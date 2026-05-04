2026 BMW M440i xDrive కన్వర్టిబుల్ లాంఛ్- ధర ఎంతో తెలుసా?
భారత మార్కెట్లోకి కొత్త "2026 BMW M440i xDrive కన్వర్టిబుల్" ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : May 4, 2026 at 1:06 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ BMW తన సరికొత్త "BMW M440i xDrive కన్వర్టిబుల్"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ కారును కంపెనీ రూ. 1.09 కోట్ల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో ప్రవేశపెట్టింది.
ఈ కారులో 3.0-లీటర్, ఇన్లైన్ 6-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 374 hp శక్తిని, 500 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 8-స్పీడ్ స్టెప్ట్రానిక్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్, BMW xDrive ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్తో వస్తుంది. ఈ కారు 4.9 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.
అంతేకాకుండా, కొత్త M440iలో "అడాప్టివ్ M సస్పెన్షన్" ఉంది. ఇందులో కంఫర్ట్ (Comfort), స్పోర్ట్ (Sport), స్పోర్ట్ ప్లస్ (Sport Plus) వంటి డ్రైవింగ్ మోడ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ కారులో M xDrive కూడా ఉంది. ఇందులో డ్రైవ్ట్రెయిన్, స్టీరింగ్, స్టెబిలిటీ వ్యవస్థల కోసం ముందే నిర్దేశించిన సెట్టింగ్లు పొందుపరచారు.
2026 BMW M440i xDrive కన్వర్టిబుల్ ఫీచర్లు: కొత్త M440iలో ఎలక్ట్రికల్గా సర్దుబాటు చేయగల స్పోర్ట్ సీట్లు, డ్యూయల్-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, ఆంబియంట్ లైటింగ్, గంటకు 50 కిలోమీటర్ల వరకు వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు కూడా తెరవడానికి లేదా మూయడానికి వీలయ్యే సాఫ్ట్-టాప్ రూఫ్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.
కారులో అందుబాటులో ఉన్న భద్రతా ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, వాటిలో మల్టిపుల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, బ్రేక్ అసిస్ట్తో కూడిన ABS, డైనమిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, కార్నరింగ్ బ్రేక్ కంట్రోల్, ఐసోఫిక్స్ చైల్డ్ సీట్ మౌంట్లు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ ఉన్నాయి.
ఈ కారు ఇంధన సామర్థ్యం 10.24 km/l, దీని CO₂ ఉద్గారాలు 232 g/km. ఇది ప్రామాణిక రెండేళ్ల వారంటీ, రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్తో వస్తుంది. అలాగే ఆప్షనల్ సర్వీస్ ప్యాకేజీలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
BMW M440i xDrive కన్వర్టిబుల్ ఇంటీరియర్: ఈ కారు క్యాబిన్ను పరిశీలిస్తే, ఇందులో 'BMW BMW లైవ్ కాక్పిట్ ప్రొఫెషనల్' ఉంది. ఇది BMW ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ 8.5 పై పనిచేసే 12.3-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిస్ప్లే, 14.9-అంగుళాల సెంట్రల్ టచ్స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది.
ఈ సిస్టమ్లో రియల్-టైమ్ ట్రాఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్తో కూడిన నావిగేషన్, వాయిస్ కంట్రోల్, వైర్లెస్ స్మార్ట్ఫోన్ ఇంటిగ్రేషన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇతర ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఇందులో ఆగ్మెంటెడ్ వ్యూతో కూడిన హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, హర్మాన్ కార్డాన్ సౌండ్ సిస్టమ్, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, పార్కింగ్ అసిస్టెన్స్తో కూడిన 360-డిగ్రీ కెమెరా ఉన్నాయి.
BMW M440i xDrive కన్వర్టిబుల్ ఎక్స్టీరియర్: ఈ కారు బాహ్య రూపకల్పన విషయానికి వస్తే, ఇందులో M స్పోర్ట్ ప్యాకేజీ ప్రో, మ్యాట్రిక్స్ పనితీరు కలిగిన అడాప్టివ్ LED హెడ్లైట్లు, M లైట్స్ షాడోలైన్, గ్లాస్ బ్లాక్ గ్రిల్, CSL-శైలి టైల్లైట్లు, నాలుగు పైపులా టైటానియం ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. ఈ కారు మిక్స్డ్ టైర్ సెటప్తో కూడిన 19-అంగుళాల M లైట్ అల్లాయ్ చక్రాలపై నడుస్తుంది.