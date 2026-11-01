ETV Bharat / state

కరెంటు లేదు, ఖర్చూ లేదు - 'జీరో-ఎనర్జీ'తో తాజాతాజాగా కూరగాయలు, పండ్లు

Indigenous Fridge For Farmers : రైతులకు జీరో-ఎనర్జీ కూలింగ్ ఛాంబర్ ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. ఈ దేశీ ఫ్రిజ్​తో విద్యుత్తు లేకుండా సహజ పద్ధతిలో కూరగాయలు, పండ్లు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంచవచ్చు.

Indigenous Fridge For Farmers
రైతుల కోసం స్వదేశీ ఫ్రిజ్ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ఎండలు మండిపోతుండడంతో కూరగాయలు, పండ్లను నిల్వ చేయడం రైతులకు ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. అంతేకాకుండా తరచుగా విద్యుత్ కోతలు ఏర్పడటం వల్ల రిఫ్రిజిరేటర్లు సరిగ్గా పనిచేయడం లేవు. దీనివల్ల దిగుబడిలో కొంత భాగం వృథా అవుతోంది. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్‌లోని డీడీఎస్-కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్రంలోని శాస్త్రవేత్తలు "జీరో-ఎనర్జీ కూలింగ్ ఛాంబర్"ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ 'దేశీ ఫ్రిజ్' గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రైతులకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది కూరగాయలు, పండ్లను సహజ పద్ధతిలో తాజాగా ఉంచే ఒక అద్భుతమైన సాంకేతికత.

విద్యుత్తు అవసరం లేకుండా తాజాగా

జీరో-ఎనర్జీ కూలింగ్‌ ఛాంబర్ అనేది విద్యుత్తు అవసరం లేకుండానే కూరగాయలు, పండ్లను సహజ పద్ధతిలో తాజాగా ఉంచే ఒక అద్భుతమైన సాంకేతికత. శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించిన ఈ 'దేశీ ఫ్రిజ్' గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రైతులకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఈ 'దేశీ ఫ్రిజ్​' భారతీయ పరిశోధనా మండలి (ఐసీఏఆర్) నుంచి గుర్తింపుతో నమూనా ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కూలింగ్ గదిని ఇటుకలు, ఇసుక, నీటిని ఉపయోగించి సులభంగా నిర్మించవచ్చు.

Indigenous Fridge For Farmers
జీరో-ఎనర్జీ కూలింగ్ ఛాంబర్​తో కూరగాయలు తాజాగా (Eenadu)

దేశీ ఫ్రిజ్​ను ఇలా తయారు చేసుకోవాలి

  • రెండు ఇటుక గోడల మధ్య 7 నుంచి 8 సెంటీమీటర్ల ఖాళీ ఉంచి, ఆ ఖాళీని ఇసుకతో నింపుతారు.
  • రోజుకు రెండు నుంచి నాలుగు సార్లు ఇసుకపై నీరు పోయడం వల్ల, ఆ పదార్థం తేమగా ఉంటుంది.
  • నీరు ఆవిరైనప్పుడు, అది సహజమైన చల్లదనం కారణంగా గది లోపలి ఉష్ణోగ్రత బయటి ఉష్ణోగ్రత కంటే తక్కువగా ఉంటుంది.
  • అందులో నిల్వ చేసిన కూరగాయలు, పండ్లు ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
  • నీడను అందించడానికి గది పైకప్పును ఏర్పాటు చేయడం, ప్రత్యక్ష గాలి తగలకుండా ఉండే ప్రదేశంలో దీనిని నిర్మించడం వల్ల మరింత మెరుగైన ఫలితాలు వస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
  • ఈ "దేశీ ఫ్రిజ్" రైతులకు మాత్రమే కాకుండా గ్రామీణ కుటుంబాలకు కూడా ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలు ఇవే

  • ఎలాంటి కరెంట్ అవసరం లేదు.
  • దీనివల్ల నెలవారీ కరెంట్ బిల్లుల భారం తప్పుతుంది
  • ఇటుకలు, ఇసుక, నీరుతో దీనిని సులభంగా నిర్మించుకోవచ్చు.
  • పంట కోసిన తర్వాత మార్కెట్‌కు తీసుకెళ్లే లోపు కూరగాయలు కుళ్లిపోవడం, ఎండిపోవడం వంటి నష్టాలను దాదాపుగా ఇది తగ్గిస్తుంది.

Vegetable Price Hike : మండుతున్న కూరగాయల ధరలు.. ఖాళీ సంచులతో తిరిగి వెళ్తున్న జనం

Vegetables at Kg 20 : వ్యాపారి పెద్ద మనసు.. ఏ కూరగాయ కొన్నా కేజీ రూ.20 మాత్రమే

TAGGED:

ZERO ENERGY COOLING CHAMBER
INDIGENOUS FRIDGE FOR FARMERS
రైతులకు కూరగాయలు తాజాగా ఉంచే ఫ్రిజ్
USES OF ZERO ENERGY COOLING FRIDGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.