'తీర్మానాలు చేశాం - ఆమోదం తెలపండి' - సీఈఓలపై జడ్పీ ఛైర్మన్ల ఒత్తిడి

4 నెలల్లో ముగియనున్న పాలకవర్గాల పదవీకాలం - రూ.150 కోట్ల కొత్త పనులకు సీఈఓలపై జడ్పీ ఛైర్మన్ల ఒత్తిడి - అంతంతమాత్రంగానే నిధుల లభ్యత - దిక్కుతోచని స్థితిలో అధికారులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 3:31 PM IST

New Work Approvals Pressure ZP CEOS : కరవమంటే కప్పకు కోపం విడవమంటే పాముకు కోపం అన్న చందంగా తయారైంది రాష్ట్రంలో జడ్పీ సీఈఓల పరిస్థితి. నాలుగు నెలల్లో పాలకవర్గాల పదవీకాలం ముగియనుంది. దీంతో రూ.150 కోట్లతో కొత్త పనులకు సీఈఓలపై జడ్పీ ఛైర్మన్లు ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నారు. 'తీర్మానం చేశాం ఆమోదించండి' అంటూ పట్టుబడుతున్నారు. నిధుల లేమీతో దస్త్రాలను పక్కనపెట్టిన అధికారులు, అనుమతులకు అంగీకారం తెలిపేందుకు సతమతమవుతున్నారు..

రాష్ట్రంలో జడ్పీ ఛైర్మన్ల పదవీకాలం మరో నాలుగు నెలలు ఉంది. దీంతో భారీగా కొత్త పనుల మంజూరుకు పలు జిల్లాల్లో అధికారులపై వీరు ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. పాలకవర్గం ఆమోదం తెలిపిన పనులకు పరిపాలన అనుమతులు మంజూరు చేయాల్సిందేనని పట్టుబడుతున్నారు. మరోవైపు నిధుల లభ్యత అంతంతమాత్రంగా ఉండటంతో అధికారులు ఏమీతోచని స్థితిలో ఉన్నారు.

ఉమ్మడి 13 జిల్లాల జడ్పీ ఛైర్మన్ల పదవీకాలం సెప్టెంబర్​ వరకు ఉంది. దీంతో వెళ్లిపోయేముందు రూ.150 కోట్లకుపైగా సాధారణ నిధులతో కాలువలు, భవనాలు, రోడ్లు ఇతరత్రా పనులు చేపట్టేందుకు పలు జిల్లాల్లో ఛైర్మన్లు పాలకవర్గం నుంచి ఆమోదం తీసుకున్నారు. జిల్లాల్లో ఇప్పటికేరూ.450 కోట్లకు పైగా పనులు మంజూరు చేయగా ఇవి వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. వీటిలో సగానికి పైగా పనులు మరో రెండు, మూడు నెలల్లో పూర్తవుతాయి. ఇందుకు వీటికి బిల్లులు చెల్లించాలి. ఈ క్రమంలో మళ్లీ కొత్త పనులు మంజూరు చేయాలంటే అధికారులు భయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమస్య విజయనగరం, గుంటూరు, కర్నూలు, పశ్చిమగోదావరి తదితర జిల్లాల్లో ఉంది.

Pending Works in ZPs : ప్రభుత్వం​ ఆమోదించిన వార్షిక బడ్జెట్‌కు లోబడి పనులు మంజూరు చేయాలన్నది జిల్లా పరిషత్​లకు నిబంధన. చాలా జిల్లాల్లో పన్నులు, పన్నేతర ఆదాయం జిల్లా పరిషత్​లకు కనిష్ఠంగా పదిహేను కోట్ల రూపాయల నుంచి గరిష్ఠంగా ఇరవై ఐదు కోట్ల వరకు వస్తోంది. నిధుల ఖర్చులో రోడ్లు, కాలువలు, ఇతర నిర్మాణాలకే పాలకవర్గాలు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుంటాయి. పదవీకాలం పూర్తి కావస్తుడటంతో పరిమితికి మించి పనుల మంజూరుకు పాలకవర్గాలు తీర్మానాలు చేస్తున్నాయి. వీటికి పరిపాలన అనుమతులివ్వడం ద్వారా సీఈఓలు ఇరుకున పడే ప్రమాదం ఉంది.

పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో రూ.8 కోట్ల అదనపు పనులకు అక్కడి సీఈఓపై తీవ్ర ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇదే జిల్లాలో ఇప్పటికే మంజూరుచేసిన ఆరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయల పనులు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి. కర్నూలు జిల్లాలో కొత్తగా 138 పనులను రూ.4.50 కోట్లతో చేపట్టేందుకు పాలకవర్గం ప్రతిపాదిస్తోంది. గుంటూరు జిల్లాలో రూ.23 కోట్ల పనుల కోసం తీవ్రమైన ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. విజయనగరం జిల్లాలోనూ కొత్త పనులు ప్రతిపాదిస్తున్నారు.

కృష్ణా జిల్లా సీఈఓది రూటే సేపరెట్​. నిధుల లభ్యత తక్కువగా ఉందని గతంలో పనులను పెండింగ్​లో పెట్టారు. కానీ ప్రస్తుత సీఈఓ బాధ్యతలు చేపట్టిన కొద్దిరోజుల్లోనే వీటికి అనుమతులు మంజూరు చేశారు. రూ.12.74 కోట్లతో 205 కాలువలు, రోడ్లు, ఇతరత్రా పనులకు జడ్పీ పాలకవర్గం చేసిన తీర్మానంపై గత జడ్పీ సీఈఓ అభ్యంతరం తెలిపి పక్కన పెట్టారు. నిధుల లభ్యత లేనందున అనుమతి సాధ్యం కాదన్నారు. ఇటీవల బాధ్యతలు చేపట్టిన సీఈఓ అరుణ గతంలో నిలిపివేసిన 205 పనుల్లోంచి 167 పనులు రూ.11.13 కోట్లతో చేపట్టేందుకు అనుమతులిచ్చారు. సంవత్సరమైనా 38 పనులు పూర్తిగా ప్రారంభం కాలేదని, మిగిలిన 167 పనులు మొదలైనట్లు చూపించి ఇటీవల అనుమతులు ఇచ్చారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించగా చాలా పనులు అసలు ప్రారంభం కాకపోవడం గమనార్హం.

