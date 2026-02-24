మార్కెట్లోకి మరో పికప్ ట్రక్- ధర ఎంతంటే?
ఇసుజు ఇండియా కొత్త అప్డేట్లతో మరో పికప్ ట్రక్, ఇసుజు D-మాక్స్ హై-ల్యాండర్ను కూడా విడుదల చేసింది.
Published : February 24, 2026 at 10:18 AM IST
Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ ఇసుజు ఇండియా 2026 సంవత్సరానికి కొత్త అప్డేట్లతో తన పికప్ ట్రక్ "ఇసుజు D-మ్యాక్స్ V-క్రాస్"ను విడుదల చేసింది, దీనితో పాటు కంపెనీ కొత్త అప్డేట్లతో మరో పికప్ ట్రక్ "ఇసుజు D-మ్యాక్స్ హై-ల్యాండర్"ను కూడా మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది.
ఇసుజు V-క్రాస్లో మరింత బేసిక్ వెర్షన్గా ప్రారంభించిన ఈ కొత్త హై-ల్యాండర్ ఇప్పుడు ఫీచర్-రిచ్ ఆఫర్ను కలిగి ఉంది. మొదటిసారిగా ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ఎంపికతో అందుబాటులో ఉంది. ఈ కొత్త హై-ల్యాండర్ ధర రూ. 21.05 లక్షల నుంచి రూ. 23.88 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుంది.
2026 ఇసుజు D-మాక్స్ హై-ల్యాండర్ ఇంజిన్: మెకానికల్స్ విషయానికొస్తే, దీనిలో అతిపెద్ద మార్పు ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ను జోడించడం. ఇసుజు ముఖ్యంగా మునుపటి V-క్రాస్ నుంచి 4x2 AT ఎంపికను హై-ల్యాండర్కు బదిలీ చేసింది, ఎందుకంటే V-క్రాస్ ఇప్పుడు 4x4 డ్రైవ్ట్రెయిన్తో మాత్రమే లభిస్తుంది.
ఇది అదే 1.9-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 161 bhp, 360 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది కొత్త V-క్రాస్ మాదిరిగానే ఐడిల్ స్టాప్ స్టార్ట్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. అయితే కొనుగోలుదారులు ఇప్పటికీ మునుపటి మాదిరిగానే 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో హై-ల్యాండర్ను ఎంచుకోవచ్చు.
2026 ఇసుజు డి-మాక్స్ హై-ల్యాండర్ ఫీచర్లు: ఫీచర్ అప్డేట్ల పరంగా, కొత్త హై-ల్యాండర్ ఇప్పుడు బేస్ V-క్రాస్ మాదిరిగానే ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. దీని కొత్త ఫీచర్ల జాబితాలో ఇంటిగ్రేటెడ్ DRLలతో కూడిన LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్ల్యాంప్లు (V-క్రాస్ వంటివి), LED టెయిల్ ల్యాంప్లు, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ (AT మాత్రమే), ఆండ్రాయిడ్ ఆటో అండ్ యాపిల్ కార్ప్లేతో కూడిన 7.0-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, ఎలక్ట్రికల్గా సర్దుబాటు చేయగల, మడతపెట్టగల వింగ్ మిర్రర్లు, ఆటో క్లైమేట్ కంట్రోల్, రిమోట్ సెంట్రల్ లాకింగ్ ఉన్నాయి.
2026 ఇసుజు D-మాక్స్ హై-ల్యాండర్ భద్రతా ఫీచర్లు: కొత్త D-మాక్స్ హై-ల్యాండర్ ఇప్పుడు రివర్స్ కెమెరా (AT మాత్రమే), ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ యాంకర్ పాయింట్లు, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్, హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్తో వస్తుంది. మునుపటిలాగే, హై-ల్యాండర్ డ్యూయల్ ఫ్రంట్ ఎయిర్బ్యాగ్లతో ప్రామాణికంగా వస్తుంది.