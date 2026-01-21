ETV Bharat / technology

కొత్త హెడ్‌లైట్లు, ఇండికేటర్లతో 2026 బజాజ్ పల్సర్ 125- రూ. 89,910లకే!

బజాజ్ ఆటో 2026 సంవత్సరానికి కొన్ని అప్డేట్‌లతో బజాజ్ పల్సర్ 125ను విడుదల చేసింది. భారత మార్కెట్లో దీని ధర రూ. 89,910 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో తన ఎంట్రీ-లెవల్ బజాజ్ పల్సర్ 125 మోడల్‌ను కొన్ని అప్డేట్​లతో విడుదల చేసింది. ఇందులో కొత్త LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, టర్న్ ఇండికేటర్లు ఉన్నాయి. కంపెనీ దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 89,910గా నిర్ణయించింది. అయితే ఈ కొత్త ఫీచర్లు కమ్యూటర్ మోటార్ సైకిల్ కార్బన్ ఫైబర్ సిరీస్​లో మాత్రమే లభిస్తాయి. బజాజ్ పల్సర్ 125 నియాన్ సిరీస్​లో అందుబాటులో ఉండవు.

2026 బజాజ్ పల్సర్ 125 ధర: కంపెనీ ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను రెండు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:

  • సింగిల్-సీట్ వేరియంట్
  • స్ప్లిట్-సీట్ వేరియంట్

వీటిలో సింగిల్-సీట్ వేరియంట్ ధర రూ. 89,910 (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉండగా, స్ప్లిట్-సీట్ వేరియంట్ ధర రూ. 92,046 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంటుంది. ఆసక్తికరంగా, ఈ కొత్త వేరియంట్లు 2025 మోడల్ ఇయర్ పల్సర్ 125 కంటే దాదాపు రూ. 2,400 చౌకగా ఉన్నాయి.

2026 బజాజ్ పల్సర్ 125 డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్లు: కొత్త హెడ్‌లైట్, టర్న్ సిగ్నల్స్‌తో పాటు కంపెనీ కొత్త బజాజ్ పల్సర్ 125 కోసం కలర్ ఆప్షన్‌లను కూడా అప్‌డేట్ చేసింది. ఈ మోటార్‌సైకిల్ కార్బన్ ఫైబర్ సిరీస్ ఇప్పుడు బ్లాక్ గ్రే, బ్లాక్ రేసింగ్ రెడ్, బ్లాక్ సియాన్ బ్లూ, టాన్ బీజ్​తో రేసింగ్ రెడ్ వంటి నాలుగు రంగుల ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంది. అప్డేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కూడా ఉన్నాయి.

2026 బజాజ్ పల్సర్ 125 ఇంజిన్: యాంత్రికంగా, 2026 మోడల్ బజాజ్ పల్సర్ 125లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇది ఎటువంటి అప్డేట్లు లేకుండా, పాత పరిచితమైన 124.38 cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌నే ఉపయోగిస్తుంది.

ఈ యూనిట్ 11.6 bhp గరిష్ట శక్తిని, 10.8 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 2025 మోడల్ సంవత్సరం మాదిరిగానే, 2026 బజాజ్ పల్సర్ 125 కూడా ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్‌తో ప్రామాణికంగా వస్తుంది. ప్రస్తుతం, ఈ అప్డేట్లు పల్సర్ 125 నియాన్ సిరీస్‌లో అందుబాటులో లేవు.

