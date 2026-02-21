హై-పెర్ఫార్మెన్స్ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్తో నయా ఆడి 'RS5'- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
ఆడి కంపెనీ కొత్త 'ఆడి RS5'ను ఆవిష్కరించింది. ఇది పాత ఆడి RS4కి వారసుడిగా వస్తోంది.
Published : February 21, 2026 at 5:32 PM IST
Hyderabad: లగ్జరీ, సూపర్ కార్ల తయారీ సంస్థ ఆడి, ఆడి స్పోర్ట్ మొట్టమొదటి హై-పెర్ఫార్మెన్స్ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ కారును ఆవిష్కరించింది. దీన్ని "ఆడి RS4"కి సక్సెసర్గా "ఆడి RS5" పేరుతో తీసుకొచ్చారు. ఈ కొత్త ఆడి RS5 ఈ ఏడాది చివర్లో గ్లోబల్ మార్కెట్లలో సెడాన్, అవంట్ (ఎస్టేట్) బాడీ స్టైల్స్ రెండింటిలోనూ అమ్మకానికి వస్తుంది.
ఆడి RS5 ఇంజిన్: ఈ కొత్త ఆడి RS5 అతిపెద్ద హైలైట్ దాని పవర్ట్రెయిన్. ఈ RS ఆడి స్పోర్ట్ మొట్టమొదటి హై-పెర్ఫార్మెన్స్ ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్ను కలిగి ఉంది. ఈ వ్యవస్థ VW గ్రూప్ నుంచి తీసుకున్న 2.9-లీటర్ ట్విన్-టర్బో V6 ఇంజిన్, 130 kW ఎలక్ట్రిక్ మోటారు, ఆన్-బోర్డ్ బ్యాటరీని మిళితం చేస్తుంది.
ఈ వ్యవస్థ మొత్తం 630 bhp పీక్ పవర్ ఉత్పత్తిని, 80 km వరకు ఉద్గార రహిత (Emission-Free) డ్రైవింగ్ రేంజ్ను అందిస్తుంది. పాత ఆడి RS4, RS5 కూడా 2.9-లీటర్ V6 ఇంజిన్ను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, కొత్త RS5 కొన్ని కీలక మార్పులతో వస్తోంది.
యూరో 7 ఉద్గార నిబంధనలకు అనుగుణంగా, దీని ఇంజిన్ ఇప్పుడు సవరించిన మిల్లర్ సైకిల్పై పనిచేస్తుంది, దీనిలో ఇన్టేక్ వాల్వ్లు ముందుగానే మూసివేసి ఉంటాయి, ఫలితంగా తక్కువ దహనం జరుగుతుంది, తద్వారా NOx ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి. ఈ యూనిట్ అధిక ఇంధన ఇంజెక్షన్ పీడనంతో కూడిన కొత్త ఇన్టేక్ సిస్టమ్, కొత్త వేరియబుల్ జియోమెట్రీ టర్బో, వాటర్-కూల్డ్ ఇంటర్కూలర్ను కూడా కలిగి ఉంది.
ఫలితంగా, ఈ ఇంజిన్ ఇప్పుడు పాత RS4లోని యూనిట్ కంటే దాదాపు 60 bhp ఎక్కువ అంటే 503 bhp శక్తిని అందిస్తుంది. ఇది 20 శాతం ఎక్కువ సామర్థ్యంతో వస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీని ఇంజిన్ 600 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
దీనిలో 174 bhp, 460 Nm టార్క్ను కిక్ చేసే ఎలక్ట్రిక్ మోటారు కూడా ఉంటుంది, ఇది ఇంజిన్కు స్టార్టర్ మోటారుగా కూడా పనిచేస్తుంది. మొత్తంగా ఇవి 630 bhp, 825 Nm శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఈ శక్తి 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ ద్వారా చక్రాలకు వెళుతుంది. ఇది 3.6 సెకన్లలో 0-100 km/h వేగాన్ని అందుకుంటుంది.