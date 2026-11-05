పోలింగ్ వేళ ఆసక్తికర ఘటనలు - ఓటు ఆవశ్యకతను ఎలుగెత్తి చాటిన ఓటర్లు
ZPTC and MPTC Elections Polling : ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఓటేసేందుకు క్యూ కట్టిన జనం, తరలివచ్చిన ప్రజాప్రతినిధులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:27 PM IST
ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో ఓటేసేందుకు జనం క్యూ కట్టారు. ప్రజాప్రతినిధులతోపాటు వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారు సైతం పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చి ఓటేసి ఓటు ఆవశ్యకతను ఎలుగెత్తి చాటారు. ఘర్షణలు మినహా సీమ జిల్లాల్లోని మిగతా ప్రాంతాల్లో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగింది. కొన్నిచోట్ల ఆసక్తికర ఘటనలు సైతం జరిగాయి.
గుంటుపల్లి రైల్వే వాగన్ వర్క్షాప్ కాలనీలోని కేంద్రీయ విద్యాలయ-2 పోలింగ్ కేంద్రాన్ని ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠ ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. పోలింగ్ సరళిని పరిశీలించారు. సదుపాయాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత విజయవాడ గ్రామీణం పాతపాడు గ్రామంలోని ఎన్నికల కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. అనంతరం గన్నవరంలోని పోలింగ్ బూత్లను ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా సందర్శించారు. గన్నవరం నియోజకవర్గం ఉంగుటూరు మండలం మానికొండ గ్రామంలో 106 సంవత్సరాల వయస్సు వృద్ధురాలు కృష్ణంశెట్టి భూదేవమ్మ ఓటు వేశారు. మరికొందరు వృద్ధులు కూడా ఉత్సాహంగా తరలివచ్చి పోలింగ్లో పాల్గొన్నారు.
ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న నేతలు : ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ మండలం ఐతవరంలో మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకట కృష్ణ ప్రసాద్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటేశారు. కంచికచర్ల మండలం పొన్నవరంలో విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గం ఏమ్మెల్యే సుజనా చౌదరి ఓటేశారు. కృష్ణా జిల్లా బంటుమిల్లి మండలం నాగేశ్వరావుపేటలో పెడన ఎమ్మెల్యే కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ దంపతులు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. గన్నవరం ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు సతీమణితో కలిసి స్థానిక జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో ఓటు వేశారు. అవనిగడ్డ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల పోలింగ్ కేంద్రంలో ఎమ్మెల్యే బుద్ధప్రసాద్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.
గన్నవరం మండలం కేసరపల్లిలో ఓటర్లకు ఓ పార్టీ వారు నగదు పంపిణీ చేస్తున్నారని తెలిసి ప్రజలు పెద్దఎత్తున క్యూ కట్టారు. ఓటర్ స్లిప్పులు ఉంటే ఒక్కోరికి 3వేలు ఇస్తున్నారనే ప్రచారం సాగింది. దీంతో స్లిప్పులు తీసుకుని జనం అక్కడికి వచ్చారు. దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వారికి ప్రయాణ ఖర్చులు ఇస్తున్నారని తెలిసి వెళ్లిపోయారు. తిరువూరు మండలం కోకిలంపాడులో దివ్యాంగులు, వృద్ధులను వారి వెంట వచ్చిన వారే మోసుకెళ్లి ఓటు వేయించారు. వీల్చైర్ సదుపాయం కల్పించకపోవడంపై స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు.
తెనాలి మండలం బుర్రిపాలెంలో కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. స్వగ్రామం గుంటూరు జిల్లా పెదకాకానిలో సినీ దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను ఓటేశారు. బాపట్ల జిల్లా నిజాంపట్నంలో టీడీపీ నేత మోపిదేవి వెంకటరమణ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటు వేశారు. పల్నాడు జిల్లా గురజాల నియోజకవర్గం దాచేపల్లి మండలం గ్రామాలపాడు గ్రామంలో మాజీ ఎమ్మెల్సీ జంగా కృష్ణమూర్తి ఓటేశారు.
