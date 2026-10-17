పండగ వేళ ప్రీమియం ట్రీట్: దేశీయ మార్కెట్లోకి సరికొత్త 'ఆడి Q3'
జర్మన్ లగ్జరీ కార్ల తయారీ సంస్థ ఆడి తన సరికొత్త "Q3" SUVని భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 51.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూం).
Published : October 17, 2026 at 1:45 PM IST
Hyderabad: పండగ వేళ లగ్జరీ కార్ ప్రియులకు ఆడి ఇండియా అదిరే అప్డేట్ అందించింది. తన పాపులర్ లగ్జరీ SUV "Q3" మూడో తరం మోడల్ను భారత మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ లగ్జరీ SUV నోవా, జెనిత్ అనే రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 51.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.
కంపెనీ ఈ మోడల్ను ఆగస్టు 2026లో భారత మార్కెట్కు పరిచయం చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ SUVని మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి సంభాజీనగర్లో ఉన్న స్కోడా ఆటో వోక్స్వ్యాగన్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (SAVIPL) ప్లాంట్లో అసెంబుల్ చేస్తున్నారు.
2026 ఆడి Q3 ఇంజిన్ వివరాలు: ఇంజిన్ విషయానికి వస్తే, ఈ కారులోని రెండు వేరియంట్లు 2.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తాయి. ఇది 201 bhp పవర్, 320 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్కు 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ జత చేశారు.
ఈ ఇంజిన్ పవర్ ఆడి 'క్వాట్రో' (Quattro) సిస్టమ్ ద్వారా నాలుగు చక్రాలకు చేరుతుంది. ఇది రెండు వేరియంట్లలోనూ ప్రామాణికంగా (Standard) లభిస్తుంది. ఈ కొత్త "Q3" కేవలం 7.1 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదని, అలాగే గరిష్ఠంగా 229 kmph వేగంతో ప్రయాణించగలదని ఆడి సంస్థ పేర్కొంది.
2026 ఆడి Q3 ఫీచర్లు: ఇవే హైలైట్స్
ఈ కారు టాప్ వేరియంట్ 'జెనిత్'లో 12 స్పీకర్లతో కూడిన 420W సోనోస్ సౌండ్ సిస్టమ్, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, రెండు వరుసల్లోనూ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే USB పోర్టులు ఉంటాయి. అలాగే డిజిటల్ మ్యాట్రిక్స్ LED హెడ్లైట్లు, లేన్ & ఓరియంటేషన్ లైటింగ్, కారు లాక్, అన్లాక్ చేసేటప్పుడు వెలిగే కస్టమ్ లైట్ సిగ్నేచర్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ఇక లోపల స్పోర్టీ ఫీల్ కోసం ఫ్లాట్ టాప్-బాటమ్ ట్విన్-స్పోక్ లెదర్ స్టీరింగ్ వీల్ ఇచ్చారు.
2026 ఆడి Q3 ఇంటీరియర్ ఫీచర్లు:
పాత మోడల్తో పోలిస్తే కొత్త Q3 క్యాబిన్లో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. డాష్బోర్డ్లో ఇప్పుడు 11.9 అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 12.8 అంగుళాల టచ్స్క్రీన్తో కూడిన పనోరమిక్ డిస్ప్లే సెటప్ను పొందుపరిచారు.
ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ 'ఆండ్రాయిడ్ ఆటోమోటివ్ OS'పై పనిచేస్తుంది. ఇది డ్రైవర్కు మరింత సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అయితే ఆడి కొన్ని పెద్ద మోడళ్లలో ఉన్నట్లు ముందు ప్రయాణికుడి కోసం ఇందులో ప్రత్యేక స్క్రీన్ మాత్రం అందించలేదు.
అలాగే ఇందులో గేర్ సెలెక్టర్ను సెంటర్ కన్సోల్ నుంచి స్టీరింగ్ వీల్ వెనుక ఉన్న లివర్కు మార్చారు. దీనివల్ల ముందు సీట్ల మధ్య ఎక్కువ స్థలం ఏర్పడింది. లైటింగ్, వైపర్ కంట్రోల్స్ను కూడా స్టీరింగ్ వీల్కు ఎదురుగా అమర్చారు.
ఇంటీరియర్ కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ 2026 ఆడి Q3 ఇంటీరియర్ టామరిండ్ బ్రౌన్ (Tamarind Brown), పార్చ్మెంట్ బీజ్ (Parchment Beige) అనే రెండు రంగుల్లో లభిస్తుంది.