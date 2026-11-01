కరెంటు లేదు, ఖర్చూ లేదు - 'జీరో-ఎనర్జీ'తో తాజాతాజాగా కూరగాయలు, పండ్లు
Indigenous Fridge For Farmers : రైతులకు జీరో-ఎనర్జీ కూలింగ్ ఛాంబర్ ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. ఈ దేశీ ఫ్రిజ్తో విద్యుత్తు లేకుండా సహజ పద్ధతిలో కూరగాయలు, పండ్లు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంచవచ్చు.
Published : November 1, 2026 at 3:43 PM IST
ఎండలు మండిపోతుండడంతో కూరగాయలు, పండ్లను నిల్వ చేయడం రైతులకు ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. అంతేకాకుండా తరచుగా విద్యుత్ కోతలు ఏర్పడటం వల్ల రిఫ్రిజిరేటర్లు సరిగ్గా పనిచేయడం లేవు. దీనివల్ల దిగుబడిలో కొంత భాగం వృథా అవుతోంది. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్లోని డీడీఎస్-కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్రంలోని శాస్త్రవేత్తలు "జీరో-ఎనర్జీ కూలింగ్ ఛాంబర్"ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ 'దేశీ ఫ్రిజ్' గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రైతులకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది కూరగాయలు, పండ్లను సహజ పద్ధతిలో తాజాగా ఉంచే ఒక అద్భుతమైన సాంకేతికత.
విద్యుత్తు అవసరం లేకుండా తాజాగా
జీరో-ఎనర్జీ కూలింగ్ ఛాంబర్ అనేది విద్యుత్తు అవసరం లేకుండానే కూరగాయలు, పండ్లను సహజ పద్ధతిలో తాజాగా ఉంచే ఒక అద్భుతమైన సాంకేతికత. శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించిన ఈ 'దేశీ ఫ్రిజ్' గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రైతులకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ 'దేశీ ఫ్రిజ్' భారతీయ పరిశోధనా మండలి (ఐసీఏఆర్) నుంచి గుర్తింపుతో నమూనా ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కూలింగ్ గదిని ఇటుకలు, ఇసుక, నీటిని ఉపయోగించి సులభంగా నిర్మించవచ్చు.
దేశీ ఫ్రిజ్ను ఇలా తయారు చేసుకోవాలి
- రెండు ఇటుక గోడల మధ్య 7 నుంచి 8 సెంటీమీటర్ల ఖాళీ ఉంచి, ఆ ఖాళీని ఇసుకతో నింపుతారు.
- రోజుకు రెండు నుంచి నాలుగు సార్లు ఇసుకపై నీరు పోయడం వల్ల, ఆ పదార్థం తేమగా ఉంటుంది.
- నీరు ఆవిరైనప్పుడు, అది సహజమైన చల్లదనం కారణంగా గది లోపలి ఉష్ణోగ్రత బయటి ఉష్ణోగ్రత కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.
- అందులో నిల్వ చేసిన కూరగాయలు, పండ్లు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
- నీడను అందించడానికి గది పైకప్పును ఏర్పాటు చేయడం, ప్రత్యక్ష గాలి తగలకుండా ఉండే ప్రదేశంలో దీనిని నిర్మించడం వల్ల మరింత మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
- ఈ "దేశీ ఫ్రిజ్" రైతులకు మాత్రమే కాకుండా గ్రామీణ కుటుంబాలకు కూడా ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే
- ఎలాంటి కరెంట్ అవసరం లేదు.
- దీనివల్ల నెలవారీ కరెంట్ బిల్లుల భారం తప్పుతుంది
- ఇటుకలు, ఇసుక, నీరుతో దీనిని సులభంగా నిర్మించుకోవచ్చు.
- పంట కోసిన తర్వాత మార్కెట్కు తీసుకెళ్లే లోపు కూరగాయలు కుళ్లిపోవడం, ఎండిపోవడం వంటి నష్టాలను దాదాపుగా ఇది తగ్గిస్తుంది.
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