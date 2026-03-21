2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంఛ్- రూ. 5.79 లక్షలకే!
Published : March 21, 2026 at 2:58 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్స్ తన సరికొత్త "2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్" మోడల్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ కారును కంపెనీ రూ. 5.79 లక్షల ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో పరిచయం చేసింది. దీని ధరలు గరిష్టంగా రూ. 9.41 లక్షల వరకు ఉంటాయి. 4 మీటర్ల కంటే తక్కువ పొడవు ఉండే ఈ క్రాస్ఓవర్ మోడల్లో అనేక అప్డేట్లను పొందుపరిచారు.
ఇందులో మరిన్ని రంగుల ఎంపికలతో కూడిన సవరించిన ఎక్స్టీరియర్, కొత్త కాస్మెటిక్ మార్పులతో కూడిన ఇంటీరియర్, మెరుగైన భద్రతా ఫీచర్లు ఉన్నాయి. హ్యుందాయ్ ఈ మార్పుల ద్వారా, అత్యంత పోటీతో కూడిన 'సబ్-4 మీటర్ల' విభాగంలో ఎక్స్టర్ ప్రజాదరణను మరింత పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మార్కెట్లో ఈ కారు బుకింగ్లు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు రూ. 11,000 అడ్వాన్స్ చెల్లించి దీనిని బుక్ చేసుకోవచ్చు.
2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ ఫీచర్లు: ఫీచర్ల పరంగా చూస్తే, ఈ వాహనంలో అనేక చేర్పులు ఉన్నాయి. వాటిలో ప్రయాణంలో మీ భద్రతా భావాన్ని పెంచే, ఈ సెగ్మెంట్లోనే మొట్టమొదటి డాష్క్యామ్ కూడా ఒకటి. ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్, డిజిటల్ క్లస్టర్ను మునుపటి మోడల్ నుంచి కొనసాగించారు. అంతేకాకుండా, ఈ కారులో యాపిల్ కార్ప్లే అండ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో రెండింటికీ వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అదనంగా, ఈ వాహనం వెనుక సీటు ప్రయాణీకుల కోసం టైప్-C USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్లను అందిస్తుంది. అలాగే, బ్లూలింక్ కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీతో వినియోగదారులకు మరెన్నో అదనపు ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ సేఫ్టీ ఫీచర్లు: ఈ కొత్త ఎక్స్టర్లో 45కి పైగా అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లు ఉన్నాయని, వీటిలో 30 ఫీచర్లను ప్రామాణికంగా అన్ని వేరియంట్లలోనూ అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. ఇప్పుడు అన్ని వేరియంట్లలోనూ 6 ఎయిర్బ్యాగ్లతో పాటు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్ ఫీచర్లు లభిస్తాయి.
2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ పవర్ట్రెయిన్: కంపెనీ ఈ 2026 హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ ఫేస్లిఫ్ట్ పవర్ట్రెయిన్లో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇది యథావిధిగా 1.2-లీటర్ కప్పా, నాలుగు-సిలిండర్ల పెట్రోల్ ఇంజిన్తోనే వస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ లేదా ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లతో కూడిన AMTతో లభిస్తుంది.
ఈ ఇంజిన్ 82 bhp శక్తిని, 114 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. డ్యూయల్-సిలిండర్ CNG వేరియంట్లు కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. 225 లీటర్ల కార్గో స్థలాన్ని అలాగే ఉంచేందుకు ఇవి వాహనం కింద అమర్చిన స్పేర్ టైరుతో ప్రామాణికంగా వస్తాయి.