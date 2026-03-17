BMW నుంచి కొత్త బైక్ వచ్చింది- ధర ఎంతో తెలిస్తే షాకే!
Published : March 17, 2026 at 10:22 AM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ BMW మోటోరాడ్ ఇండియా తన కొత్త "2026 BMW M1000 R"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్సైకిల్ను కంపెనీ రూ. 33.50 లక్షల ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరతో పరిచయం చేసింది.
గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, ఈ మోటార్సైకిల్ను కంప్లీట్లీ బిల్ట్ యూనిట్ (CBU)గా భారత మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తున్నారు. భారత్లో కంపెనీ అధీకృత డీలర్షిప్లలో దీని బుకింగ్లు ఇప్పుడు ప్రారంభమయ్యాయి. నివేదికల ప్రకారం, మే 2026లో డెలివరీలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
2026 BMW M1000 R ఇంజిన్: ఈ కొత్త "BMW M1000 R" కంపెనీ రోడ్స్టర్ శ్రేణిలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. దీన్ని కంపెనీకి చెందిన లీటర్-క్లాస్ RR సూపర్బైక్ ప్లాట్ఫారమ్ ఆధారంగా రూపొందించారు. ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఈ బైక్ 999cc ఇన్లైన్ ఫోర్-సిలిండర్ ఇంజిన్తో వస్తుంది.
ఈ ఇంజిన్ 13,750 rpm వద్ద 207 bhp శక్తిని, 11,100 rpm వద్ద 113 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ బైక్ 3.2 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదని, అలాగే దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 280 km వరకు ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
2026 BMW M1000 R డిజైన్: డిజైన్ పరంగా, BMW M1000 R షార్ప్, కాంపాక్ట్ రోడ్స్టర్ రూపాన్ని కలిగి ఉంది. ముందు భాగంలో, ఇది RR మోడల్ నుంచి తీసుకున్న డ్యూయల్ LED హెడ్లైట్లను కలిగి ఉంది, అలాగే బాడీవర్క్లో M వింగ్లెట్లను కూడా పొందుపరచారు. BMW ప్రకారం, ఈ వింగ్లెట్లు ఏరోడైనమిక్ డౌన్ఫోర్స్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, గంటకు 220 కిలోమీటర్ల వేగంతో ముందు చక్రంపై భారాన్ని 11 కిలోల వరకు పెంచగలవు.
2026 BMW M1000 R ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ మోటార్సైకిల్ M-స్పెసిఫిక్ ఇంటర్ఫేస్తో కూడిన 6.5-అంగుళాల TFT ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ను కలిగి ఉంది. ఈ డిస్ప్లే, ట్రాక్పై మోటార్సైకిల్ను వినియోగించాలనుకునే రైడర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన M GPS Datalogger, M GPS Laptrigger వంటి యాక్సెసరీలకు కంపాటిబుల్గా ఉంటుంది.
ఈ బైక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ విషయానికి వస్తే, ఇది Rain, Road, Dynamic, Race, Race Pro 1-3 వంటి అనేక రైడింగ్ మోడ్లను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఆరు-అక్షాల IMU మద్దతుతో కూడిన 'Wheelie Control' సహిత 'Dynamic Traction Control' (DTC) సదుపాయం కూడా ఇందులో ఉంది. ఇతర విశేషాల విషయానికి వస్తే, ఇది ప్రత్యేకంగా ట్రాక్ వినియోగం కోసమే రూపొందించిన 'Launch Control', 'Pit-Lane Limiter'తో వస్తుంది.
ఈ మోటార్సైకిల్ లైట్ వైట్/M మోటార్స్పోర్ట్, వైట్ అల్యూమినియం మెటాలిక్ మ్యాట్ రంగులలో లభిస్తుంది. BMW ఒక M కాంపిటీషన్ ప్యాకేజీని కూడా ఆప్షనల్గా అందిస్తోంది. ఇందులో కార్బన్ వీల్స్, వివిధ కార్బన్ ఫైబర్ బాడీ పార్ట్స్, అలాగే సర్దుబాటు చేయగల రైడర్ ఫుట్రెస్ట్లు, ట్రాక్-ఫోకస్డ్ యాక్సెసరీలు వంటివి ఉంటాయి.