డుకాటీ నుంచి రెండు ప్రీమియం బైక్లు- ఎలా ఉన్నాయో చూసేయండి!
డుకాటి ఇండియా తన కొత్త 'హైపర్మోటార్డ్ V2', 'హైపర్మోటార్డ్ V2 SP' మోటార్సైకిళ్లను భారత మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టింది.
Published : October 22, 2026 at 6:07 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ డుకాటీ నుంచి రెండు మోటార్సైకిళ్లు భారత మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. 'డుకాటీ హైపర్మోటార్డ్ V2', 'హైపర్మోటార్డ్ V2 SP' పేర్లతో కంపెనీ ఈ మోడళ్లను విడుదల చేసింది. వీటిలో స్టాండర్డ్ 'హైపర్మోటార్డ్ V2' ధర రూ. 16.53 లక్షలు కాగా, 'హైపర్మోటార్డ్ V2 SP' ధర రూ. 20.78 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న డుకాటీ షోరూమ్లను సంప్రదించి ఈ బైక్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు.
రెండు మోటార్సైకిళ్ల ఇంజిన్ వివరాలు: ఈ రెండు మోడళ్లలోనూ కొత్త 890cc డుకాటీ V2 ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 10,750 rpm వద్ద 120 hp పవర్, 8,250 rpm వద్ద 94 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్లో డుకాటీకి చెందిన 'వేరియబుల్ ఇన్టేక్ వాల్వ్ టైమింగ్' (IVT) సిస్టమ్ను అందించారు. దీనివల్ల ఈ మోటార్సైకిళ్లు కేవలం 3,000 rpm వద్దే తమ గరిష్ఠ టార్క్లో 70 శాతాన్ని అందుకోగలవు. ఈ ఇంజిన్ బరువు 54.4 కిలోలు మాత్రమే. డుకాటీ ఇప్పటివరకు తయారు చేసిన ట్విన్ సిలిండర్ ఇంజిన్లలో ఇదే అత్యంత తేలికైనది కావడం విశేషం.
డుకాటి హైపర్మోటార్డ్ V2 సిరీస్ ఫీచర్లు: ఈ రెండు బైకుల్లోనూ అత్యాధునిక 6-యాక్సిస్ IMU ఆధారిత ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇది బైక్ కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించి మెరుగైన భద్రత, నియంత్రణను అందిస్తుంది. దీంతోపాటు స్లైడ్ బై బ్రేక్ ఫంక్షన్తో కూడిన కార్నరింగ్ ABS, డుకాటి ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, వీలీ కంట్రోల్, ఇంజిన్ బ్రేక్ కంట్రోల్, డుకాటి క్విక్ షిఫ్ట్ 2.0 వంటి ఫీచర్లు ఈ బైకుల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అదనంగా, వీటిలో 5 అంగుళాల ఫుల్ TFT డిస్ప్లేతో పాటు రేస్, స్పోర్ట్, రోడ్, వెట్ అనే నాలుగు రైడింగ్ మోడ్లు కూడా లభిస్తాయి.
హైపర్మోటార్డ్ V2 SP మోడల్లో 'Ducati Power Launch', 'pit limiter' వంటి ఫీచర్లు స్టాండర్డ్గా వస్తాయి. ఇవి స్టాండర్డ్ V2 మోడల్లో ఆప్షనల్గా లభిస్తాయి. స్టాండర్డ్ హైపర్మోటార్డ్ V2 'డుకాటి రెడ్' రంగులో లభిస్తుండగా, హైపర్మోటార్డ్ V2 SP ప్రత్యేకమైన 'SP' లివరీని కలిగి ఉంటుంది.
డుకాటి హైపర్మోటార్డ్ V2 సిరీస్ హార్డ్వేర్: హార్డ్వేర్ విషయానికొస్తే, కొత్త హైపర్మోటార్డ్ V2లో మోనోకోక్ ఫ్రేమ్ను ఉపయోగించారు. ఇందులో ఇంజిన్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్గా పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ బైక్లో డబుల్ సైడెడ్ అల్యూమినియం స్వింగ్ఆర్మ్ను అందించారు. ఈ మార్పుల కారణంగా గత తరం మోడల్తో పోలిస్తే స్టాండర్డ్ V2 బరువు 13 కిలోలు, V2 SP బరువు 14 కిలోలు తగ్గాయి. స్టాండర్డ్ మోడల్ కర్బ్ వెయిట్ 180 కిలోలు కాగా, SP మోడల్ బరువు 177 కిలోలుగా ఉంది. ఈ రెండు బైకుల సీటు ఎత్తు 880mm.
డుకాటి హైపర్మోటార్డ్ V2లో 46mm ఫుల్లీ అడ్జస్టబుల్ Kayaba అప్సైడ్ డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్కులు, ప్రీలోడ్ & రీబౌండ్ అడ్జస్ట్మెంట్తో కూడిన Kayaba రియర్ మోనోషాక్ను అందించారు. ఇందులో కాస్ట్ అలాయ్ వీల్స్, Brembo M4.32 బ్రేక్ కాలిపర్లు, Pirelli Diablo Rosso IV టైర్లు ఉన్నాయి.
ఇక హైపర్మోటార్డ్ V2 SP విషయానికి వస్తే, ఇందులో పూర్తిగా సర్దుబాటు చేయగల 48 mm Öhlins NIX30 అప్సైడ్-డౌన్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్లు, Öhlins STX46 రియర్ మోనోషాక్ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇందులో ఫోర్జ్డ్ అల్యూమినియం వీల్స్, Brembo M50 బ్రేక్ కాలిపర్లు, Pirelli Diablo Rosso IV Corsa టైర్లు, కార్బన్-ఫైబర్ ఫ్రంట్ ఫెండర్ వంటి ప్రీమియం హార్డ్వేర్ను అందించారు.