జడ్పీ పీఠాలపై కొలిక్కి వచ్చిన కూటమి కసరత్తు - నలుగురు మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు చోటు
ZP Chairperson Candidates in Alliance : కూటమిలో జిల్లా పరిషత్ పీఠాలపై కసరత్తు కొలిక్కి వచ్చింది. జడ్పీ ఛైర్పర్సన్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ స్థానాల పంపకాలపై పార్టీల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:32 AM IST
జిల్లా పరిషత్ పీఠాలపై కూటమి పార్టీల కసరత్తు అర్ధరాత్రి కొలిక్కి వచ్చింది. జడ్పీ ఛైర్పర్సన్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ స్థానాల పంపకాలపై మూడు పార్టీల మధ్య ఏకాభిప్రాయం కుదిరింది. జిల్లాల వారీగా పదవుల పంపకం పూర్తి చేశాయి. టీడీపీ తమ అభ్యర్థుల పేర్లనూ ఖరారు చేస్తూ మహిళలకు ప్రాధాన్యం కల్పించింది. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ పీఠాల పంచాయితీకి ఎట్టకేలకు సమన్వయంతో తెరదించారు. మరోవైపు నేడు జడ్పీ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ల ఎన్నిక జరగనుంది.
రాష్ట్రంలో 27 జిల్లా పరిషత్ స్థానాల్లో జడ్పీ ఛైర్పర్సన్, వైస్ ఛైర్పర్సన్ పదవులు కూటమి పార్టీలకే దక్కనున్నాయి. వీటిని ఏ పార్టీకి కేటాయించాలనే అంశంపై కొన్నిరోజులుగా మూడు పార్టీల ముఖ్యనేతలూ మంతనాలు సాగించారు. బుధ, గురువారాల్లోనూ సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో విస్తృతంగా చర్చలు జరిపారు. పార్టీల వారీగా పోటీ చేసే స్థానాలను కొలిక్కి తెచ్చారు. టీడీపీ అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించింది. జిల్లాల వారీగా చూస్తే జనసేనకు శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్ పదవులు కేటాయించారు. తూర్పుగోదావరి, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, బాపట్ల, ప్రకాశం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల వైస్ ఛైర్మన్ స్థానాలు ఆ పార్టీకి దక్కనున్నాయి. బీజేపీకి కృష్ణా జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్ పదవిని కేటాయించారు. ఎన్టీఆర్, తిరుపతి జిల్లాల వైస్ ఛైర్మన్ స్థానాలు ఆ పార్టీకి దక్కనున్నాయి. మిగిలిన స్థానాల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు బరిలో నిలవనున్నారు. టీడీపీ 22 ఛైర్మన్, 20 వైస్ ఛైర్మన్ స్థానాలకు అభ్యర్థుల జాబితాను ప్రకటించింది.
జడ్పీ పీఠాధిపతులు వీరే : శ్రీకాకుళం జడ్పీ వైస్ ఛైర్మన్గా గుంటు విజయ్కుమార్కు అవకాశం కల్పించారు. విజయనగరం ఛైర్పర్సన్గా మజ్జి సిరి సహస్ర, వైస్ ఛైర్పర్సన్గా పసల నీరజ పేరు ప్రకటించారు. పార్వతీపురం మన్యం వైస్ ఛైర్మన్గా వైరిచర్ల వీరేశ్చంద్ర దేవ్ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. విశాఖ జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్గా అలివేణి, వైస్ ఛైర్మన్గా సుకవాసి అజయ్ ఖరారయ్యారు. అనకాపల్లి వైస్ ఛైర్ పర్సన్గా పెంటకోట స్వాతికి అవకాశం దక్కింది. పోలవరం జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్గా వంతల రాజేశ్వరి, వైస్ ఛైర్పర్సన్గా తీగల ప్రభ ఎంపికయ్యారు. కాకినాడ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా పిల్లి అనంతలక్ష్మి బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్గా కాడ పద్మ, కోనసీమ ఛైర్పర్సన్గా గొల్లపల్లి అమూల్య ఖరారయ్యారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్గా ఇందుకూరి రామకృష్ణంరాజు, వైస్ ఛైర్మన్గా సిరగాని నాగేశ్వరరావు ఎంపికయ్యారు. ఏలూరు ఛైర్పర్సన్గా చింతమనేని సాయి నవ్యశ్రీ, వైస్ ఛైర్మన్గా బొర్రా చలమయ్య పేర్లు ఖరారయ్యాయి.
కృష్ణా జిల్లా పరిషత్ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా దండమూడి పూజితకు అవకాశం దక్కింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఛైర్పర్సన్గా కోట పుల్లమ్మ ఎంపికయ్యారు. గుంటూరు ఛైర్పర్సన్గా ధార అరుణ, వైస్ ఛైర్మన్గా తల్లా అశోక్కుమార్ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. పల్నాడు ఛైర్పర్సన్గా పుచ్చకాయల రమాదేవి, వైస్ ఛైర్పర్సన్గా నల్లపాటి కీర్తన ఎంపికయ్యారు. బాపట్ల ఛైర్పర్సన్గా పుషడపు రోహిణికి అవకాశం కల్పించారు. ప్రకాశం జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్గా కొక్కిలిగడ్డ ప్రభాకరరావు ఖరారయ్యారు. మార్కాపురం ఛైర్మన్గా కందుల రామిరెడ్డి, వైస్ ఛైర్మన్గా జి.వి.శ్రీనివాసవర్మ ఎంపికయ్యారు. నెల్లూరు ఛైర్మన్గా పోలంరెడ్డి శ్రీనివాసులురెడ్డి, వైస్ ఛైర్మన్గా పొట్టెల్ల ప్రసాద్ బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.
కర్నూలు ఛైర్మన్గా చూడి ఉలిగయ్య, వైస్ ఛైర్పర్సన్గా షేక్ షాదిక పేర్లు ఖరారయ్యాయి. నంద్యాల ఛైర్మన్గా షేక్ బ్రుహానుద్దీన్, వైస్ ఛైర్మన్గా కె.శ్రీకాంత్రెడ్డి ఎంపికయ్యారు. అనంతపురం జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్గా గంజే నాగరాజు, వైస్ ఛైర్పర్సన్గా వెన్నపూస లలిత బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ఛైర్మన్గా పరిటాల శ్రీరామ్ ఎంపికయ్యారు. కడప ఛైర్మన్గా పుత్తా నరసింహారెడ్డి, వైస్ ఛైర్పర్సన్గా హబీబున్నీసా చాంద్బాయికి అవకాశం దక్కింది. అన్నమయ్య జిల్లా ఛైర్మన్గా సుగవాసి ప్రసాద్బాబు, వైస్ ఛైర్పర్సన్గా తలారి శరణ్య ఎంపికయ్యారు. తిరుపతి జిల్లా పరిషత్ ఛైర్పర్సన్గా హేమలత ఖరారయ్యారు. చిత్తూరు ఛైర్పర్సన్గా మాదలం శైలజ, వైస్ ఛైర్మన్గా ఎస్.మంజుప్రియ వెంకటేశ్ ఎంపికయ్యారు.
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