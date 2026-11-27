మార్కెట్లోకి '2026 BMW M 1000 RR' సూపర్బైక్- ధర ఎంతో తెలిస్తే నోరెళ్లబెట్టాల్సిందే!
BMW మోటరాడ్ తన సరికొత్త ట్రాక్-ఫోకస్డ్ సూపర్బైక్ '2026 BMW M 1000 RR'ను రూ. 59.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది.
Published : November 27, 2026 at 1:45 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిళ్ల తయారీ సంస్థ బీఎండబ్ల్యూ మోటరాడ్ (BMW Motorrad), తన సరికొత్త బీఎండబ్ల్యూ ఎం 1000 ఆర్ఆర్ (BMW M 1000 RR) బైక్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇది కంపెనీ రూపొందించిన అత్యంత శక్తివంతమైన, ట్రాక్-ఫోకస్డ్ ప్రొడక్షన్ సూపర్బైక్. ముఖ్యంగా దీని రేసింగ్ వెర్షన్ ప్రతిష్టాత్మక FIM సూపర్బైక్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ (WorldSBK)లో పోటీపడుతుంది.
ఇకపోతే ఈ సరికొత్త BMW M 1000 RR ధరను కంపెనీ రూ. 59.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఈ బైక్ ఏరోడైనమిక్ పనితీరు, ఇంజిన్ సామర్థ్యం, ఎలక్ట్రానిక్ కంట్రోల్ సిస్టమ్లను మరింత మెరుగుపరచడంపై కంపెనీ ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. ఈ మార్పుల వల్ల రైడర్లు రేసింగ్ ట్రాక్పై అత్యుత్తమ వేగాన్ని, కచ్చితమైన నియంత్రణను సాధించగలరు.
2026 BMW M 1000 RR పవర్ట్రెయిన్: ఈ మోటార్సైకిల్లో శక్తివంతమైన 999cc ఇన్లైన్ ఫోర్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. కొత్త అప్డేట్ల తర్వాత, ఈ ఇంజిన్ 14,500 rpm వద్ద 215 bhp పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మునుపటి వెర్షన్ కంటే 6 bhp ఎక్కువ. అలాగే 11,100 rpm వద్ద 113 Nm పీక్ టార్క్ను అందిస్తుంది.
నివేదికల ప్రకారం, BMW మోటరాడ్ సంస్థ సిలిండర్ హెడ్, పోర్ట్ డిజైన్, కంబషన్ ఛాంబర్లలో మార్పులు చేయడంతో పాటు, టైటానియం వాల్వ్ల ఆకృతిని కూడా మెరుగుపరిచింది. దీనికి తోడు, బైక్ ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ను కూడా సవరించారు.
ఈ మోటార్సైకిల్లో 58 డిగ్రీల రొటేషన్ యాంగిల్ కలిగిన 'షార్టర్-త్రో థ్రాటిల్' (shorter-throw throttle) ఇచ్చారు. దీనివల్ల ఫుల్ యాక్సిలరేషన్ ఇవ్వడానికి రైడర్ హ్యాండిల్ గ్రిప్ను (యాక్సిలరేటర్ను) కొద్దిగా తిప్పితే సరిపోతుంది. ఫలితంగా రేసింగ్ ట్రాక్పై అధిక వేగంతో వెళ్తున్నప్పుడు బైక్ను నియంత్రించడం మరింత సులభమవుతుంది. ఈ ఇంజిన్కు 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ను జత చేశారు.
2026 BMW M 1000 RR ఫీచర్లు: ఈ బైక్లో అనేక అధునాతన అప్డేట్లను అందించారు. దీని డైనమిక్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్లో ఇప్పుడు కొత్తగా 'స్లైడ్ కంట్రోల్' (Slide Control) ఫీచర్ను చేర్చారు. ఇది స్టీరింగ్-యాంగిల్ సెన్సార్ నుంచి అందే సమాచారం ఆధారంగా పనిచేస్తుంది.
ఈ కొత్త టెక్నాలజీ ట్రాక్షన్ మేనేజ్మెంట్ను 'స్లిప్ కంట్రోల్', 'స్లైడ్ కంట్రోల్' అనే రెండు విభాగాలుగా విభజిస్తుంది. దీనివల్ల రైడర్లు వేగాన్ని పెంచుతున్నప్పుడు (యాక్సిలరేట్ చేస్తున్నప్పుడు) బైక్ అదుపు తప్పకుండా 'పవర్ స్లైడ్'లను సులభంగా నియంత్రించగలరు. ఇదే సెన్సార్ టెక్నాలజీ, BMW రేస్ ABS ప్రో సిస్టమ్లోని 'బ్రేక్ స్లైడ్ అసిస్ట్' ఫీచర్ను కూడా ఎనేబుల్ చేస్తుంది. పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఇది వేగంగా వెళ్తున్న సమయంలో బ్రేక్ వేసినప్పుడు బైక్ జారిపోకుండా అదుపు చేయడంలో ఇది రైడర్లకు సహాయపడుతుంది.
2026 BMW M 1000 RR డిజైన్: బైక్ ముందు భాగంలోని ఫెయిరింగ్ను (front fairing) కొత్తగా రూపొందించారు. ఇందులో కార్బన్-ఫైబర్-రీన్ఫోర్స్డ్ ప్లాస్టిక్తో తయారు చేసిన సరికొత్త 'M వింగ్లెట్స్ 3.0'ను అమర్చారు. ఈ కొత్త వింగ్లెట్స్ వల్ల బైక్కు మునుపటి కంటే ఎక్కువ డౌన్ఫోర్స్ (గాలి ఒత్తిడి) లభిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనివల్ల బైక్ అత్యధిక వేగంతో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ముందు భాగం పైకి లేవకుండా రోడ్డుపై స్థిరంగా నిలిచి ఉండి, మెరుగైన నియంత్రణను అందిస్తుందని BMW చెబుతోంది.
మోటార్సైకిల్ ఫ్రేమ్లో కూడా కీలక మార్పులు చేశారు. ఎడమ వైపున కొత్త ఇంజిన్ మౌంట్ను చేర్చడంతో పాటు, స్టీరింగ్ హెడ్ చుట్టూ ఉండే ఫ్రేమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీని మెరుగుపరిచారు. రేసింగ్ ట్రాక్లపై కఠినమైన మలుపులు తిరిగేటప్పుడు బైక్ హ్యాండ్లింగ్, నియంత్రణను మరింత మెరుగుపరచడమే ఈ అప్డేట్ల ప్రధాన ఉద్దేశం.
వారంటీ వివరాలు: వారంటీ విషయానికొస్తే, BMW మోటరాడ్ ఈ బైక్పై మూడేళ్ల అపరిమిత-కిలోమీటర్ల (Unlimited-mileage) స్టాండర్డ్ వారంటీని అందిస్తోంది. దీనిని నాలుగు, ఐదు సంవత్సరాలకు పొడిగించుకునే వెసులుబాటు కూడా ఉంది. వీటికి తోడు, అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగపడే 24x7 రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్ సదుపాయాన్ని కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది.