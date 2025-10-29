ETV Bharat / technology

మార్కెట్​లోకి '2025 టాటా సియెర్రా' వస్తోంది- లాంఛ్ ఎప్పుడో తెలుసా?

''2025 టాటా సియెర్రా'' లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- వివరాలు ఇవే!

Tata Sierra EV
Tata Sierra EV (Photo Credit- Tata Motors)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 29, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: వాహన ప్రియులకు అదిరే అప్డేట్. దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ తన కొత్త SUV "టాటా సియెర్రా"ను విడుదల చేయబోతోంది. కంపెనీ దీన్ని నవంబర్ 25న భారతదేశంలో లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ కారు కాన్సెప్ట్ మోడల్‌ను మొదటిసారిగా 2020 ఆటో ఎక్స్‌పోలో ప్రదర్శించారు. దాదాపు ఐదేళ్ల తర్వాత కంపెనీ ఇప్పుడు దీనిని విడుదల చేసేందుకు రెడీ అయింది.

టాటా "సియెర్రా" నేమ్‌ప్లేట్ పాత, ప్రతిష్టాత్మకమైనది. 2020 ఆటో ఎక్స్‌పో తర్వాత 2023లో అప్డేటెడ్ "సియెర్రా EV" కాన్సెప్ట్ వెల్లడైంది. 2025 భారత్ మొబిలిటీ ఎక్స్‌పోలో దాదాపు పూర్తిగా నిర్మించిన అంతర్గత SUV ఉత్పత్తిని ఆవిష్కరించారు.

దీని ఫైనల్ ప్రొడక్షన్-స్పెక్ మోడల్ గతంలో ప్రదర్శించిన చివరి నియర్-ప్రొడక్షన్ కాన్సెప్ట్‌కు దగ్గరగా పోలి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అయితే ICE, EVల మధ్య కొన్ని స్టైలింగ్ తేడాలు కనిపించవచ్చు, వాటిలో గ్రిల్‌లో మార్పులు కూడా ఉన్నాయి. ICE మోడల్ బ్లాక్ గ్రిల్‌ను కలిగి ఉండగా, EV వెర్షన్ బాడీ-కలర్ గ్రిల్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

టాటా సియెర్రా ఇంటీరియర్: టాటా సియెర్రా ఇంటీరియర్‌ విషయానికి వస్తే డాష్‌బోర్డ్‌లో 3 డిస్‌ప్లేలతో పాటు అనేక సాంకేతిక ఫీచర్లు ఉంటాయి. ఇందులో ఎంపిక చేసిన వేరియంట్‌లలో డెడికేటెడ్ కో-డ్రైవర్ డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. ఇది లెవల్ 2 ADAS ఫంక్షన్‌లు, 360-డిగ్రీ కెమెరాలతో పాటు అనేక ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది.

టాటా సియెర్రా ఇంజిన్: పవర్‌ట్రెయిన్ విషయానికొస్తే, ఇది టాటా కొత్త హైపెరియన్ 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. అదనంగా ఈ SUV డీజిల్ ఇంజిన్ ఎంపికనూ అందించవచ్చు. ఇది టాటా హారియర్‌లో కనిపించే సుపరిచితమైన 2.0-లీటర్ టర్బో-డీజిల్ ఇంజిన్.

మరోవైపు "టాటా సియెర్రా EV" పవర్‌ట్రెయిన్​కు సంబంధించిన అధికారిక సమాచారం ఇంకా రివీల్ కాలేదు. అయినప్పటికీ ఇది "టాటా కర్వ్ EV", "టాటా హారియర్ EV" వంటి కార్లతో పవర్‌ట్రెయిన్ భాగాలను పంచుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ కారు కూడా వచ్చే నెలలో అంటే నవంబర్​లోనే మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వొచ్చు.

