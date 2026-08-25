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మార్కెట్లోకి 2026 బజాజ్ 'పల్సర్ 125', '150' మోడళ్లు- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

బజాజ్ ఆటో కొత్త "2026 బజాజ్ పల్సర్ 125", "2026 పల్సర్ 150" మోడళ్లను విడుదల చేసింది. వీటి ప్రారంభ ధరలు వరసగా రూ. 92,990 (ఎక్స్-షోరూమ్), రూ. 1.15 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉన్నాయి.

2026 బజాజ్ 'పల్సర్ 125', 'పల్సర్ 150'
2026 బజాజ్ 'పల్సర్ 125', 'పల్సర్ 150' (ఫొటో క్రెడిట్: Bajaj Auto)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 25, 2026 at 3:37 PM IST

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Hyderabad: భారతీయ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో కొత్త "2026 బజాజ్ పల్సర్ 125", "2026 పల్సర్ 150" మోడళ్లను విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ రెండు బైక్‌ల డిజైన్, ఫీచర్లను అప్‌డేట్ చేసింది. అదనంగా, ఈ మోటార్‌సైకిళ్లలోని ఫ్యూయల్ ట్యాంకులను కంపెనీ వెడల్పు చేసింది. ఇది వీటికి మరింత మస్కులర్, రగ్గడ్ రూపాన్ని ఇస్తుంది.

ధరల వివరాలు: వీటిలో 2026 పల్సర్ 125ను రూ. 92,990 (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో పరిచయం చేయగా, 2026 పల్సర్ 150 ధర రూ. 1.15 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

2026 బజాజ్ పల్సర్ 125 ఫీచర్లు:

  • పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్: కంపెనీ ఈ బైక్ ఇంజిన్‌లో మార్పులు చేసింది. కొత్త బజాజ్ పల్సర్ 125లో సరికొత్త 124.38cc, ఫోర్-స్ట్రోక్, టూ-వాాల్వ్, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్, DTS-i ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. మునుపటి మోడల్‌లోని ఇంజిన్ 11.8 PS శక్తిని ఉత్పత్తి చేయగా, ఈ కొత్త ఇంజిన్ 12.1 PS శక్తిని అందిస్తుంది.
  • ఆధునిక ఫీచర్లు: ఇందులో సరికొత్త 5-అంగుళాల TFT డిస్‌ప్లే, గూగుల్ మ్యాప్స్ నావిగేషన్, హెడ్‌ల్యాంప్, టెయిల్ ల్యాంప్, బ్లింకర్లతో కూడిన ఆల్-LED లైటింగ్ ప్యాకేజీ, హజార్డ్ లైట్స్, USB-C టైప్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్, మల్టిపుల్ రైడ్ మోడ్స్ వంటి అనేక కొత్త ఫీచర్లను జోడించారు.
  • సస్పెన్షన్ & హ్యాండ్లింగ్: కొత్త పల్సర్ 125లో క్లిప్-ఆన్ హ్యాండిల్‌బార్, గ్యాస్-చార్జ్డ్ మోనోషాక్ రియర్ సస్పెన్షన్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
  • సెగ్మెంట్ ఫస్ట్ ఫీచర్ (క్రాాల్ టెక్): పల్సర్ 125లో 'క్రాాల్ టెక్' (Crawl Tech) పేరుతో ఒక సరికొత్త ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సెగ్మెంట్‌లో ఇలాంటి ఫీచర్ రావడం ఇదే మొదటిసారి. ఇది ట్రాఫిక్‌లో యాక్సిలరేటర్ (థ్రాటిల్) ఇవ్వకుండానే బైక్‌ను తక్కువ వేగంతో ముందుకు కదిలేలా చేయడానికి సహాయపడుతుంది.

2026 బజాజ్ పల్సర్ 125 కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ 2026 బజాజ్ పల్సర్ 125 మోడల్‌ను నాలుగు విభిన్న కలర్ ఆప్షన్లలో మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చారు.