భారీ వర్షంలోనూ ఉత్సాహంగా పోలింగ్ : పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం క్రోసూరు మండలం దొడ్లేరులో పోలింగ్ విధుల్లో ఉన్న ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ అకస్మాత్తుగా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. 18వ పోలింగ్ బూత్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న నూతక్కి దిలీప్ చక్రవర్తి అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యానికి గురికావడంతో అక్కడే ఉన్న వైద్య సిబ్బంది అప్రమత్తమై ప్రాథమిక చికిత్స అందించారు. తర్వాత సత్తెనపల్లి ఆసుపత్రికి తరలించారు. మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెంలో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద భారీ క్యూ దర్శనమిచ్చింది. వృద్దులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరాగా సహాయకులు వారిని తీసుకెళ్లి ఓట్లు వేయించారు. నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు నియోజకవర్గంలో భారీ వర్షంలోనూ ప్రజలు ఉత్సాహంగా వచ్చి పోలింగ్లో పాల్గొన్నారు. కర్నూలు జిల్లా ఆదోని-1, ఆదోని-2 మండలాల్లోని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటేసేందుకు ప్రజలు భారీగా తరలివచ్చారు. పోలీసులు వృద్ధులకు సహాయకంగా నిలిచి ఓటేసేలా చేశారు.
కర్నూలు ఎంపీ బస్తిపాటి నాగరాజు సొంత గ్రామం పంచలింగాలలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. కర్నూలు మండలం దిన్నదేవరపాడు జడ్పీహెచ్ఎస్ పోలింగ్ బూత్లో 64 ఏళ్ల పెరాలసిస్ పేషెంట్ నాగన్న ఓటేసి నిబద్ధతను చాటారు. కాళ్లు, చేతులు పడిపోయి మంచానికే పరిమితమైనా నాగన్నను కుటుంబ సభ్యులు ఆటోలో ఓటరు కేంద్రానికి తీసుకుని వచ్చి ఓటు వేయించారు. ఎమ్మిగనూరు మండలంలోని కడిమెట్ల ఎర్రకోట, రాళ్లదొడ్డి సిరాల దొడ్డి, గువ్వల దొడ్డి గ్రామాల్లో 4 దశాబ్దాల తర్వాత పరిషత్ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఈ గ్రామాలు మాజీ ఎమ్మెల్యే చెన్నకేశవరెడ్డికి గట్టి పట్టున్నవి కావడంతో ఎప్పుడు లోకల్ ఎన్నికలు జరిగినా ఏకగ్రీవం అయ్యేవి. ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో మొదటిసారిగా ఆయా గ్రామాల్లోని ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి ఓట్లు వేశారు.
తిరుపతి జిల్లా పాకాల మండలం పులివర్తివారిపల్లెలో చంద్రగిరి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. రామచంద్రాపురం మండలం వెంకట్రామపురంలోని పోలింగ్ కేంద్రంలో నగరి ఎమ్మెల్యే గాలి భానుప్రకాష్ ఓటేశారు. వృద్ధులు కూడా పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఓటేశారు. అన్నమయ్య జిల్లా సదుం మండలం యర్రాతివారిపల్లె పోలింగ్ కేంద్రంలో మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, ఎంపీ మిథున్రెడ్డి కుటుంబంతో వచ్చి ఓటేశారు.
నదిలో మూడు కిలోమీటర్లు వచ్చి : తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట మండలం కూచవాడ గ్రామంలోని పోలింగ్ కేంద్రం వద్దకు వెళ్లేందుకు రోడ్డు సౌకర్యం లేదు. దీంతో ఆ పంచాయతీలోని కూచవాడపాళెం వాసులు స్వర్ణముఖి నదిలో మూడు కిలోమీటర్ల ట్రాక్టర్పై నిలబడి వెళ్లి ఓటేసి వచ్చారు. అన్నమయ్య జిల్లా సదుం మండలం యర్రాతివారిపల్లె పోలింగ్ కేంద్రంలో మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, ఎంపీ మిథున్రెడ్డి కుటుంబంతో వచ్చి ఓటేశారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా రామగిరి మండలం నసనకోటలో రాప్తాడు ఎమ్మెల్యే పరిటాల సునీత కుటుంబం తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంది.
గ్రామానికి రోడ్డు సక్రమంగా లేదని, పూజలు చేసేందుకు కనీసం ఆలయం లేదంటూ తిరుపతి జిల్లా ఐరాల మండలం అబ్బుగుండు గ్రామస్థులు ఎన్నికల్ని బహిష్కరించారు. అటవీ ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉన్న తమ గ్రామానికి రోడ్డు లేదని ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని వెళ్లాల్సి వస్తోందన్నారు. జనాభా లెక్కల్లో తాము ఉన్నామో లేదోనన్న అనుమానం వస్తోందని గ్రామస్థులు వాపోయారు. తమ సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు ఏ ఎన్నికల్లోనూ ఓట్లు వేయమని తేల్చిచెప్పారు.
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