కొత్త హెడ్లైట్లు, ఇండికేటర్లతో 2026 బజాజ్ పల్సర్ 125- రూ. 89,910లకే!
బజాజ్ ఆటో 2026 సంవత్సరానికి కొన్ని అప్డేట్లతో బజాజ్ పల్సర్ 125ను విడుదల చేసింది. భారత మార్కెట్లో దీని ధర రూ. 89,910 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : January 21, 2026 at 1:28 PM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో తన ఎంట్రీ-లెవల్ బజాజ్ పల్సర్ 125 మోడల్ను కొన్ని అప్డేట్లతో విడుదల చేసింది. ఇందులో కొత్త LED హెడ్ల్యాంప్లు, టర్న్ ఇండికేటర్లు ఉన్నాయి. కంపెనీ దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 89,910గా నిర్ణయించింది. అయితే ఈ కొత్త ఫీచర్లు కమ్యూటర్ మోటార్ సైకిల్ కార్బన్ ఫైబర్ సిరీస్లో మాత్రమే లభిస్తాయి. బజాజ్ పల్సర్ 125 నియాన్ సిరీస్లో అందుబాటులో ఉండవు.
2026 బజాజ్ పల్సర్ 125 ధర: కంపెనీ ఈ మోటార్సైకిల్ను రెండు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- సింగిల్-సీట్ వేరియంట్
- స్ప్లిట్-సీట్ వేరియంట్
వీటిలో సింగిల్-సీట్ వేరియంట్ ధర రూ. 89,910 (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉండగా, స్ప్లిట్-సీట్ వేరియంట్ ధర రూ. 92,046 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంటుంది. ఆసక్తికరంగా, ఈ కొత్త వేరియంట్లు 2025 మోడల్ ఇయర్ పల్సర్ 125 కంటే దాదాపు రూ. 2,400 చౌకగా ఉన్నాయి.
2026 బజాజ్ పల్సర్ 125 డిజైన్, కలర్ ఆప్షన్లు: కొత్త హెడ్లైట్, టర్న్ సిగ్నల్స్తో పాటు కంపెనీ కొత్త బజాజ్ పల్సర్ 125 కోసం కలర్ ఆప్షన్లను కూడా అప్డేట్ చేసింది. ఈ మోటార్సైకిల్ కార్బన్ ఫైబర్ సిరీస్ ఇప్పుడు బ్లాక్ గ్రే, బ్లాక్ రేసింగ్ రెడ్, బ్లాక్ సియాన్ బ్లూ, టాన్ బీజ్తో రేసింగ్ రెడ్ వంటి నాలుగు రంగుల ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంది. అప్డేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కూడా ఉన్నాయి.
2026 బజాజ్ పల్సర్ 125 ఇంజిన్: యాంత్రికంగా, 2026 మోడల్ బజాజ్ పల్సర్ 125లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇది ఎటువంటి అప్డేట్లు లేకుండా, పాత పరిచితమైన 124.38 cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్నే ఉపయోగిస్తుంది.
ఈ యూనిట్ 11.6 bhp గరిష్ట శక్తిని, 10.8 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 2025 మోడల్ సంవత్సరం మాదిరిగానే, 2026 బజాజ్ పల్సర్ 125 కూడా ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్తో ప్రామాణికంగా వస్తుంది. ప్రస్తుతం, ఈ అప్డేట్లు పల్సర్ 125 నియాన్ సిరీస్లో అందుబాటులో లేవు.