కిర్రాక్ అప్డేట్లతో 2026 BMW 7 సిరీస్ ఫేస్లిఫ్ట్- డిజైన్ ఎలా ఉందో చూశారా?
BMW తన 7 సిరీస్ ఫేస్లిఫ్టెడ్ వెర్షన్ను ఆవిష్కరించింది. ఇది అనేక ఇంటీరియర్, ఎక్స్టీరియర్ అప్డేట్లతో వస్తుంది.
Published : April 23, 2026 at 2:06 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ BMW తన 7 సిరీస్ ఫేస్లిఫ్టెడ్ వెర్షన్ను మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ ఈ వాహనంలో చేసిన విస్తృతమైన మార్పులను ఇప్పటివరకు తమ అత్యంత ముఖ్యమైన మోడల్ అప్డేట్గా చెబుతోంది. 2026 అప్డేట్లో భాగంగా, ఈ ఏడవ తరం వెర్షన్లో సరికొత్త స్టైలింగ్ డిజైన్, నూతన ఇంటీరియర్ టెక్నాలజీ, విభిన్న రకాల పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లను అందించారు. అంతేకాకుండా, BMWకు చెందిన అప్కమింగ్ 'న్యూ క్లాస్' టెక్నాలజీని పరిచయం చేసిన తొలి మోడళ్లలో ఇది ఒకటిగా నిలుస్తుంది.
2026 BMW 7 సిరీస్ ఎక్స్టీరియర్: దీని బాహ్య రూపం గురించి చెప్పాలంటే, కారు మొత్తం నిష్పత్తులను యథాతథంగానే కొనసాగించినప్పటికీ, BMW ఇందులో కొన్ని నిర్దిష్ట మార్పులను ప్రవేశపెట్టింది. కారు ముందు భాగంలో ఇప్పటికీ ఆ భారీ 'కిడ్నీ గ్రిల్' కనిపిస్తుంది. అయితే, దాని అంతర్గత రూపకల్పనలో నిలువు గీతలకు బదులుగా ఇప్పుడు అడ్డ గీతలను (Horizontal Slats) పొందుపరిచారు.
కారులో 'స్ప్లిట్ హెడ్ల్యాంప్' సెటప్ను అలాగే ఉంచారు, కానీ దాని డిజైన్ను పూర్తిగా పునరుద్ధరించారు. సన్నని DRLలను పై భాగంలో అమర్చగా, మెయిన్ హెడ్ల్యాంప్ యూనిట్లను ఇప్పుడు బంపర్ లోపలి భాగాలలో నిలువుగా అమర్చారు.
కారు వెనుక భాగం విషయానికి వస్తే, లైటింగ్ ఎలిమెంట్స్ వాహనం వెడల్పు అంతటా అడ్డంగా విస్తరించి ఉంటాయి. అయితే ఇవి సింగిల్ కనెక్టింగ్ లైట్ బార్గా ఉండవు. ముందు వైపు DRLలు, వెనుక వైపు లైటింగ్ ఎలిమెంట్లు ఈ రెండూ ఒకే క్షితిజ సమాంతర అక్షం వెంబడి ఉన్నాయి.
అంతేకాకుండా, BMW ఈ కారుతో మరిన్ని టూ-టోన్ పెయింట్ ఆప్షన్లను అందిస్తోంది. వీటిలో, కింది భాగం మ్యాట్గా, పై సగం మెటాలిక్గా ఉండి, వాటి మధ్య హ్యాండ్-పెయింటెడ్ కోచ్ లైన్తో ఉండే ఫినిష్ కూడా ఒకటి.
2026 BMW 7 సిరీస్ ఇంటీరియర్: ఈ కారు అంతర్భాగాన్ని పరిశీలిస్తే, దీని క్యాబిన్లో ఇప్పుడు BMW 'Panoramic iDrive' వ్యవస్థను పొందుపరిచారు. ఈ వ్యవస్థలో ప్రయాణికుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక డిస్ప్లేతో పాటు, సరికొత్త ఆపరేటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ వ్యవస్థ నావిగేషన్, మీడియా, వాయిస్ ఇంటరాక్షన్, ఇతర సేవలను ఏకీకృతం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇది 'ఓవర్-ది-ఎయిర్' (OTA) అప్డేట్లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
కారు వెనుక సీట్ల విషయానికి వస్తే, కంపెనీ దీని ఫీచర్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధను అలాగే కొనసాగించింది. ముఖ్యంగా, దీని BMW థియేటర్ స్క్రీన్ (31.3-అంగుళాల 8K డిస్ప్లే). ఇది HDMI ద్వారా బాహ్య ఇన్పుట్లకు మద్దతు ఇస్తుంది, దీనివల్ల దీనిని వ్యక్తిగత పరికరాలకు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో పొందుపరిచిన కెమెరా వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్కు వీలు కల్పిస్తుంది.
