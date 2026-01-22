స్లైడింగ్ రెండవ వరుస సీట్లతో '2026 మెరిడియన్'- ధర ఎంతంటే?
జీప్ ఇండియా తన జీప్ మెరిడియన్ SUV అప్డేటెడ్ వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 23.33 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : January 22, 2026 at 2:41 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం SUV తయారీ సంస్థ జీప్ ఇండియా తన 2026 మెరిడియన్ను విడుదల చేసింది. ఈ అప్డేటెడ్ వెర్షన్ స్లైడింగ్ రెండవ వరుస సీట్లతో వస్తుంది. అయితే ఈ ఫీచర్ లిమిటెడ్, ఓవర్ల్యాండ్ వేరియంట్లతో సహా SUV కొన్ని మూడు-వరుసల వేరియంట్లకే పరిమితం చేశారు. మార్కెట్లో ఈ కొత్త 2026 జీప్ మెరిడియన్ ధరలు రూ. 23.33 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
జీప్ మెరిడియన్లో మార్పులు?: మునుపటి వేరియంట్ల ధరలు రూ. 30.01 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే టాప్-స్పెక్ ఓవర్ల్యాండ్ ట్రిమ్ ధర రూ. 35.61 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. దీని రెండవ వరుస సీట్లు అదే 60:40 స్ప్లిట్, రిక్లైన్ ఫంక్షన్లను అందిస్తున్నాయి, కానీ ఇప్పుడు సీట్లను 140/130 mm ముందుకు వెనుకకు జరిపేందుకు వీలు కల్పించే స్లైడింగ్ ఫంక్షన్ను కలిగి ఉన్నాయి. అంటే మీ కారులోని ఏడు సీట్లూ నిండి ఉన్నప్పుడూ కూడా, మీరు ఇప్పుడు రెండవ వరుస సీట్ల స్థానాన్ని సర్దుబాటు చేయడానికి, మూడవ వరుసలో కూర్చున్న వారికి మరింత సౌకర్యాన్ని అందించడానికి మీకు ఎక్కువ వెసులుబాటు ఉంటుంది. ఇది మూడవ వరుసలోకి ఎక్కడం, దిగడం కూడా సులభతరం చేస్తుంది.
స్టెల్లాంటిస్ ఇండియా ఆటోమోటివ్ బ్రాండ్స్ బిజినెస్ హెడ్, డైరెక్టర్ కుమార్ ప్రియేష్ మాట్లాడుతూ, "లిమిటెడ్, ఓవర్ల్యాండ్ వేరియంట్లలో స్లైడింగ్ సెకండ్-వరుస సీట్లను ప్రవేశపెట్టడం అనేది కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్కు ప్రత్యక్ష ప్రతిస్పందన. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీతో కలిసి ప్రయాణించే వారికి మూడవ వరుసలో మరింత సౌకర్యం అవసరమని ఫీడ్బ్యాక్ హైలైట్ చేసింది. ఈ అప్డేట్ జీప్ మెరిడియన్ ప్రీమియం పొజిషనింగ్ను పూర్తి చేస్తుంది. ఆలోచనాత్మకమైన, కస్టమర్-ప్రేరేపిత మెరుగుదలలను అందించడంపై మా దృష్టిని బలోపేతం చేస్తుంది" అని అన్నారు.
జీప్ మెరిడియన్ ఫీచర్లు: ఇది కాకుండా, కారులో లుక్స్ లేదా ఫీచర్ల పరంగా ఇతర మార్పులు చేయలేదు. వేరియంట్ను బట్టి, ఈ SUV పనోరమిక్ సన్రూఫ్, డ్యూయల్-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, 12-వే పవర్డ్ ఫ్రంట్ వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, ప్రీమియం అప్హోల్స్టరీని అందించడం కొనసాగిస్తుంది. ఈ కారులో 10.25-అంగుళాల ఫుల్ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 10.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ADAS సహా అనేక ప్రామాణిక భద్రతా సాంకేతికతలు కూడా ఉన్నాయి.
జీప్ మెరిడియన్ ఇంజిన్: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఈ SUV అదే 2.0-లీటర్ టర్బో-డీజిల్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 168 bhp శక్తిని, 350 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కస్టమర్లకు దీనిలో మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ల ఎంపిక లభిస్తుంది. దీని హైయర్ ట్రిమ్లలో జీప్ సెలెక్ట్-టెర్రైన్ 4x4 సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది.