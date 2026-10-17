హీరో నుంచి డబుల్ ధమాకా: సరికొత్త హంగులతో ఎక్స్ట్రీమ్ '160R 4V', '250R' లాంఛ్
హీరో మోటోకార్ప్ సరికొత్త హంగులతో "ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V", "ఎక్స్ట్రీమ్ 250R" బైక్ల అప్డేటెడ్ మోడళ్లను భారతదేశంలో లాంఛ్ చేసింది. ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ మార్పులు, అధునాతన ఫీచర్లతో ఈ రెండు మోటార్సైకిళ్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
Published : October 17, 2026 at 3:48 PM IST
Hyderabad: హీరో మోటోకార్ప్ భారతదేశంలో తన పాపులర్ "ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V", "ఎక్స్ట్రీమ్ 250R" మోటార్సైకిళ్ల 2026 మోడళ్లను విడుదల చేసింది. 2026 ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V ధర రూ. 1.27 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభం కాగా, 2026 ఎక్స్ట్రీమ్ 250R ధరను రూ. 1.98 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V 'స్టాండర్డ్', 'ప్రో', 'కార్బన్' అనే మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుండగా, 250R కేవలం 'కార్బన్' ట్రిమ్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ రెండు మోటార్సైకిళ్ల బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు వీటిని హీరో అధికారిక వెబ్సైట్, అధీకృత డీలర్షిప్ల ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బైక్ల డెలివరీలు 2026 నవంబర్ 1న ప్రారంభమవుతాయి. అయితే 160R 4V 'స్టాండర్డ్' వేరియంట్ డెలివరీలు 2027 జనవరి నుంచి ప్రారంభమవుతాయని గమనించాలి.
|మోడల్
|వేరియంట్లు
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V
|స్టాండర్డ్ (Standard)
|రూ. 1.27 లక్షలు
|ప్రో (Pro)
|రూ. 1.37 లక్షలు
|కార్బన్ (Carbon)
|రూ. 1.41 లక్షలు
|ఎక్స్ట్రీమ్ 250R
|కార్బన్ (Carbon)
|రూ. 1.98 లక్షలు
2026 హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V: మునుపటి మోడల్తో పోల్చితే కొత్త 2026 ఎక్స్ట్రీమ్ 160R 4V పలు కీలక డిజైన్ మార్పులతో వచ్చింది. రీడిజైన్ చేసిన ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, కొత్తగా జోడించిన ట్యాంక్ ఎక్స్టెన్షన్లు, స్పోర్టీ లుక్నిచ్చే బికినీ ఫెయిరింగ్, సరికొత్త కలర్ స్కీమ్లు ఇందులో ఉన్నాయి.
ఫీచర్ల పరంగా కూడా కంపెనీ భారీ అప్గ్రేడ్స్ ఇచ్చింది. టాప్-స్పెక్ 'కార్బన్' వేరియంట్లో ఇప్పుడు బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇచ్చే 4.2-అంగుళాల TFT ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, రెండు మోడ్లతో కూడిన కొత్త రేస్ టైమర్ ఉన్నాయి. ఇందులో మొదటి మోడ్ 0-60kmph వేగాన్ని అందుకోవడానికి పట్టే సమయాన్ని కొలవడానికి, రెండో మోడ్ క్వార్టర్-మైల్ డ్రాగ్ రేసులను రికార్డ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
అంతేకాకుండా, ఎదురుగా వస్తున్న ట్రాఫిక్ గురించి రైడర్ను అప్రమత్తం చేసే పానిక్ బ్రేక్ అలర్ట్ ఫీచర్ కూడా ఈ బైక్లో అందించారు. ఇందులో డ్యూయల్ ఛానల్ ABSతో పాటు డివైజ్లను ఛార్జ్ చేసుకునేందుకు USB టైప్-C పోర్ట్ కూడా ఉంది.
మెకానికల్గా చూస్తే కొత్త 160R 4Vలో ఎలాంటి మార్పులు లేవు. ఇది 163cc ఆయిల్-కూల్డ్, ఫోర్-వాల్వ్ ఇంజిన్తోనే కొనసాగుతోంది. ఈ ఇంజిన్ 8,750 rpm వద్ద 16.8 bhp పవర్ను, 6,500 rpm వద్ద 14.6 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ను జతచేశారు.
హార్డ్వేర్ విషయానికొస్తే, ఈ స్ట్రీట్ఫైటర్ నేకెడ్ స్పోర్ట్స్ బైక్లో ముందువైపు USD ఫోర్కులు, వెనుకవైపు మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి. దీని కెర్బ్ వెయిట్ 149 కిలోలు కాగా, గతంలో ఉన్న 147.5 కిలోలతో పోలిస్తే కొద్దిగా పెరిగింది.
2026 హీరో ఎక్స్ట్రీమ్ 250R:
ఫస్ట్ లుక్లో బైక్ డిజైన్లో పెద్దగా మార్పులు ఏం కనిపించవు. కానీ నిశితంగా పరిశీలిస్తే, చాలా స్వల్ప మార్పులు గమనించవచ్చు.
ఇక ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఎక్స్ట్రీమ్ 250Rలో 249cc లిక్విడ్-కూల్డ్ సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఈ ఇంజిన్ 9,250 rpm వద్ద 20 bhp పవర్ను, 7,500 rpm వద్ద 25.3 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. గతంలో 25 Nmగా ఉన్న టార్క్ను హీరో ఇప్పుడు కొద్దిగా పెంచింది. ఈ ఇంజిన్కు అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్తో కూడిన 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ను జతచేశారు. ఈసారి ముఖ్యంగా బై-డైరెక్షనల్ క్విక్షిఫ్టర్ను కూడా అందించడం విశేషం. అంతేకాకుండా, మెరుగైన రైడింగ్ కోసం సస్పెన్షన్ సెటప్లోనూ మార్పులు చేశారు.
వెనుక భాగంలో, 6-స్టెప్ ప్రీ-అడ్జస్టబుల్ మోనోషాక్కు బదులుగా 250Rలో ఇప్పుడు 'ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్టివ్ డాంపింగ్ యూనిట్'ను అమర్చారు. ముందు భాగంలో, బైక్లో మునుపటిలాగే అదే USD ఫోర్క్ను ఉపయోగించారు. మునుపటి 250R మోడల్తో పోలిస్తే దీనిలోని కీలక మార్పు రైడ్-బై-వైర్ థ్రాటిల్. దీని ద్వారా హీరో క్రూజ్ కంట్రోల్తో పాటు రెయిన్, రోడ్, స్పోర్ట్, ట్రాక్ అనే నాలుగు రైడ్ మోడ్లను అందించగలుగుతోంది.
అలాగే పాత LCD యూనిట్కు బదులుగా ఇందులో కొత్త 4.0-అంగుళాల TFT డిస్ప్లేను చేర్చారు. ఈ డిస్ప్లే బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇస్తుంది. టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్ను కూడా అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, 250Rలో టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) కూడా ఉంది.