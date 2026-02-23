ETV Bharat / technology

కొత్త అప్‌డేట్‌లతో 2026 ఇసుజు డి-మ్యాక్స్ వి-క్రాస్ పికప్- ఇప్పుడు దీని ధర ఎంతో తెలుసా?

భారత మార్కెట్లో కొత్త అప్‌డేట్​లతో 2026 ఇసుజు డి-మ్యాక్స్ వి-క్రాస్ లైఫ్ స్టైల్ పికప్‌ లాంఛ్ అయింది. దీని ధరలు రూ. 25.50 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.

2026 Isuzu D-Max V-Cross Launched in India
2026 Isuzu D-Max V-Cross Launched in India (Photo Credit- Isuzu India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 23, 2026 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ ఇసుజు "2026 ఇసుజు D-మాక్స్ V-క్రాస్ లైఫ్‌స్టైల్ పికప్‌"ను విడుదల చేసింది. ఈ పికప్ ట్రక్కులో చిన్నపాటి కాస్మెటిక్ మార్పులు చేశారు, కొన్ని కొత్త ఫీచర్లను జోడించారు. అయితే 4x2 డ్రైవ్‌ట్రెయిన్ ఎంపికను కూడా ఈ లైనప్ నుంచి తొలగించారు. ఈ అప్‌డేట్‌తో కొత్త D-మ్యాక్స్ V-క్రాస్ ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా 4x4 డ్రైవ్‌ట్రెయిన్‌తో మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఎంపికలతో లభిస్తుంది. ఈ V-క్రాస్ ధర రూ. 25.50 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ. 30.28 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుంది.

2026 ఇసుజు D-మ్యాక్స్ V-క్రాస్ కాస్మెటిక్ అప్‌డేట్‌లు: డిజైన్ మార్పుల పరంగా, కొత్త V-క్రాస్ గ్రిల్, బంపర్‌కు ట్వీక్‌లతో కొత్త ఫ్రంట్ ఫాసియాను కలిగి ఉంది. గ్రిల్ ఇప్పుడు చంకీ బ్లాక్ లోయర్ లిప్‌ను కలిగి ఉంది, అయితే బంపర్ దిగువ భాగంలో ఇప్పుడు తక్కువ క్లాడింగ్ ఉంది. అదనంగా, ఫాక్స్ స్కిడ్ ప్లేట్ ఎలిమెంట్ తొలగించారు. సైడ్ ప్రొఫైల్‌లో, కొత్త 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేశారు, అయితే బ్లాక్ వీల్ ఆర్చ్‌లు, సైడ్ బాడీ క్లాడింగ్ తొలగించారు.

2026 Isuzu D-Max V-Cross
2026 Isuzu D-Max V-Cross (Photo Credit- Isuzu India)

2026 ఇసుజు D-మాక్స్ V-క్రాస్ ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్ పరంగా, దీని టాప్ వేరియంట్లలో కొత్త ఫ్లోటింగ్ సెంటర్ టచ్‌స్క్రీన్ ఉంది, పాత ఫ్లష్-ఫిట్టింగ్ యూనిట్ స్థానంలో, డాష్‌బోర్డ్, డోర్లపై కాంట్రాస్టింగ్ ట్రిమ్ ఇన్సర్ట్‌లు ఉన్నాయి. టచ్‌స్క్రీన్ పరిమాణం 9.0 అంగుళాల నుంచి 10.3 అంగుళాలకు పెంచారు. ఈ యూనిట్ వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్‌ప్లేకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.

2026 Isuzu D-Max V-Cross Interior
2026 Isuzu D-Max V-Cross Interior (Photo Credit- Isuzu India)

అదనంగా, కొత్త D-Max V-క్రాస్ పికప్ కొత్త 360-డిగ్రీల కెమెరా వ్యవస్థను కలిగి ఉంది. దీని కెమెరాలను గ్రిల్, వింగ్ మిర్రర్లు, టెయిల్‌గేట్‌లలో ఇంటిగ్రేట్ చేశారు. ఈ పికప్‌లో టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. దీని టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ Z ప్రెస్టీజ్ AT ట్రిమ్‌లు రూఫ్-మౌంటెడ్ స్పీకర్లతో 8-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంటాయి.

యాంత్రికంగా, 2026 V-క్రాస్ రెండు కీలక అప్డేట్​లను కలిగి ఉంది. మొదటిది కంపెనీ బేస్ 4x2 ట్రిమ్ ఎంపికను తీసివేసినట్లు కనిపిస్తోంది, కొనుగోలుదారులు ఇప్పుడు షిఫ్ట్-ఆన్-ది-ఫ్లై 4WDతో మాత్రమే ఈ లైఫ్ స్టైల్ పికప్‌ను స్టాండర్డ్​గా ఎంచుకోగలరు. రెండవది అన్ని వేరియంట్‌లు ఇప్పుడు ఆటో-లాకింగ్ డిఫరెన్షియల్‌తో వస్తాయి. ఇది ఆఫ్-రోడ్ డ్రైవింగ్ సమయంలో పికప్‌కు మరింత సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.

2026 ఇసుజు D-మాక్స్ V-క్రాస్ ఇంజిన్: దీని ఇంజిన్ విషయానికొస్తే, ఎటువంటి మార్పులు లేవు. ఇది మునుపటిలాగే అదే 1.9-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ ఇప్పటికీ 161 ​​bhp శక్తి, 360 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ద్వారా పవర్ చక్రాలకు వెళ్తుంది.

