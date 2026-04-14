350cc ఇంజిన్తో 'డొమినార్ 400' లాంఛ్- ఇప్పుడు రూ. 37వేల చౌకగా లభిస్తుంది!
బజాజ్ డొమినార్ 400 ఇప్పుడు 350cc ఇంజిన్తో లభిస్తుంది. కంపెనీ దీనిని రూ.37 వేల కంటే ఎక్కువ తగ్గింపు ధరతో విడుదల చేసింది.
Published : April 14, 2026 at 10:56 AM IST
Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ తన "డొమినార్ 400" అప్డేటెడ్ వెర్షన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఇది ఇప్పుడు చిన్నదైన 350cc ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఈ కొత్త 350cc డొమినార్ 400 ధరను కంపెనీ రూ. 2,03,214 (ఎక్స్-షోరూమ్, దిల్లీ)గా నిర్ణయించింది. దీనితో ఇది మునుపటి కంటే రూ. 37,014 తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది.
బజాజ్ డొమినార్ 400 ధర తగ్గింపు సవరించిన GST నిబంధనల ఫలితంగా సాధ్యమైంది. బజాజ్ ఈ నిబంధనలను తెలివిగా వినియోగించుకుని, ఈ బైక్ను కొత్తగా తీర్చిదిద్దింది. ఇదే వ్యూహాన్ని కంపెనీ ఇటీవల విడుదల చేసిన 350cc ట్రయంఫ్ శ్రేణి విషయంలోనూ అనుసరించింది. డొమినార్ 400 అవుట్లుక్ మునుపటి మాదిరిగానే ఉన్నప్పటికీ, బజాజ్ దీని అంతర్గత భాగాలలో మార్పులు చేసింది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ కొత్త మోడల్ కూడా భారత మార్కెట్లో రెండు రంగు ఎంపికలోనే లభిస్తుంది.
- అరోరా గ్రీన్ (Aurora Green)
- చార్కోల్ బ్లాక్ (Charcoal Black)
2026 బజాజ్ డొమినార్ 400 ఇంజిన్ వివరాలు: ఈ కొత్త 2026 బజాజ్ డొమినార్ 400 మోడల్ ఇప్పుడు 349.13cc ఇంజిన్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని బోర్ (bore) 89mm, స్ట్రోక్ (stroke) 56.1mmగా ఉన్నాయి. డొమినార్ మునుపటి 373cc ఇంజిన్లో ఉన్న స్ట్రోక్తో పోలిస్తే, ప్రస్తుత స్ట్రోక్ 3.9mm తక్కువగా ఉంది. ఫలితంగా, ఈ ఇంజిన్ ఉత్పత్తి చేసే శక్తి 40.4bhp, పీక్ టార్క్ 33.2Nmగా ఉంటుంది. ఇది మునుపటి మోడల్తో పోలిస్తే 2bhp శక్తి, 1.8Nm టార్క్ తగ్గుదలను సూచిస్తుంది.
ఇంజిన్ సామర్థ్యంలో మార్పు ఉన్నప్పటికీ, డొమినార్ 400 ప్రధాన కొలతలు మాత్రం మారలేదు. ఇది మునుపటి మాదిరిగానే 157mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, 193kg కర్బ్ వెయిట్ను కలిగి ఉంది. దీనివల్ల ఈ బైక్ రోడ్డుపై ప్రయాణించేటప్పుడు ఇప్పటికీ ఎంతో దృఢంగా, బరువుగా అనిపిస్తుంది.
దీని ముందు, వెనుక భాగాలలో 17-అంగుళాల చక్రాలు ఉంటాయి. అలాగే ఇది 13-లీటర్ల ఇంధన ట్యాంక్ను కలిగి ఉంది. ఇది అప్సైడ్-డౌన్ ఫోర్క్, మోనోషాక్తో సహా తన ప్రీమియం హార్డ్వేర్ సెటప్నూ కొనసాగిస్తోంది. బ్రేకింగ్ విధులను రెండు వైపులా డిస్క్ బ్రేకులు నిర్వహిస్తాయి, వీటికి డ్యూయల్-ఛానల్ ఏబీఎస్ మద్దతు ఇస్తుంది.
2026 బజాజ్ డొమినార్ 400 ఫీచర్లు: ఫీచర్ల పరంగా, దీనిలో ఫుల్-LED లైటింగ్, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్, స్విచ్చబుల్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్తో పాటు రోడ్, రెయిన్, స్పోర్ట్, ఆఫ్-రోడ్ అనే నాలుగు రైడ్ మోడ్లు, అలాగే స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్తో సహా అనేక అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.