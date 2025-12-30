కవాసకి నుంచి మరో ప్రీమియం బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?
కవాసకి Z650RS అప్డేటెడ్ వెర్షన్ లాంఛ్- దీనిలో కొత్తగా ఏం ఉందంటే..?
Published : December 30, 2025 at 12:13 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ కవాసకి ఇండియా తన కవాసకి Z650RS మోటార్సైకిల్ను కూడా 2026 కోసం అప్డేట్ చేసింది. భారత మార్కెట్లో ఈ మోటార్సైకిల్ ధరను రూ. 7.83 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. అయితే కంపెనీ ఈ మోటార్సైకిల్లో పెద్దగా మార్పులు చేయలేదు. యాంత్రికంగా ఈ బైక్ మునుపటిలాగానే ఉందని గమనించాలి. అయినప్పటికీ దాని ఇంజిన్ ఇప్పుడు E20-కంప్లైంట్గా ఉంది. ఇది కొంచెం తక్కువ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదనంగా ఈ కొత్త కవాసకి Z650 నియో-రెట్రో మోడల్ కొత్త రంగు ఎంపికను కూడా కలిగి ఉంది.
2026 కవాసకి Z650RS లో కొత్తగా ఏం ఉంది?: కవాసకి తన మొత్తం 650 లైనప్ను మార్కెట్ E20కు అనుకూలంగా మార్చడానికి అప్డేట్ చేస్తోంది. ఈ జాబితాలో "కవాసకి నింజా 650", "వెర్సిస్ 650" ఉన్నాయి. వీటిని ఇప్పటికే అప్డేట్ చేసి విడుదల చేశారు. తాజాగా కంపెనీ ఈ కవాసకి Z650RS అప్డేట్ వెర్షన్ను తీసుకొచ్చింది.
అదనంగా ఈ 2026 మోడల్ కొత్త పెయింట్ స్కీమ్ను కూడా కలిగి ఉంది. మునుపటి మోడల్లో బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ కలర్ కాంబినేషన్ ఉండగా, తాజా మోడల్లో మెటాలిక్ బ్లూ అండ్ గోల్డ్ కాంబినేషన్ను అందిస్తున్నారు. అయితే గ్రాఫిక్స్లో మాత్రం ఏమాత్రం మార్పు లేదు. ఇది ఇప్పటికీ అదే మెరిసే గోల్డ్ కలర్ వీల్స్ను కలిగి ఉంది.
2026 కవాసకి Z650RS ఇంజిన్: పైన పేర్కొన్నట్లుగా ఈ కవాసకి Z650RSలో యాంత్రికంగా ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో 68 hp, 62.1 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే అదే 649cc, సమాంతర-ట్విన్ లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది.
మునుపటి మోడల్తో పోలిస్తే దీని గరిష్ట టార్క్ 1.9 Nm తగ్గినప్పటికీ, భారతదేశంలో లభించే ఇంధనంలో 20 శాతం ఇథనాల్ మిశ్రమం ఉండటం వల్ల, ఇంజిన్ జీవితకాలాన్ని పొడిగించడానికి బహుశా ఈ మార్పు చేసి ఉండవచ్చు. ధర విషయానికొస్తే కొత్త మోడల్ ధర రూ. 7.83 లక్షలు, అంటే ఇది గతంలో రూ. 7.69 లక్షలకు విక్రయించిన పాత Z650RS కంటే రూ. 14,000 ఎక్కువ.