కిర్రాక్ అప్డేట్లతో 2026 'BYD అట్టో 3 ఈవో'!- ఇప్పుడు దీని రేంజ్ ఎంతో తెలుసా?
BYD తన కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ SUV "అట్టో 3 ఈవో" అప్డేటెడ్, మరింత సామర్థ్యం గల వెర్షన్ను ప్రవేశపెట్టింది.
Published : February 11, 2026 at 4:07 PM IST
Hyderabad: చైనీస్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ BYD తన కాంపాక్ట్ ఎలక్ట్రిక్ SUV "BYD అట్టో 3 ఈవో"లో అప్డేటెడ్ వెర్షన్ను ఆవిష్కరించింది. కంపెనీ ఈ కొత్త వెర్షన్ను ప్రామాణిక "BYD అట్టో 3" కంటే ఎగువ స్థానంలో ఉంచింది. ఇది కొత్త డ్రైవ్ట్రెయిన్ ఎంపికలు, మరింత ఎక్కువ రేంజ్, మెరుగైన ఛార్జింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్తో సహా అనేక అప్డేట్లను కలిగి ఉండటం గమనించదగ్గ విషయం.
2026 BYD అట్టో 3 ఈవో బ్యాటరీ ఎంపికలు: ఈ కారులోని అతిపెద్ద మార్పులలో ఒకటి దాని భారీ 74.8 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్. రియర్-వీల్ డ్రైవ్ రూపంలో, "BYD Atto 3 Evo" 510 కిలోమీటర్ల వరకు WLTP పరిధిని అందిస్తుందని, అయితే కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ వెర్షన్ 470 కిలోమీటర్ల వరకు రేంజ్ను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
ఛార్జింగ్ విషయానికొస్తే, "అట్టో 3 ఈవో" 800-వోల్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్కిటెక్చర్పై ఆధారితం. దీన్ని 220 kW వరకు DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్ని ఉపయోగించి ఛార్జ్ చేయవచ్చు. BYD నుంచి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, 220 kW DC ఛార్జర్కి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు దీని బ్యాటరీ 25 నిమిషాల్లో 10 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది.
2026 BYD అట్టో 3 ఈవో పనితీరు: పనితీరు విషయానికి వస్తే, దీని రియర్-వీల్-డ్రైవ్ వెర్షన్ 309 bhp, 380 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5.5 సెకన్లలో 0-100 kmph వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ వేరియంట్ డ్యూయల్-మోటార్ సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇది మొత్తంగా 443 bhp, 560 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ వెర్షన్ 3.9 సెకన్లలో 0-100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు.
2026 BYD అట్టో 3 ఈవో ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్స్ పరంగా, కొత్త Evo ఇప్పటికే ఉన్న "అట్టో 3" లేఅవుట్లో అప్డేటెడ్ టేక్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 8.8-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిస్ప్లే, ఇంటిగ్రేటెడ్ గూగుల్ సేవలతో 15.6-అంగుళాల రొటేటింగ్ టచ్స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. గేర్ సెలెక్టర్ను స్టీరింగ్ కాలమ్లో విలీనం చేశారు.
ఇది సెంటర్ కన్సోల్లో స్థలాన్ని ఖాళీ చేస్తుంది, అయితే హైయర్ వేరియంట్లలో హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, హీటెడ్ రియర్ సీట్లు వంటి ఫీచర్లు లభిస్తాయి. డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్, భద్రతా వ్యవస్థల పూర్తి సూట్ ప్రామాణికంగా లభిస్తుంది.
కంపెనీ "అట్టో 3 ఈవో" బేస్ను కూడా మార్చింది, మునుపటి 4-లింక్ సెటప్ను 5-లింక్ రియర్ సస్పెన్షన్తో భర్తీ చేశారు. బూట్ స్పేస్ను కూడా 490 లీటర్లకు పెంచారు. హుడ్ కింద, ఈ "అట్టో 3" కొత్త 101-లీటర్ ఫ్రంక్ను కలిగి ఉంది.
ఈ "BYD అట్టో 3 ఈవో" వెహికల్-లోడింగ్ ఫీచర్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది ఎక్స్టెర్నల్ డివైజ్లకు 3 kW వరకు శక్తినివ్వడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, 1,500 కిలోల బ్రేక్డ్ టోయింగ్ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
బ్రేక్డ్ టోయింగ్ సామర్థ్యం (Braked Towing Capacity) అంటే, సొంత బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ కలిగిన ట్రయిలర్ను లాగేటప్పుడు వాహనం భరించగల గరిష్ఠ బరువు. ట్రయిలర్కు బ్రేక్లు ఉండటం వల్ల, ఇవి సురక్షితంగా ఎక్కువ బరువును లాగడానికి (సాధారణంగా 751kg - 3500kg+ వరకు) సహాయపడతాయి. ఇది ట్రయిలర్ బ్రేక్లు లేని (Unbraked) సామర్థ్యం కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.
ఇకపోతే "BYD అట్టో 3" భారతీయ మార్కెట్లో రెండు బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎంపికలతో అమ్ముడవుతుండటం గమనార్హం. దీని 49.92 kWh, 60.48 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్లు వరుసగా 468 km, 521 km (ARAI) మైలేజ్ను అందిస్తాయి. వీటితో దీని ధర రూ. 24.99 లక్షల నుంచి రూ. 33.99 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుంది.