ETV Bharat / technology

కొత్త తరం హ్యుందాయ్ వెన్యూ వచ్చేసిందోచ్- కొత్త ఫీచర్లు, కొంగొత్త డిజైన్​లో ఏం ఉంది భయ్యా!

భారత మార్కెట్​లో "2025 హుందాయ్ వెన్యూ" లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

2025 New Hyundai Venue Launched
2025 New Hyundai Venue Launched (Photo Credit- Hyundai Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 5:12 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ హ్యుందాయ్ మోటార్ వాహన శ్రేణిలో వెన్యూ అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచే మోడల్. ఇప్పుడు రెండవ తరం హ్యుందాయ్ వెన్యూ భారత మార్కెట్లో అప్‌గ్రేడ్‌లతో లాంఛ్ అయింది. దీనితో పాటు కంపెనీ ఈ SUV స్పోర్టియర్ వెర్షన్ అయిన "హ్యుందాయ్ వెన్యూ N-లైన్‌"ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఇకపోతే కొత్త "హ్యుందాయ్ వెన్యూ" బెటర్ డిజైన్, కొత్త ఫీచర్లు, మెరుగైన సామర్థ్యం వంటి మరింత ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. ఈ అప్​గ్రేడ్ వెర్షన్ మార్కెట్​లో "టాటా నెక్సాన్", "మారుతి సుజుకి బ్రెజ్జా" వంటి మోడళ్లతో పోటీ పడనుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, డిజైన్, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ ధర, లభ్యత: కంపెనీ ఈ కొత్త తరం "హ్యుందాయ్ వెన్యూ"ను రూ. 7.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. ఇది పరిచయ ఆఫర్ మాత్రమే. అంటే ఈ ధర డిసెంబర్ 31 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి దీని HX 2, HX 4, HX 5 వేరియంట్‌ల ధరలు మాత్రమే ప్రకటించారు. ఇతర వేరియంట్‌ల ధరలను త్వరలోనే ప్రకటించొచ్చు.

2025 Hyundai Venue Design
2025 Hyundai Venue Design (Photo Credit- Hyundai Motor)

కంపెనీ ఇప్పటికే ఈ 2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ బుకింగ్‌లను ప్రారంభించింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు సమీపంలోని హ్యుందాయ్ డీలర్‌షిప్‌, లేదా హ్యుందాయ్ ఇండియా వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించడం ద్వారా ఈ కొత్త SUVని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందుకోసం రూ.25,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీని డెలివరీలు నవంబర్ 15 తర్వాత ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు.

2025 Hyundai Venue Exterior
2025 Hyundai Venue Exterior (Photo Credit- Hyundai Motor)

2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ కొత్త వేరియంట్‌లు: 2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూలో కొత్త HX వేరియంట్ కూడా ఉంది. ఈ వేరియంట్‌ల పేర్లు 'హ్యుందాయ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్' నుంచి ప్రేరణ పొందాయి. ఇది కాలానికి అనుగుణంగా వినియోగదారులకు సాంకేతికత, ఆవిష్కరణ, ప్రీమియం జీవనశైలిని అందించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ పెట్రోల్ శ్రేణిలో HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX8, HX10 ఉంటాయి. డీజిల్ శ్రేణిలో HX2, HX5, HX7, HX10 వేరియంట్‌లు ఉంటాయి.