ఇతర ఆప్షన్ల విషయానికొస్తే, 'ఎగ్జిక్యూటివ్ లాంజ్ ప్యాకేజ్' అందుబాటులో ఉంది. ఇది వెనుక సీటు ప్రయాణీకుల కోసం రిక్లైనింగ్ సీటు, అదనపు లెగ్రూమ్ను అందిస్తుంది. అదే సమయంలో అప్హోల్స్టరీ ఎంపికల పరంగా, చెక్క, లోహం వంటి సంప్రదాయ మెటీరియల్స్తో పాటు లెదర్, కాష్మెరె ఉన్ని (Cashmere Wool) కలయికలు ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
- కాష్మెరె ఉన్ని (Cashmere wool) అనేది కాష్మెరె మేకల నుంచి లభించే అత్యంత మెత్తని, విలాసవంతమైన, వెచ్చని ఉన్ని రకం.
2026 BMW 7 సిరీస్ పవర్ట్రెయిన్: వివిధ మార్కెట్లను బట్టి, కొత్త BMW 7 సిరీస్ పలు రకాల పవర్ట్రెయిన్ ఎంపికలతో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ శ్రేణిలో పూర్తిగా విద్యుత్తుతో నడిచే BMW i7 వేరియంట్ ఒక కీలక భాగంగా నిలుస్తుంది. ఇందులో i7 xDrive50 వేరియంట్ ఒకటి, ఇది 455 bhp శక్తిని, 660 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, 544 bhp శక్తిని, 745 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే BMW i7 xDrive60 వేరియంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ సిరీస్లో ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ BMW i7 M70 xDrive. ఇది గరిష్ఠంగా 670 bhp శక్తిని, 1,000 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ కారు కేవలం 3.8 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.
బ్యాటరీ సామర్థ్యం గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇందులో 112.5 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. వాహన కాన్ఫిగరేషన్ను బట్టి, దీని డ్రైవింగ్ పరిధి 700 కిలోమీటర్లు (WLTP) మించి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. గరిష్ఠంగా 250 kW సామర్థ్యం గల ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించి, ఈ కారు బ్యాటరీని కేవలం 30 నిమిషాల్లోనే 10% నుంచి 80% వరకు ఛార్జ్ చేయొచ్చు.
అంతేకాకుండా, ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్ల విషయానికి వస్తే, ఈ శ్రేణిలో 750e xDrive, M760e xDrive మోడళ్లు ఉన్నాయి. 750e వేరియంట్ గరిష్ఠంగా 489 bhp శక్తిని, 700 Nm టార్క్ను, M760e వేరియంట్ 612 bhp శక్తిని, 800 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ రెండు మోడళ్లలోనూ 6-సిలిండర్ల పెట్రోల్ ఇంజిన్తో జతచేసిన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఉంటుంది. ఇవి కేవలం ఎలక్ట్రిక్ మోడ్లో మాత్రమే సుమారు 70–80 కి.మీ దూరం ప్రయాణించగలవు.
అంతేకాకుండా, మైల్డ్-హైబ్రిడ్ అంతర్గత దహన (Combustion) మోడళ్లు కూడా ఈ శ్రేణిలో భాగంగా కొనసాగుతున్నాయి. BMW 740 xDrive పెట్రోల్ మోడల్ విషయానికి వస్తే, ఇది 400 bhp శక్తిని, 580 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. కాగా, BMW 740d xDrive డీజిల్ మోడల్ 313 bhp శక్తిని, 670 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
2026 BMW 7 సిరీస్ ఉత్పత్తి, లాంఛ్ టైమ్లైన్: ఈ కారు ఉత్పత్తి, ప్రపంచవ్యాప్త డెలివరీలు ఈ ఏడాది జులైలో ప్రారంభం కానున్నాయి. కాగా భారతదేశంలో ఇది ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి లేదా 2027లో ఏదో ఒక సమయంలో విడుదల అవుతుందని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో BMW 7 సిరీస్ పెట్రోల్, డీజిల్, ఎలక్ట్రిక్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది.