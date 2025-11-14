అగ్రెసివ్ లుక్లో కవాసకి సూపర్బైక్- ఓసారి చూసేయండి బ్రో!
భారత మార్కెట్లో "2026 కవాసకి Z1100" లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
Published : November 14, 2025 at 7:35 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ కవాసకి ఇండియా భారతదేశంలో తన "2026 కవాసకి Z1100"ను విడుదల చేసింది. ఇది కంపెనీ అతిపెద్ద డిస్ప్లేస్మెంట్ Z మోడల్. ఇది "Z1000" కంటే పెద్ద ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఇది ఎక్కువ పవర్, టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ బైక్ ప్రసిద్ధ "కవాసకి Z1000" అప్డేటెడ్, మరింత శక్తివంతమైన ఎడిషన్. కంపెనీ ఈ మోటార్ సైకిల్ ధరను రూ. 12,79,000 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.
డిజైన్: ఈ కొత్త బైక్ కంపెనీ సుగోమి డిజైన్ను కలిగి ఉంది. ఇది అగ్రెసివ్ లుక్ను అందిస్తుంది. దీని షార్ప్ LED హెడ్లైట్ రాత్రి సమయంలో విజిబిలిటీని పెంచడమే కాకుండా ముందు భాగానికి ప్రీమియం రూపాన్ని కూడా ఇస్తుంది. అగ్రెసివ్గా ఉండే ఫ్రంట్ ఫాసియా స్లీక్ లైన్లు, బోల్డ్ స్టాన్స్తో స్పోర్టి, రేసింగ్-ప్రేరేపిత బైక్ ప్రియులను ఆకర్షిస్తుంది.
2026 కవాసకి Z1100 ఇంజిన్: ఈ కొత్త మోటార్సైకిల్ కవాసకి "నింజా 1100SX" మాదిరిగానే 1,099cc, ఇన్లైన్ ఫోర్-సిలిండర్, DOHC 16-వాల్వ్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది. ఇది 9,000 rpm వద్ద 134 bhp, 7,600 rpm వద్ద 113 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ అసిస్ట్, స్లిప్పర్ క్లచ్తో 6-స్పీడ్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది. దీని ఇన్లైన్-ఫోర్ ఇంజిన్ను మెరుగైన లో-రేంజ్ రెస్పాన్స్, షార్ప్ థొరెటల్ కంట్రోల్ కోసం ట్యూన్ చేసినట్లు కంపెనీ చెబుతోంది. ఇది స్మూత్ యాక్సిలరేషన్ను నిర్ధారిస్తుంది.
2026 కవాసకి Z1100 హార్డ్వేర్: ఈ సూపర్బైక్ను ట్విన్-ట్యూబ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్పై నిర్మించారు. దీని కర్బ్ వెయిట్ 221 kg, సీటు ఎత్తు 815 mm, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 125 mm. ఇది 17.8 km/l ఫ్యూయెల్ ఎకానమీ, 17 లీటర్ల ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం కలిగి ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది ఫుల్ ట్యాంక్పై సుమారు 300 km రేంజ్ను అందిస్తుంది.
2026 కవాసకి Z1100 ఫీచర్లు: కంపెనీ దీని హ్యాండిల్ బార్ పొజిషన్ను కూడా సవరించింది. ఇది ఇప్పుడు కొంచెం వెడల్పుగా, మరింత ముందుకు ఉండి రైడర్ ఇన్పుట్లకు మెరుగైన ప్రతిస్పందనను అందిస్తుంది. దీని ఇంజిన్ నియంత్రణ మరింత కచ్చితంగా, రెస్పాన్సివ్గా ఉండేందుకు ఎలక్ట్రానిక్ థొరెటల్ వాల్వ్ జోడించారు. ఇది క్రూయిజ్ కంట్రోల్, స్టాండర్డ్ బై-డైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్ను అందిస్తుంది.
ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ABS, రియర్ లిఫ్ట్-ఆఫ్, ఇంజిన్ బ్రేక్ కంట్రోల్, కార్నరింగ్ మేనేజ్మెంట్ ఫంక్షన్లతో సహా రైడర్ అసిస్టెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ టెక్నాలజీ జాబితాకు ఇనర్షియల్ మెజరింగ్ యూనిట్ (IMU) శక్తినిస్తుంది. 1972లో "కవాసకి Z1" లాంఛ్తో ప్రారంభమైన 50 సంవత్సరాల ఐకానిక్ Z లెగసీలో కొత్త "కవాసకి Z1100" ప్రారంభం ఒక ప్రత్యేక మైలురాయిని సూచిస్తుంది.