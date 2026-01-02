కొత్త అవతార్లో 'కియా సెల్టోస్'- రూ. 10.99 లక్షలకే!
2026 కియా సెల్టోస్ లాంఛ్- వేరియంట్ల వారీగా ధర, ఫీచర్ల వివరాలను ఓసారి చూసేయండి!
Published : January 2, 2026 at 11:35 AM IST
Hyderabad: దక్షిణ కొరియా ఆటోమొబైల్ తయారీ సంస్థ కియా భారత మార్కెట్లో మరో ప్రధాన మైలురాయిని నెలకొల్పింది. కియా ఇండియా ఇవాళ (జనవరి 2న) తన "2026 కియా సెల్టోస్" (రెండవ తరం) కాంపాక్ట్ SUVని అధికారికంగా విడుదల చేసింది. భారతీయ వినియోగదారులలో ఇప్పటికే బలమైన బ్రాండ్ ఇమేజ్ను సంపాదించుకున్న సెల్టోస్, ఈ కొత్త తరం వెర్షన్తో మరింత పవర్ఫుల్ అవతార్లో మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది.
2026 కియా సెల్టోస్ ధర?: భారత మార్కెట్లో ఈ కొత్త సెల్టోస్ ధర రూ. 10.99 లక్షల నుంచి (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభమవుతుంది. కియా ఇప్పటికే ఈ కొత్త సెల్టోస్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించింది. అంతే కాదు, కంపెనీ ఇప్పటికే ఈ సెల్టోస్ కోసం బుకింగ్లనూ ప్రారంభించింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు రూ. 25,000 టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించడం ద్వారా దీన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చు.
వేరియంట్ల వారీగా ధరల జాబితా:
|పవర్ట్రెయిన్
|HTE
|HTE (O)
|HTK
|HTK (O)
|Cooperative
|HTX (A)
|Smartstream G1.5 6MT
|₹10,99,000
|₹12,09,000
|₹13,09,000
|₹14,19,000
|₹15,59,000
|₹16,69,000
|SmartStream G1.5 IVT
|₹13,39,000
|₹14,39,000
|₹15,49,000
|₹16,89,000
|₹17,99,000
|SmartStream G1.5 T-GDI 6iMT
|₹12,89,000
|₹13,89,000
|₹14,99,000
|Smartstream G1.5 T-GDi 7DCT
|₹16,29,000
|₹17,69,000
|₹18,79,000
|1.5l CRDI VGT 6MT
|₹12,59,000
|₹13,69,000
|₹14,69,000
|₹15,79,000
|₹17,19,000
|₹18,29,000
|1.5l CRDI VGT 6AT
|₹14,99,000
|₹15,99,000
|₹17,09,000
|₹18,49,000
|₹19,59,000
GT-Line and X-Line వేరియంట్లు:
|పవర్ట్రెయిన్
|GTX / X-Line
|GTX (A) / X-Line (A)
|SmartStream G1.5 IVT
|₹18,39,000
|₹19,49,000
|Smartstream G1.5 T-GDI 7DCT
|₹19,19,000
|₹19,99,000
|1.5L CRDI VGT 6AT
|₹19,79,000
|₹19,99,000
డిజైన్ అండ్ ఎక్స్టీరియర్: డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఈ కొత్త సెల్టోస్ పాత మోడల్ కంటే షార్ప్ అండ్ రిచ్ లుక్లో కన్పిస్తుంది. ఇది విశాలమైన గ్రిల్, నిలువుగా అమర్చిన LED హెడ్ల్యాంప్లు, సవరించిన DRL సిగ్నేచర్లతో కొత్త ముందు భాగాన్ని కలిగి ఉంది. వెనుక భాగంలో కూడా కొత్త LED టెయిల్ల్యాంప్లు ఉన్నాయి. ఇవి లైట్ బార్ ద్వారా కనెక్టయి ఉన్నాయి. వాహనం మొత్తం పరిమాణం, ఆకారంలో కొద్దిగా మార్పులు ఉన్నాయి. ఇవి ఈ SUVకి రహదారిపై మరింత దృఢమైన, చతురస్రాకార రూపాన్ని ఇస్తాయి.
ఇంటీరియర్ డిజైన్: ఇంటీరియర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఈ సెల్టోస్ సరికొత్త డాష్బోర్డ్ డిజైన్ను పొందింది. ఇది డిజిటల్ ఫీచర్లకు మరింత ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. ఇది ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను కలిగి ఉండే ఒక పెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ స్క్రీన్ సెటప్ను కలిగి ఉంది. మెటీరియల్ క్వాలిటీ, ఫిట్ అండ్ ఫినిషింగ్ ఇప్పుడు పాత మోడల్ కంటే మెరుగ్గా ఉన్నాయి. కొత్త ప్లాట్ఫామ్ దీని క్యాబిన్ స్థలాన్ని ముఖ్యంగా వెనుక కూర్చునే ప్రయాణీకుల కోసం, కొద్దిగా పెంచింది.
ఫీచర్లు అండ్ భద్రత: కియా సెల్టోస్ అనేక సౌకర్యాలు, కనెక్టివిటీ, భద్రతా ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఇందులో ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ (సెపరేట్ టెంపరేచర్ జోన్లతో), 8-స్పీకర్ బోస్ ఆడియో సిస్టమ్, లెవల్ 2 అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (ADAS), పనోరమిక్ గ్లాస్ రూఫ్ అండ్ హెడ్-అప్ డిస్ప్లే ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, వేరియబుల్ యాంబియంట్ లైటింగ్, రిక్లైన్ ఫంక్షన్తో వెనుక సీట్లు, ఆల్-LED లైటింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. భద్రత కోసం అన్ని వేరియంట్లు ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, EBDతో ABS, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్తో ప్రామాణికంగా వస్తాయి.
ఇంజిన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్: ఈ కొత్త సెల్టోస్ మూడు ఇంజిన్ ఆప్షన్లను అందించడం కొనసాగిస్తోంది.
మొదటిది 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్. ఇది 113 bhp, 144 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ NA (నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్) పెట్రోల్ ఇంజిన్ CVT గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
రెండవది 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ GDi ఇంజిన్. ఇది 158 bhp, 253 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ ప్రామాణికంగా లభిస్తుంది. కస్టమర్లకు దీనిలో 6-స్పీడ్ iMT లేదా 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ లభిస్తుంది.
మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ వర్సెస్ iMT: మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ (MT) డ్రైవర్ క్లచ్ పెడల్, గేర్ లివర్తో గేర్లను స్వయంగా మారుస్తారు. ఇది పూర్తి నియంత్రణ, మంచి మైలేజీని ఇస్తుంది కానీ ట్రాఫిక్లో శ్రమతో కూడుకున్నది. అయితే iMT (Intelligent Manual Transmission) క్లచ్ పెడల్ లేకుండా మాన్యువల్ గేర్ మార్పుల అనుభూతినిస్తుంది. ఇక్కడ క్లచ్ను ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ నియంత్రిస్తుంది.
ఇక మూడవది 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్. ఇది 118 bhp, 260 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.