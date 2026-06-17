కవాసకి నింజా 500 మళ్లీ వచ్చేసింది- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
కవాసకి ఇండియా 2026 నింజా 500ను భారత్ మార్కెట్లో రీలాంఛ్ చేసింది. దీని ధర రూ.5.76 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : June 17, 2026 at 3:41 PM IST
Hyderabad: కవాసకి నింజా 500 బైక్ భారత్లో E20 ఇంధన నిబంధనలకు అనుకూలంగా లేకపోవడం, అలాగే ధర ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అమ్మకాలు తగ్గిపోయాయి. ఈ కారణాలతో ఈ బైక్ను భారత మార్కెట్ నుంచి నిలిపివేయవచ్చనే వార్తలు కొన్ని రోజుల క్రితం వెలువడ్డాయి.
అయితే, ఇప్పుడు కవాసాకి ఇండియా మోటార్స్ సరికొత్త 2026 నింజా 500 మోడల్ను భారత మార్కెట్లోకి తిరిగి ప్రవేశపెట్టింది. ఈ బైక్ ధరను రూ. 5.76 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, ఇండియా)గా నిర్ణయించింది. యాంత్రికంగా, ఈ మోటార్సైకిల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయనప్పటికీ, కంపెనీ తన సిగ్నేచర్ గ్రీన్ కలర్ను అలాగే ఉంచింది. అంతేకాకుండా, ఈ సరికొత్త మోడల్ను ఇప్పుడు E20 ఇంధన నిబంధనలకు అనుగుణంగా అప్గ్రేడ్ చేసింది.
2026 కవాసకి నింజా 500 ఇంజిన్: కొత్త నింజా 500లో 451cc లిక్విడ్-కూల్డ్, ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 10,000rpm వద్ద 45hp, 7,500rpm వద్ద 42.6Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్తో కూడిన 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ స్టీల్ ట్రెల్లిస్ ఫ్రేమ్తో వస్తుంది. అలాగే, ఈ బైక్కు ముందు భాగంలో టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్స్ (120mm ట్రావెల్), వెనుక భాగంలో మోనోషాక్ (130mm ట్రావెల్) సస్పెన్షన్ను కలిగి ఉంది.
చాలా రైవల్ బైక్లు USD ఫోర్క్లు వాడుతుంటే, కవాసకి నింజా 500 మాత్రం 'రైట్-వే-అప్' టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్తో వస్తుంది. ఈ సింప్లిసిటీ బైక్ ఫీచర్లలో కూడా కనిపిస్తుంది. స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్, బ్లూటూత్-కంపాటిబుల్ నెగటివ్ LCD డిస్ప్లే తప్ప "నింజా 500"లో ఎలాంటి హంగులు, ఆర్భాటపు ఫీచర్లు లేవు.