ETV Bharat / technology

డుకాటీ నుంచి మరో ప్రీమియం బైక్ సిరీస్- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

"2026 డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V2" లాంఛ్- డిజైన్, ఇంజిన్ వివరాలు ఇవే!

2026 Ducati Multistrada V2 Launched
2026 Ducati Multistrada V2 Launched (Photo Credit- Ducati India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 28, 2025 at 4:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థ డుకాటి తన కొత్త "2026 డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V2" సిరీస్‌ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధరలు రూ. 18.88 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఇది వివిధ పరిస్థితులలో స్మూత్, ఎక్సైటింగ్ రైడ్‌ను అందిస్తుంది.

2026 డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V2 డిజైన్: కంపెనీ ఈ కొత్త "2026 మల్టీస్ట్రాడా V2"ని మునుపటి కంటే మరింత మోడ్రన్​ లుక్​లో లైట్​వెయిట్​తో తీసుకొచ్చింది. ప్రీవియస్ మోడల్‌తో పోలిస్తే దీని బరువు 18 కిలోలు తగ్గింది. ఫలితంగా కర్బ్ వెయిట్ 199 కిలోలు (without fuel). దీని S వేరియంట్ కర్బ్ వెయిట్ 202 కిలోలు (without fuel) ఉంటుంది.

2026 Ducati Multistrada V2
2026 Ducati Multistrada V2 (Photo Credit- Ducati India)

ఈ మోటార్ సైకిల్ 19-లీటర్ ఇంధన ట్యాంక్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది మునుపటి మోడల్ కంటే 1 లీటర్ తక్కువ, ఈ కారణంగానే ఈ బైక్ బరువు కొంచె తగ్గింది. ఈ "2026 డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V2" కొత్త హెడ్‌లైట్లు, DRLల రూపంలో కొన్ని కొంగొత్త స్టైలింగ్ ఎలిమెంట్స్​ను కలిగి ఉంది. ఇది లేటెస్ట్ జనరేషన్ డుకాటి పానిగేల్, మల్టీస్ట్రాడా V4 నుంచి ప్రేరణ పొందింది. ఈ బైక్ అగ్రెసివ్ లుక్​లో ఫ్రంట్ ఎండ్‌ను కలిగి ఉంది.

2026 డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V2 ఇంజిన్: ఇంకా దీని కొత్త సైలెన్సర్ ఆకారాన్ని మరింత షార్ప్ చేశారు. ఈ బైక్ 890cc V-ట్విన్ ఇంజిన్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది 10,750 rpm వద్ద 113 bhp, 8,250 rpm వద్ద 92 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మునుపటి మోడల్​ కంటే 2.5 bhp పెరుగుదల, అయితే టార్క్ అవుట్‌పుట్ 3.9 Nm తగ్గింది.

2026 Ducati Multistrada V2
2026 Ducati Multistrada V2 (Photo Credit- Ducati India)

మల్టీస్ట్రాడా రెండు వేరియంట్లూ (V2, V2 S) స్లిప్పర్ క్లచ్, బై-డైరెక్షనల్ క్విక్‌షిఫ్టర్‌తో 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌ను ఉపయోగిస్తాయి. "డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V2 S" డుకాటి స్కైహూక్ సస్పెన్షన్ (DSS) ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్‌తో సెమీ-యాక్టివ్ సస్పెన్షన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది మినిమమ్ ప్రీలోడ్ ఫంక్షన్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ బటన్​పై ప్రెస్ చేయడం ద్వారా వెనుక సస్పెన్షన్​ను కనిష్ట స్థాయికి తగ్గించొచ్చు. దీనితో పాటు డుకాటి ఇప్పుడు దీనికి ట్రెల్లిస్ ఫ్రేమ్‌కు బదులుగా మోనోకోక్ ఫ్రంట్ ఫ్రేమ్‌ను ఇచ్చింది.

2026 డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V2 ఫీచర్లు: ఈ బైక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ విషయానికొస్తే దీని కొత్త 5-అంగుళాల TFT కలర్ స్క్రీన్ 3 వేర్వేరు ఇన్ఫో మోడ్‌ల ఆధారంగా పూర్తిగా కొత్త ఇంటర్‌ఫేస్‌ను కలిగి ఉంది. దీనిలో ఐదు రైడింగ్ మోడ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవి:

  • స్పోర్ట్
  • టూరింగ్
  • అర్బన్
  • ఎండ్యూరో
  • వెట్

ఈ రైడింగ్ మోడ్‌లు కార్నరింగ్ ABS, డుకాటి ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ (DTC), డుకాటి వీలీ కంట్రోల్ (DWC), ఇంజిన్ బ్రేక్ కంట్రోల్ (EBC)లను ముందుగా నిర్ణయించిన స్థాయిల(Pre-determined Levels)కు సెట్ చేస్తాయి.

2026 Ducati Multistrada V2
2026 Ducati Multistrada V2 (Photo Credit- Ducati India)

వీటిని రైడర్ స్వయంగా సవరించుకోవచ్చు. "డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V2" క్రూయిజ్ కంట్రోల్, డాష్‌బోర్డ్‌లో ఇంటిగ్రేటెడ్ USB సాకెట్, డుకాటి బ్రేక్ లైట్ EVO (అత్యవసర బ్రేకింగ్ సమయంలో మెరుస్తుంది)తో వస్తుంది. ఈ కొత్త మల్టీస్ట్రాడా V2ను నిశ్చలంగా, తక్కువ వేగంలోనూ నిర్వహించడం సులభం అని డుకాటీ చెబుతోంది. దీనిలో రీడిజైన్ చేసిన ఎర్గోనామిక్స్, తక్కువ సీటు ఎత్తు ఉండటం వల్ల రైడర్లు తమ పాదాలను నేలపై మరింత సురక్షితంగా ఉంచుకోవచ్చు.

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

వేరియంట్లుధరలు
2026 Ducati Multistrada V2 Ducati RedRs. 18,88,000
2026 Ducati Multistrada V2 S Ducati RedRs. 20,99,800
2026 Ducati Multistrada V2 S Storm GreenRs. 21,29,700

TAGGED:

2026 DUCATI MULTISTRADA V2 PRICE
2026 DUCATI MULTISTRADA V2 ENGINE
2026 DUCATI MULTISTRADA V2 FEATURES
NEW DUCATI MULTISTRADA V2
2026 DUCATI MULTISTRADA V2 LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కమ్మని "ఉసిరికాయల ముక్కల పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో సంవత్సరం నిల్వ!

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.