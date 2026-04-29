కొత్త రంగు ఎంపికతో '2026 కీవే V302C బాబర్'- డిజైన్, ఇంజిన్ వివరాలు ఇవే!
కీవే ఇండియా తన కొత్త "కీవే V302C బాబర్" మోటార్సైకిల్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : April 29, 2026 at 1:41 PM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ కీవే ఇండియా (Keeway India) భారత మార్కెట్లో తన సరికొత్త "కీవే V302C బాబర్" (Keeway V302C Bobber) మోటార్సైకిల్ను విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్సైకిల్ను కొత్తగా పసుపు రంగులో పరిచయం చేసింది. దీంతో ఈ బైక్ ఇప్పుడు ఎరుపు, నలుపు, పసుపు అనే మొత్తం మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.
కొత్త కీవే V302C బాబర్ ఇంజిన్: ఈ కొత్త కీవే V302C ఒక చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ కలిగిన మోటార్సైకిల్. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన 298cc, V-ట్విన్, లిక్విడ్-కూల్డ్, 8-వాల్వ్ SOHC ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 8,500 rpm వద్ద 29 bhp శక్తిని, 6,500 rpm వద్ద 26.5 Nm పీక్ టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ మోటార్సైకిల్ బెల్ట్-డ్రైవ్ వ్యవస్థతో పాటు, స్లిప్పర్ క్లచ్తో జతచేసిన 6-స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ను కలిగి ఉంది.
కొత్త కీవే V302C డిజైన్: ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే, కీవే V302C ఒక 'బాబర్' (Bobber) శైలి డిజైన్ను కలిగి ఉంది. బాబర్ స్టైల్ బైక్ అంటే బరువు తగ్గించడానికి, ప్రత్యేకమైన లుక్ కోసం అనవసరమైన భాగాలను తొలగించి, మార్పులు చేసిన (Customized) మోటార్సైకిల్. 1940లలో ప్రాచుర్యం పొందిన ఈ డిజైన్, ఇప్పుడు ఒక విలక్షణమైన పాతకాలపు (Retro) శైలిగా మారింది. సాధారణంగా బాబర్ బైక్లు సింగిల్ సీట్తో వస్తాయి, కాబట్టి ఇది సోలో రైడర్లకు మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంటుంది.
టియర్ డ్రాప్ ఆకారంలో ఉండే 15-లీటర్ల ఇంధన ట్యాంక్, దృఢమైన రూపం ఈ కొత్త కీవే V302C ప్రత్యేకతలు. ఈ బైక్లో పూర్తిగా నలుపు రంగులో ఉండే ఇంజిన్, కాస్ట్ అల్లాయ్ వీల్స్ ఉన్నాయి. ఈ కొత్త కీవే V302C ఒక ప్రత్యేకమైన, లో-స్లంగ్ ప్రొఫైల్ను కలిగి ఉంది. ఇది ఫ్లాట్, వెడల్పాటి హ్యాండిల్బార్, గుండ్రని LED హెడ్లైట్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్, అలాగే డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో వస్తుంది.
కీవే బ్రాండ్, ఆదిశ్వర్ ఆటో రైడ్ ఇండియా సంస్థలో ఒక భాగం. ఈ సంస్థ భారతదేశంలో బెనెల్లి బ్రాండ్ను కూడా నిర్వహిస్తోంది. ఈ సంస్థకు భారతదేశవ్యాప్తంగా 50కి పైగా డీలర్షిప్లు ఉన్నాయి. అలాగే ఇది మోటో మోరిని, జోంటెస్ బ్రాండ్లతో కూడా అనుబంధం కలిగి ఉంది. ప్రస్తుతం కీవే భారతదేశంలో SR125, SR250 మోడళ్లతో సహా, మూడు స్మాల్-డిస్ప్లేస్మెంట్ కలిగిన మోడళ్లను అందిస్తోంది.
ధర వివరాలు?: ఈ కొత్త V302C ధర ప్రస్తుతం రూ. 4.22 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.