియా సోనెట్ మార్కెట్లో మహింద్రా XUV 3XO, హ్యుందాయ్ వెన్యూ, మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా, టాటా నెక్సాన్, స్కోడా కుషక్ వంటి మోడళ్లతో పోటీపడుతుంది. తాజా అప్డేట్లతో భారతీయ కాంపాక్ట్ SUV విభాగంలో కియా సోనెట్ మరింత ఆకర్షణీయమైన, అందుబాటు ధరలో లభించే ఎంపికగా మారింది. ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్, పవర్ఫుల్ ఇంజిన్లు, ప్రీమియం ఫీచర్ల మధ్య అద్భుతమైన సమతుల్యతను పాటిస్తూ, ఈ SUV కుటుంబాలకు, యువ కొనుగోలుదారులకు ఒక ఆదర్శవంతమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.