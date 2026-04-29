కొత్త రంగు ఎంపికతో '2026 కీవే V302C బాబర్'- డిజైన్, ఇంజిన్ వివరాలు ఇవే!

కీవే ఇండియా తన కొత్త "కీవే V302C బాబర్" మోటార్‌సైకిల్‌ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

2026 Keeway V302C Launched in India with New Yellow Colour Option
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 29, 2026 at 1:41 PM IST

Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ కీవే ఇండియా (Keeway India) భారత మార్కెట్లో తన సరికొత్త "కీవే V302C బాబర్" (Keeway V302C Bobber) మోటార్‌సైకిల్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్​ను కొత్తగా పసుపు రంగులో పరిచయం చేసింది. దీంతో ఈ బైక్ ఇప్పుడు ఎరుపు, నలుపు, పసుపు అనే మొత్తం మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.

కొత్త కీవే V302C బాబర్ ఇంజిన్: ఈ కొత్త కీవే V302C ఒక చిన్న డిస్‌ప్లేస్‌మెంట్ కలిగిన మోటార్‌సైకిల్. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన 298cc, V-ట్విన్, లిక్విడ్-కూల్డ్, 8-వాల్వ్ SOHC ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 8,500 rpm వద్ద 29 bhp శక్తిని, 6,500 rpm వద్ద 26.5 Nm పీక్ టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఈ మోటార్‌సైకిల్ బెల్ట్-డ్రైవ్ వ్యవస్థతో పాటు, స్లిప్పర్ క్లచ్‌తో జతచేసిన 6-స్పీడ్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ను కలిగి ఉంది.

కొత్త కీవే V302C డిజైన్: ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే, కీవే V302C ఒక 'బాబర్' (Bobber) శైలి డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. బాబర్ స్టైల్ బైక్ అంటే బరువు తగ్గించడానికి, ప్రత్యేకమైన లుక్ కోసం అనవసరమైన భాగాలను తొలగించి, మార్పులు చేసిన (Customized) మోటార్‌సైకిల్. 1940లలో ప్రాచుర్యం పొందిన ఈ డిజైన్, ఇప్పుడు ఒక విలక్షణమైన పాతకాలపు (Retro) శైలిగా మారింది. సాధారణంగా బాబర్ బైక్‌లు సింగిల్ సీట్‌తో వస్తాయి, కాబట్టి ఇది సోలో రైడర్‌లకు మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటుంది.

టియర్ డ్రాప్ ఆకారంలో ఉండే 15-లీటర్ల ఇంధన ట్యాంక్, దృఢమైన రూపం ఈ కొత్త కీవే V302C ప్రత్యేకతలు. ఈ బైక్‌లో పూర్తిగా నలుపు రంగులో ఉండే ఇంజిన్, కాస్ట్ అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి. ఈ కొత్త కీవే V302C ఒక ప్రత్యేకమైన, లో-స్లంగ్ ప్రొఫైల్​ను కలిగి ఉంది. ఇది ఫ్లాట్, వెడల్పాటి హ్యాండిల్‌బార్, గుండ్రని LED హెడ్‌లైట్, డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్, అలాగే డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో వస్తుంది.

కీవే బ్రాండ్, ఆదిశ్వర్ ఆటో రైడ్ ఇండియా సంస్థలో ఒక భాగం. ఈ సంస్థ భారతదేశంలో బెనెల్లి బ్రాండ్‌ను కూడా నిర్వహిస్తోంది. ఈ సంస్థకు భారతదేశవ్యాప్తంగా 50కి పైగా డీలర్‌షిప్‌లు ఉన్నాయి. అలాగే ఇది మోటో మోరిని, జోంటెస్ బ్రాండ్‌లతో కూడా అనుబంధం కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతం కీవే భారతదేశంలో SR125, SR250 మోడళ్లతో సహా, మూడు స్మాల్-డిస్​ప్లేస్మెంట్ కలిగిన మోడళ్లను అందిస్తోంది.

ధర వివరాలు?: ఈ కొత్త V302C ధర ప్రస్తుతం రూ. 4.22 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.

