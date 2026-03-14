2026 కియా సోనెట్ లాంఛ్- ఇప్పుడు రూ.10 లక్షల లోపే ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్!

కియా తన సోనెట్ కాంపాక్ట్ SUV 2026 మోడల్‌కు కొత్త అప్‌డేట్‌లను ప్రవేశపెట్టింది. డీజిల్, టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌లు రెండింటికీ సంబంధించిన మధ్యస్థ శ్రేణి (mid-spec) వేరియంట్లలో ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ అందుబాటులో ఉంది.

2026 Kia Sonet Launched in India Now Automatic Variants Available for Under Rs 10 Lakhs
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 14, 2026 at 11:42 AM IST

Hyderabad: కియా ఇండియా అనేక అప్డేట్​లతో తన 2026 సోనెట్ కంపాక్ట్ SUVని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కారు మిడ్​-రేంజ్ వేరియంట్లలోని డీజిల్, టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్లలో ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపిక అందుబాటులో ఉంది. రూ.10 లక్షల కంటే తక్కువ ధరతో లభిస్తున్న ఈ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్, ఇప్పుడు బడ్జెట్ పట్ల శ్రద్ధ వహించే కొనుగోలుదారులకు మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి వచ్చింది.

డీజిల్ ఇంజిన్ కోసం 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్: దీని 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్ 116 HP పవర్, 250 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇప్పుడు HTE(O) వేరియంట్​లో కూడా మనకు 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ లభిస్తుంది. దీని ధర రూ. 9.78 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ ఆప్షన్​ దీని హైయర్ ట్రిమ్‌లలో కూడా అందుబాటులో ఉంది: HTK(O), HTK+, HTK+(O). గతంలో ఈ డీజిల్ ఆటోమేటిక్ ఎగువ మిడ్-స్పెక్ ట్రిమ్‌లకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు.

దీని డీజిల్ AT వెర్షన్‌ ARAI-సర్టిఫైడ్ మైలేజ్ లీటరుకు 18.6 కిలోమీటర్లు, మాన్యువల్ వెర్షన్‌కు లీటరుకు 22.3 కిలోమీటర్లు. ఈ మార్పు సోనెట్‌ను భారత మార్కెట్లో అత్యంత సరసమైన ధరలో లభించే ఆటోమేటిక్ వాహనాలలో ఒకటిగా నిలిపింది.

టర్బో-పెట్రోల్ కోసం 7-స్పీడ్ DCT ఆటోమేటిక్: 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ 120 HP పవర్, 172 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఇప్పుడు 7-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ ట్రాన్స్‌మిషన్ (DCT) HTK(O) వేరియంట్​లో రూ. 9.89 లక్షల ధరతో అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఎంపిక HTK+ ట్రిమ్‌లో కూడా అందుబాటులో ఉంది. గతంలో ఈ ట్రిమ్‌లు మాన్యువల్ లేదా iMT ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికలను మాత్రమే అందించాయి. ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ కోరుకునే కస్టమర్‌లు మిడ్-స్పెక్ వేరియంట్‌లలో కూడా ప్రీమియం డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. అదనంగా 1.2-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది, ఇది 81 HP, 115 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

భద్రతా ఫీచర్లు: కియా సోనెట్ అన్ని వేరియంట్లలో 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC), హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్, రియర్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు వంటి ఫీచర్లు స్టాండర్డ్​గా వస్తాయి. దీని HTK+ ట్రిమ్‌లో అయితే 8-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్‌ప్లే, రియర్ కెమెరా, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఉన్నాయి. ఈ ఫీచర్లు సోనెట్‌ను రోజువారీ నగర, సుదూర ప్రయాణాలకు సౌకర్యవంతమైన, సురక్షితమైన ఎంపికగా చేస్తాయి.

ధర, లభ్యత: భారత మార్కెట్లో సోనెట్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 7.30 లక్షలు. కొత్త ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లతో సహా ఈ మోడల్ శ్రేణి మొత్తం ఇప్పుడు భారతీయ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది. కియా డీలర్‌షిప్‌లలో టెస్ట్ డ్రైవ్, ఫైనాన్సింగ్ సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: కియా సోనెట్ మార్కెట్లో మహింద్రా XUV 3XO, హ్యుందాయ్ వెన్యూ, మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా, టాటా నెక్సాన్, స్కోడా కుషక్ వంటి మోడళ్లతో పోటీపడుతుంది. తాజా అప్డేట్​లతో భారతీయ కాంపాక్ట్ SUV విభాగంలో కియా సోనెట్ మరింత ఆకర్షణీయమైన, అందుబాటు ధరలో లభించే ఎంపికగా మారింది. ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్, పవర్​ఫుల్ ఇంజిన్లు, ప్రీమియం ఫీచర్ల మధ్య అద్భుతమైన సమతుల్యతను పాటిస్తూ, ఈ SUV కుటుంబాలకు, యువ కొనుగోలుదారులకు ఒక ఆదర్శవంతమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.

