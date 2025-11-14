Bihar Election Results 2025

2026 Kawasaki Z1100 Launched in India
2026 Kawasaki Z1100 Launched in India (Photo Credit- Kawasaki India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 14, 2025 at 7:35 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ కవాసకి ఇండియా భారతదేశంలో తన "2026 కవాసకి Z1100"ను విడుదల చేసింది. ఇది కంపెనీ అతిపెద్ద డిస్‌ప్లేస్‌మెంట్ Z మోడల్. ఇది "Z1000" కంటే పెద్ద ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది ఎక్కువ పవర్, టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ బైక్ ప్రసిద్ధ "కవాసకి Z1000" అప్డేటెడ్, మరింత శక్తివంతమైన ఎడిషన్. కంపెనీ ఈ మోటార్ సైకిల్ ధరను రూ. 12,79,000 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.

డిజైన్: ఈ కొత్త బైక్ కంపెనీ సుగోమి డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది అగ్రెసివ్ లుక్​ను అందిస్తుంది. దీని షార్ప్ LED హెడ్‌లైట్ రాత్రి సమయంలో విజిబిలిటీని పెంచడమే కాకుండా ముందు భాగానికి ప్రీమియం రూపాన్ని కూడా ఇస్తుంది. అగ్రెసివ్​గా ఉండే ఫ్రంట్ ఫాసియా స్లీక్ లైన్లు, బోల్డ్ స్టాన్స్‌తో స్పోర్టి, రేసింగ్-ప్రేరేపిత బైక్ ప్రియులను ఆకర్షిస్తుంది.

Side profile of the new 2026 Kawasaki Z1100
Side profile of the new 2026 Kawasaki Z1100 (Photo Credit- Kawasaki India)

2026 కవాసకి Z1100 ఇంజిన్: ఈ కొత్త మోటార్​సైకిల్ కవాసకి "నింజా 1100SX" మాదిరిగానే 1,099cc, ఇన్‌లైన్ ఫోర్-సిలిండర్, DOHC 16-వాల్వ్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌తో శక్తినిస్తుంది. ఇది 9,000 rpm వద్ద 134 bhp, 7,600 rpm వద్ద 113 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ అసిస్ట్, స్లిప్పర్ క్లచ్‌తో 6-స్పీడ్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తుంది. దీని ఇన్‌లైన్-ఫోర్ ఇంజిన్​ను మెరుగైన లో-రేంజ్ రెస్పాన్స్, షార్ప్ థొరెటల్ కంట్రోల్​ కోసం ట్యూన్ చేసినట్లు కంపెనీ చెబుతోంది. ఇది స్మూత్ యాక్సిలరేషన్​ను నిర్ధారిస్తుంది.

2026 Kawasaki Z1100 Engine
2026 Kawasaki Z1100 Engine (Photo Credit- Kawasaki India)

2026 కవాసకి Z1100 హార్డ్‌వేర్: ఈ సూపర్‌బైక్​ను ట్విన్-ట్యూబ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్‌పై నిర్మించారు. దీని కర్బ్ వెయిట్ 221 kg, సీటు ఎత్తు 815 mm, గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 125 mm. ఇది 17.8 km/l ఫ్యూయెల్ ఎకానమీ, 17 లీటర్ల ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం కలిగి ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది ఫుల్ ట్యాంక్‌పై సుమారు 300 km రేంజ్​ను అందిస్తుంది.

The instrument cluster of the new 2026 Kawasaki Z1100
The instrument cluster of the new 2026 Kawasaki Z1100 (Photo Credit- Kawasaki India)

2026 కవాసకి Z1100 ఫీచర్లు: కంపెనీ దీని హ్యాండిల్ బార్ పొజిషన్‌ను కూడా సవరించింది. ఇది ఇప్పుడు కొంచెం వెడల్పుగా, మరింత ముందుకు ఉండి రైడర్ ఇన్‌పుట్‌లకు మెరుగైన ప్రతిస్పందనను అందిస్తుంది. దీని ఇంజిన్ నియంత్రణ మరింత కచ్చితంగా, రెస్పాన్సివ్​గా ఉండేందుకు ఎలక్ట్రానిక్ థొరెటల్ వాల్వ్ జోడించారు. ఇది క్రూయిజ్ కంట్రోల్, స్టాండర్డ్ బై-డైరెక్షనల్ క్విక్‌షిఫ్టర్‌ను అందిస్తుంది.

ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ABS, రియర్ లిఫ్ట్-ఆఫ్, ఇంజిన్ బ్రేక్ కంట్రోల్, కార్నరింగ్ మేనేజ్‌మెంట్ ఫంక్షన్‌లతో సహా రైడర్ అసిస్టెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ టెక్నాలజీ జాబితాకు ఇనర్షియల్ మెజరింగ్ యూనిట్ (IMU) శక్తినిస్తుంది. 1972లో "కవాసకి Z1" లాంఛ్​తో ప్రారంభమైన 50 సంవత్సరాల ఐకానిక్ Z లెగసీలో కొత్త "కవాసకి Z1100" ప్రారంభం ఒక ప్రత్యేక మైలురాయిని సూచిస్తుంది.