2025 Hyundai Venue New Variants
PetrolDiesel
HX2HX2
HX4HX5
HX5HX10
HX6
HX6T
HX8
HX10

2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఎక్స్​టీరియర్ డిజైన్: కొత్త వెన్యూలో స్ప్లిట్-హెడ్‌ల్యాంప్ లేఅవుట్, C-ఆకారపు LED DRLలు, ముందు భాగంలో వైడ్ డార్క్ క్రోమ్ గ్రిల్ ఉన్నాయి. దీని బంపర్​ను మరింత మజిల్ స్టెన్స్ కోసం రీ-డిజైన్ చేశారు. అదే సమయంలో ఓవరాల్ ప్రొపోర్షన్స్ మునుపటి కంటే పెరిగాయి (48 mm పొడవు, 30 mm వెడల్పు). ఈ కొత్త వెన్యూ 3,995 mm పొడవు, 1,800 mm వెడల్పు, 1,665 mm ఎత్తు, 2,520 mm వీల్‌బేస్ కలిగి ఉంది. సైడ్ ప్రొఫైల్‌లో పునఃరూపకల్పన చేసిన 16-అంగుళాల డైమండ్-కట్ అల్లాయ్ వీల్స్, వీల్ ఆర్చ్‌లు, బోల్డ్ C-పిల్లర్ యాక్సెంట్‌లు ఉన్నాయి. ఇతర హైలైట్​లలో ఇన్-గ్లాస్ "వెన్యూ" బ్యాడ్జ్, బ్రిడ్జ్-టైప్ రూఫ్ రైల్స్ ఉన్నాయి.

2025 Hyundai Venue Exterior
2025 Hyundai Venue Exterior (Photo Credit- Hyundai Motor)

2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఇంటీరియర్ డిజైన్: ఈ కొత్త వెన్యూ లోపలి భాగంలో ప్రధాన అప్‌గ్రేడ్ డ్యూయల్ 12.3-అంగుళాల కర్వ్డ్ పనోరమిక్ డిస్​ప్లే. ఇది ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ను డిజిటల్ డ్రైవర్ క్లస్టర్‌తో విలీనం చేస్తుంది. అదనంగా కొత్త నేవీ & డోవ్ గ్రే అప్హోల్స్టరీ, మూన్ వైట్ యాంబియంట్ లైటింగ్, రియర్ విండో సన్‌షేడ్‌లు, రిక్లైనింగ్ రియర్ సీట్లు జోడించారు. డ్రైవర్ సీటు వెంటిలేషన్ ఫంక్షన్‌లతో ఎలక్ట్రిక్ 4-వే అడ్జస్ట్‌మెంట్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది వాన్స్-ఎనేబుల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్, బ్లైండ్ స్పాట్ వ్యూ మానిటర్ వంటి ఫీచర్లను కూడా అందిస్తుంది.

2025 Hyundai Venue Interior
2025 Hyundai Venue Interior (Photo Credit- Hyundai Motor)

2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఫీచర్లు: ఈ కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ సాంకేతికత, భద్రతలో ఒక అడుగు ముందే ఉంది. దీనిలో హ్యుందాయ్ కనెక్టెడ్ కార్ నావిగేషన్ కాక్‌పిట్ (CCNC) వ్యవస్థ ఉంది. ఈ సెటప్‌లో ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, డ్రైవర్ సమాచారం కోసం డ్యూయల్ 12.3-అంగుళాల పనోరమిక్ డిస్‌ప్లేలు, బోస్ 8-స్పీకర్ ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి. అదనంగా ఈ హ్యుందాయ్ SUV 70 కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్‌లతో హిందీ, ఇంగ్లీష్, తమిళంతో సహా ఐదు భాషలలో 400 కంటే ఎక్కువ వాయిస్ కమాండ్‌లతో వస్తుంది. ఇది 20 కంట్రోలర్‌లకు ఓవర్-ది-ఎయిర్ (OTA) అప్డేట్​లను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది రిమోట్ సాఫ్ట్‌వేర్ మెరుగుదలలతో పాటు మరింత భద్రతను అందిస్తుంది.

