కవాసకి నుంచి మరో ప్రీమియం మోటార్​సైకిల్- దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే?

2026 కవాసకి నింజా 1100SX లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

2026 Kawasaki Ninja 1100SX Launched in India
2026 Kawasaki Ninja 1100SX Launched in India (Photo Credit- Kawasaki India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 27, 2025 at 2:17 PM IST

Hyderabad: కొత్త సంవత్సరానికి కొన్ని రోజుల దూరంలో ఉన్నాం. మరికొన్ని రోజుల్లో 2025 ముగియనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆటోమొబైల్ కంపెనీలు తమ పోర్ట్‌ఫోలియోను అప్డేట్ చేస్తూ 2026 మోడళ్లను విడుదల చేయడం ఇప్పటికే ప్రారంభించాయి. తాజాగా ప్రీమియం మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థ కవాసకి ఇండియా తన "కవాసకి నింజా 1100SX" ​2026 మోడల్​ను విడుదల చేసింది.

అయితే కంపెనీ ఇందులో పెద్దగా మార్పులేం చేయలేదు. ఈ అప్డేటెడ్ వెర్షన్​ ధర కూడా మునుపటిలాగే రూ. 14.42 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. దీనిలో ఉన్న ఏకైక మార్పు ఏంటంటే, కొత్త బ్లాక్ అండ్ గోల్డ్ రంగు ఆప్షన్‌ను జోడించడం. ఇది బైక్ ప్రత్యేకమైన బ్లాక్ అండ్ గ్రీన్ రంగుల కలయిక స్థానంలోకి వస్తుంది.

2026 కవాసకి నింజా 1100SX ఇంజిన్: నింజా "1100SX" అదే 1,099cc, నాలుగు సిలిండర్ల, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది మునుపటిలాగే 136 hp, 113 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. చాలా ఇన్‌లైన్-ఫోర్ ఇంజిన్‌ల మాదిరిగా కాకుండా ఈ ఇంజిన్, బైక్ స్వభావానికి సరిపోయే అత్యధిక వేగంతో కూడిన ఉధృతిని అందించడం కంటే, వాస్తవ ప్రపంచపు రైడింగ్ కోసం ఉపయోగపడే మధ్యస్థ శ్రేణి శక్తిని అందించడంపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతుంది.

2026 Kawasaki Ninja 1100SX
2026 Kawasaki Ninja 1100SX (Photo Credit- Kawasaki India)

తాజా ప్రభుత్వ నిబంధనలకు అనుగుణంగా, ఈ ఇంజన్ పూర్తిగా E20-కంప్లైంట్. ఈ ఇంజిన్‌ను అల్యూమినియం ఫ్రేమ్‌లో అమర్చారు. దీనికి రెండు వైపులా పూర్తిగా సర్దుబాటు చేయగల షోవా సస్పెన్షన్ ఉంటుంది. బ్రేకింగ్ కోసం, ఈ మోటార్‌సైకిల్ టోకికో బ్రేక్‌లను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో వస్తుంది.

2026 కవాసకి నింజా 1100SX ఫీచర్లు: ఈ బైక్‌లో రైడర్ ఎయిడ్స్ సూట్‌లో భాగంగా రెయిన్, రోడ్, స్పోర్ట్, రైడర్ అనే నాలుగు రైడింగ్ మోడ్‌లు ఉన్నాయి. మీరు వీటిని మార్చుతున్నప్పుడు ఇవి ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ ఇంటర్వెన్షన్, థ్రోటిల్ సెన్సిటివిటీ, పవర్ డెలివరీపై ప్రభావం చూపుతాయి. వీటిలో రైడర్ మోడ్ పూర్తిగా కస్టమైజబుల్. నింజా ఈ మోడ్‌లో ఉన్నప్పుడు 4.3-అంగుళాల TFT డిస్‌ప్లే కొద్దిగా భిన్నమైన లేఅవుట్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

2026 Kawasaki Ninja 1100SX
2026 Kawasaki Ninja 1100SX (Photo Credit- Kawasaki India)

అదనంగా ఈ మోటార్​సైకిల్​ రైడింగ్ ఎయిడ్‌ల సూట్‌లో బైడైరెక్షనల్ క్విక్‌షిఫ్టర్ కూడా ఉంది. దీనికి సిక్స్-యాక్సిస్ IMU (ఇనర్షియల్ మెజర్‌మెంట్ యూనిట్) సహాయపడుతుంది. ఇవన్నీ 2025 మోడల్ మాదిరిగానే ఉంటాయి. 2026 కవాసకి నింజా 1100SXను 2025 మోడల్ నుంచి వేరు చేయడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం దాని కొత్త రంగు ఎంపిక మాత్రమే.

కవాసకి నింజా 1100SX అనేది భారతీయ రోడ్లకు నిజంగా ఉపయోగపడే, సౌకర్యవంతమైన లీటర్-క్లాస్ బైక్. రూ. 14.42 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్, ఇండియా) ధరతో దీనికి సాటి అయినది మరొకటి లేదు.

