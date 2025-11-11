ETV Bharat / state

100 పర్సెంట్​ స్ట్రైక్​ రేట్​ - ఈ స్కూల్లో ఫెయిల్ అనే మాటే వినపించదు!

అక్టోబర్​ నుంచే పదో తరగతి విద్యార్థులకు ప్రత్యేక తరగతులు - ఎస్​ఏ-1లోని మార్కుల ఆధారంగా ఐదుగురు విద్యార్ధులకు ఒక గ్రూపుగా ఏర్పాటు - 'ఈచ్​ వన్ - టీచ్​ వన్​' విధానంలో సందేహాల నివృత్తి

ZPHS Gandugulapally
ZPHS Gandugulapally (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 11:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gandugulapally ZPHS : సాధారణంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలంటే సమాజంలో చిన్న చూపు! ముఖ్యంగా నగరాలలో నివసించే వారైతే తమ పిల్లలను కార్పొరేట్ పాఠాశాలలు, ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లలో చదివిస్తారు. తమ పిల్లలు బాగా చదివి, మంచి ర్యాంకులు సాధించి జీవితంలో స్థిరపడాలని తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తమ పిల్లలను చదివించాలనే ఆలోచనే వారికి ఉండదు. ఇలాంటి వారి ఆలోచనలు సరైనవి కావు అని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల తనదైన శైలిలో నిరూపించి సత్తా చాటుతోంది. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, వరుసగా 13 ఏళ్లుగా పదో తరగతిలో 100 శాతం ఉత్తీర్ణతతో ఘనకీర్తిని సొంతం చేసుకుంది.

ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో మరే ప్రభుత్వ పాఠశాలకు సాధ్యమవని రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకుంది. ఉపాధ్యాయుల సమష్టి కృషి, విద్యార్థుల పట్టుదల వెరసి ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తోంది. అదే దమ్మపేట మండలం గండుగులపల్లి జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల. 2020-21లో కొవిడ్ ప్రభావంతో విద్యార్థులకు పరీక్షలు నిర్వహించకుండానే అందరినీ ప్రభుత్వం పాస్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.

2012-13 నుంచి జైత్రయాత్ర : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా గండుగులపల్లి జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల ఫలితాల పరంపర 2012-13 నుంచి ప్రారంభమైంది. అక్కడ అక్టోబర్​ నుంచే పదో తరగతి విద్యార్థులకు ప్రత్యేక తరగతులను ఉపాధ్యాయులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎస్​ఏ-1లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా ఐదుగురు విద్యార్ధులను ఒక గ్రూపుగా విభజిస్తున్నారు. వారిలో ఒక ప్రతిభ గల విద్యార్థి కచ్చితంగా ఉండేలా చూస్తారు. ఈ విద్యార్థి తన సమూహంలోని మిగతా విద్యార్థుల సందేహాలను నివృత్తి చేస్తారు. ఉపాధ్యాయులను సందేహాలు అడగటానికి భయపడే విద్యార్థులకు ఈ విధానం ప్రయోజనకరంగా మారింది.

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకు ఆదర్శంగా : వరుసగా మూడేళ్లుగా నూరు శాతం ఫలితాలతో ఖమ్మం జిల్లా ముదిగొండ మండలం పెద్దమండువ జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. ఏటా ఇక్కడ పదో తరగతి విద్యార్థులకు ప్రత్యేక తరగతులు జూన్​ నుంచే కొనసాగుతుండటం విశేషం. సబ్జెక్టుల వారీగా ఉపాధ్యాయులు నిత్యం స్లిప్ టెస్టులు నిర్వహిస్తారు.

విద్యార్థులను దత్తత తీసుకుని వారి ప్రతిభా పాటవాలను పెంచేందుకు చొరవ చూపుతున్నారు. దమ్మపేట, అశ్వారావు పేట, గుండాల తదితర మండలాల్లోని కొన్ని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలు వరుసగా పదోతరగతి ఫలితాల్లో వందశాతం ఉత్తీర్ణత సాధిస్తున్నాయి. ఇదే ఒరవడిని మిగతా పాఠశాలలు అందిపుచ్చుకుంటే బాగుంటుందని విద్యావేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు :

  • ఖమ్మం : 211
  • భద్రాద్రి : 110

'ఈచ్​ వన్ - టీచ్​ వన్​' విధనం : ప్రతినెలా పదోతరగతి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేకంగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యార్థుల ప్రగతిని వారి తల్లిదండ్రుల సెల్​ఫోన్​ నంబర్లకు సంక్షిప్త సందేశాల రూపంలో తెలియజేస్తున్నారు. విద్యార్థి ఏరోజు పాఠశాలకు హాజరుకాకపోయినా సమాచారం చేరవేస్తున్నారు. 'ఈచ్​ వన్ - టీచ్​ వన్​' విధనం ద్వారా విద్యార్థులే తమ సందేహాలను నివృత్తి చేసుకునేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు.

గడిచిన మూడేళ్లుగా ప్రభుత్వమే ప్రత్యేక తరగతుల సమయంలో విద్యార్థులకు అల్పాహారం అందిస్తోంది. అంతకుముందు గ్రామస్థుల నుంచి ఉపాధ్యాయులు విరాళాలు సేకరించి విద్యార్థులకు అల్పాహారం సమకూర్చారు. ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల సమిష్టికృషి వల్లే గండుగులపల్లి జిల్లా ఉన్నత పాఠశాల అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్తోందని ఎంఈఓ కీసరి లక్ష్మి అన్నారు.

ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లకు పోటీగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు - మండలానికి రెండు?

ఈ టీచర్స్​ చేసే పనికి హ్యాట్సాప్​ చెప్పాల్సిందే - 'మేము సైతం' అంటూ ముందుకు

TAGGED:

ZPHS GANDUGULAPALLY
HUNDERD PERCENT RESULT GOVT SCHOOL
BEST GOVT SCHOOL IN KOTHAGUDEM
ఆదర్శంగా ప్రభుత్వ పాఠశాల
BEST GOVT SCHOOL IN BHADRADRI DIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.