2025 Hyundai Venue Interior
2025 Hyundai Venue Interior (Photo Credit- Hyundai Motor)

2025 హ్యుందాయ్ కీలక ఫీచర్లు:

  • 31.24 cm ccNC నావిగేషన్ సిస్టమ్
  • 31.24 cm ఫుల్ డిజిటల్ డిస్​ప్లే క్లస్టర్
  • బోస్ ప్రీమియం సౌండ్ 8 స్పీకర్ సిస్టమ్
  • ఫ్రంట్-రో వెంటిలేటెడ్ సీట్లు
  • సరౌండ్ వ్యూ మానిటర్ (SVM)
  • వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో/యాపిల్ కార్‌ప్లే
  • వాయిస్-యాక్టివేటెడ్ స్మార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్
  • 20 కంట్రోలర్ ఓవర్-ది-ఎయిర్ (OTA) వెహికల్ అప్‌డేట్‌లు
  • 70 హ్యుందాయ్ బ్లూ లింక్ కనెక్టెడ్ కార్ ఫీచర్లు
  • బ్లైండ్ స్పాట్ వ్యూ మానిటర్ (BVM)

కీలకమైన భద్రతా ఫీచర్లు:

  • 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు
  • ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్ (ESC)
  • హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్ కంట్రోల్ (HAC)
  • ఆటో హోల్డ్‌తో కూడిన ఎలక్ట్రిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్
  • సరౌండ్ వ్యూ మానిటర్ (SVM)
  • ఆల్ 4-డిస్క్ బ్రేక్‌లు
  • టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) - హైలైన్
  • టెలిమాటిక్స్ స్విచ్‌లతో కూడిన ఎలక్ట్రోక్రోమిక్ మిర్రర్ (ECM)
  • 3-పాయింట్ సీట్ బెల్టులు
  • రోల్‌ఓవర్ సెన్సార్

2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ కలర్ ఆప్షన్లు: కొత్త వెన్యూ ఆరు మోనోటోన్ కలర్ ఆప్షన్లలో, రెండు డ్యూయల్-టోన్ రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. మోనోటోన్ కలర్ ఆప్షన్లు హాజెల్ బ్లూ, మిస్టిక్ సఫైర్, డ్రాగన్ రెడ్, అబిస్ బ్లాక్, అట్లాస్ వైట్, టైటాన్ గ్రే. వీటిలో హాజెల్ బ్లూ, మిస్టిక్ సఫైర్ కొత్తవి. డ్యూయల్-టోన్ ఆప్షన్లు అబిస్ బ్లాక్ రూఫ్‌తో హాజెల్ బ్లూ, అబిస్ బ్లాక్ రూఫ్‌తో అట్లాస్ వైట్.

2025 హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఇంజిన్ ఎంపికలు: మెకానికల్ స్పెసిఫికేషన్ల పరంగా, కొత్త వెన్యూ ఇంజిన్ మునుపటి మోడల్ మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఇది మూడు ఇంజన్ ఆప్షన్​లతో అందుబాటులో ఉంటుంది. మొదటిది 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్. ఇది 120hp పవర్, 172nm టార్క్​ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రెండవది 1.2-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్. ఇది 83hp పవర్, 113nm టార్క్​ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మరొకటి 116hp పవర్, 250nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేసే 1.5-లీటర్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్.

ఇందులో నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ MT, 7-స్పీడ్ DCT గేర్​బాక్స్​ ఆప్షన్​లను అందిస్తుంది. డీజిల్ ఇంజిన్ MT గేర్‌బాక్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అదనంగా మొదటిసారి వెన్యూ డీజిల్‌తో పాటు టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌తో అందుబాటులో ఉంటుంది.

Transmission Options
MT
AT
DCT

TAGGED:

2025 NEW HYUNDAI VENUE LAUNCHED
2025 NEW HYUNDAI VENUE LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నలుగురిలో నచ్చినట్లు చేస్తారా? - కనీస 'ఇంగితజ్ఞానం' లేకపోతే ఎలా?

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

సీనియర్ హీరోకు మరాఠీ నటితో అఫైర్? 'రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకుంటేనే' భార్య షాకింగ్ కామెంట్స్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.