  • ఎబోనీ బ్లాక్ సియాన్ బ్లూ (Ebony Black Cyan Blue)
  • ఎబోనీ బ్లాక్ మెజెంటా రెడ్ (Ebony Black Magenta Red)
  • ప్యూరీ రెడ్ (Fury Red)
  • సఫైర్ బ్లూ (Sapphire Blue)

2026 బజాజ్ పల్సర్ 150 ఫీచర్లు:

  • ఇంజిన్ వివరాలు: కొత్త బజాజ్ పల్సర్ 150లో సరికొత్త 149.5cc, ఫోర్-స్ట్రోక్, ఆయిల్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్, DTS-i ట్విన్-స్పార్క్, ఫ్యూయల్-ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగించారు. ఇది 14 PS పవర్‌ను అందిస్తుంది. ఈ కొత్త ఇంజిన్ పాత మోడల్ తరహాలోనే ఉంటుంది. దీనితో పాటు మల్టిపుల్ రైడ్ మోడ్స్, క్లిప్-ఆన్ హ్యాండిల్‌బార్, బెల్లీ ప్యాన్ వంటి ఫీచర్లను కూడా అందించారు.
  • ఆధునిక లైటింగ్ & డిజైన్: ఈ బైక్‌లో 5-అంగుళాల TFT డిస్‌ప్లే, గూగుల్ మ్యాప్స్ నావిగేషన్, హెడ్‌ల్యాంప్, టెయిల్ ల్యాంప్, బ్లింకర్లతో కూడిన ఆల్-LED లైటింగ్ ప్యాకేజీ, హజార్డ్ లైట్స్, USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్, గ్యాస్-చార్జ్డ్ మోనోషాక్ రియర్ సస్పెన్షన్ వంటి అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
  • స్మార్ట్ డిస్‌ప్లే ఫీచర్లు: ఇందులోని TFT డిస్‌ప్లేలో ఆర్‌సీ (RC), ఇన్సూరెన్స్ వంటి కీలకమైన డాక్యుమెంట్లను సేవ్ చేసుకోవచ్చు. దీనితో పాటు లైవ్ కాల్, మెసేజ్ అలర్ట్స్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లను కూడా జోడించారు.
  • క్రాాల్ టెక్ ఫీచర్: కొత్త 2026 పల్సర్ 125 మోడల్ తరహాలోనే, కంపెనీ ఈ కొత్త 2026 పల్సర్ 150లో కూడా 'క్రాాల్ టెక్' (Crawl Tech) ఫీచర్‌ను అందించింది.

2026 బజాజ్ పల్సర్ 150 కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ 2026 బజాజ్ పల్సర్ 150 మోడల్‌ను మొత్తం ఐదు విభిన్న కలర్ ఆప్షన్లలో మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చారు.

  • సఫైర్ బ్లూ (Sapphire Blue)
  • ఎబోనీ బ్లాక్ ఇంక్ బ్లూ (Ebony Black Ink Blue)
  • మెజెంటా రెడ్ (Magenta Red)
  • ప్యూరీ రెడ్ (Fury Red)
  • పెర్ల్ మెటాలిక్ వైట్ (Pearl Metallic White)

పల్సర్ బ్రాండ్ రికార్డు ప్రస్థానం: బజాజ్ పల్సర్‌ను తొలిసారిగా 2001లో విడుదల చేశారు. అప్పటి నుంచి ఇది భారత మార్కెట్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన బైక్‌లలో ఒకటిగా నిలిచింది. కాలక్రమేణా, కస్టమర్ల కోసం స్పోర్ట్స్ బైక్ లాంటి 'ఫుల్లీ ఫెయిర్డ్' (Fully Faired) మోడళ్లను, అలాగే స్టైలిష్‌గా ఉండే 'నేకెడ్ స్ట్రీట్' (Naked Street) మోడళ్లను కూడా ఈ బైక్ సిరీస్‌లోకి తీసుకువచ్చారు.

భారీ అమ్మకాలు: బజాజ్ కంపెనీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పల్సర్ సిరీస్‌కు చెందిన 20 మిలియన్లకు (2 కోట్లకు) పైగా యూనిట్లను విక్రయించి రికార్డు సృష్టించింది.

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