గంపెడాశలు బుట్టదాఖలు : కీలక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల ప్రతిపాదనలకు కనీసం స్పందించని కేంద్రం
కేంద్ర బడ్జెట్లో తెలంగాణకు నిరాశ - ఆర్ఆర్ఆర్, గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే సహా అన్ని ఆశలపై నీళ్లు - మూసీ, మురుగునీటి శుద్ధి ప్రాజెక్టులకూ సున్నా - రీజినల్ రింగ్ రోడ్ ప్రస్తావన ఏదీ?
Published : February 2, 2026 at 9:09 AM IST
Central Budget Disappoints Telangana : కేంద్ర బడ్జెట్లో తెలంగాణకు నిరాశే దక్కింది. రాష్ట్రం కోరిన కీలక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం స్పందించలేదు. పలు ప్రాజెక్టులకు కేటాయింపులుంటాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెట్టుకున్న భారీ ఆశలు గల్లంతయ్యాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు, కేంద్రానికి పలుమార్లు వినతిపత్రాలు సమర్పించినా ఎలాంటి ఫలితం దక్కలేదు. రాష్ట్రంలోని రీజినల్ రింగ్ రోడ్ (ఆర్ఆర్ఆర్), జాతీయ రహదారులు, గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవేల అభివృద్ధి, మూసీ పునరుజ్జీవం, హైదరాబాద్ సమగ్ర మురుగునీటి శుద్ధి, మెట్రో ట్రైన్ ప్రాజెక్టు విస్తరణ, కొత్త రైల్వే లైన్లు ఇలా ఏ ప్రతిపాదనకూ బడ్జెట్లో చోటు దక్కలేదు.
రీజినల్ రింగ్ రోడ్ ప్రస్తావన ఏది? : ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణ ప్రాంతాలను కలిపే ఆర్ఆర్ఆర్తో పాటు రేడియల్ రోడ్ల ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర నిధులొస్తాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆశలు పెట్టుకుంది. కానీ ఆర్ఆర్ఆర్ భూసేకరణ వ్యయంలో 50 శాతం భరించేందుకు సిద్ధమైంది. దీనికోసం కేంద్రం నుంచి రూ.34,367.62 కోట్లు మంజూరు చేయాలని, త్రైపాక్షిక ఒప్పందంపై సంతకాలు పూర్తి చేయాలని రాష్ట్రం కోరినా బడ్జెట్లో మాత్రం చోటు దక్కలేదు. ఓఆర్ఆర్ను దాటి హైదరాబాద్ను 10 కొత్త గ్రీన్ఫీల్డ్ సమగ్ర టౌన్షిప్లు, పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు, థీమాటిక్ హబ్ల అభివృద్ధికి మార్గం సుగమం చేయాలన్న యోచనతో రూ.45,000 కోట్లు కోరగా, కేంద్రం ఒక్క పైసా కూడా నిధులను కేటాయించలేదు.
గ్రీన్ ఫీల్డ్ హైవేకు ‘నో’ : ఎగుమతుల వృద్ధి కోసం బందరు పోర్టు నుంచి హైదరాబాద్ సమీపంలోని ప్రతిపాదిత మల్టీమోడల్ లాజిస్టిక్ పార్క్ (డ్రై పోర్టు) వరకు గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వే నిర్మాణ ప్రతిపాదనను కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోనేలేదు. దీంతో జిల్లా కేంద్రాలు, పారిశ్రామిక కారిడార్లు, యాత్రా కేంద్రాలు, పర్యాటకానికి అనుసంధానించే 16 రాష్ట్ర రహదారులను జాతీయ రహదారులుగా అభివృద్ధికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను పక్కన పెట్టారు. హైదరాబాద్-శ్రీశైలం జాతీయ రహదారి-765పై ఫోర్లేన్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్, హైదరాబాద్-విజయవాడ ఎన్హెచ్-65 ఆరు లైన్ల అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన వినతులను బడ్జెట్లో ప్రస్తావించలేదు.
విద్యాసంస్థల ఊసే లేదు : దేశ భవిష్యత్ పరిశ్రమగా చెప్పుకొనే సెమీ కండక్టర్ మిషన్లో తెలంగాణను చేర్చడంపై కూడా కేంద్రం స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించలేదు. తెలంగాణలో సెమీ కండక్టర్ పార్క్ ఏర్పాటుకు రాష్ట్రం చేసిన ప్రతిపాదనపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. ఏపీ పునర్ వ్యవస్థీకరణ చట్టంలో ఉన్న బయ్యారం స్టీల్ ప్లాంట్, నవోదయ విద్యాలయాలు, హైదరాబాద్లో ఐఐఎం ఏర్పాటు వంటి హామీల అమలుపై సైతం కేంద్ర బడ్జెట్లో ఊసెత్తలేదు.
తెలంగాణ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలతో నేరుగా ముడిపడిన ప్రాజెక్టులపై కూడా కేంద్రం ఉదాసీనత చూపింది. రూ.14,100 కోట్లతో ప్రతిపాదించిన మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్టు కూడా కేంద్రాన్ని కదిలించలేకపోయింది. దీనికోసం భూ హక్కుల బదిలీ వేగవంతం చేయాలని, ప్రాజెక్టు ఖర్చులో 60 శాతం గ్రాంటుగా ఇవ్వాలని కోరింది. కానీ బడ్జెట్లో ఆ ఊసేలేదు. మహానగర అభివృద్ధిలో సీవరేజ్ మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా 7,444 కి.మీ పొడవుతో సమగ్ర మురుగు నీటి నెట్వర్క్ అభివృద్ధికి రూ.17,212.69 కోట్ల సాయం కోరగా కేంద్రం పట్టించుకోలేదు. మల్లన్నసాగర్ నుంచి మూసీ నదికి నీటిని మళ్లించి నది శుద్ధి, హైదరాబాద్కు తాగునీటి సరఫరా కోసం రూ.6,000 కోట్ల ఆర్థిక సాయంపైనా బడ్జెట్లో ప్రస్తావించలేదు. వరంగల్ నగర భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని రూ.4,170 కోట్లతో అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ పథకానికి కేంద్ర సాయాన్ని కోరగా, బడ్జెట్లో దీనిపైనా స్పందించలేదు.
మెట్రో రైలు ఫేజ్-2కు కేటాయింపుల్లేవు : హైదరాబాద్లో 162 కి.మీ పొడవున మెట్రో ఫేజ్-2 విస్తరణ కోసం ఫేజ్-2ఏ లైన్కు రూ.24,269 కోట్లు, ఫేజ్-2బి లైన్కు రూ.19,759 కోట్లుగా ప్రతిపాదనలు రూపొందించారు. దీన్ని కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల 50:50 జాయింట్ వెంచర్గా ప్రతిపాదించినా, బడ్జెట్లో కేటాయింపులు జరపలేదు. ఆదిలాబాద్, కొత్తగూడెం, పెద్దపల్లిలలో మూడు కొత్త విమానాశ్రయాల ప్రతిపాదనలు పంపించగా, వాటికీ ఆమోదం తెలపలేదు.
కల్వకుర్తి-మాచర్ల, గద్వాల్-డోర్నకల్, కాచిగూడ-జగ్గయ్యపేట, పటాన్చెరు-ఆదిలాబాద్, బోధన్-లాతూర్ రోడ్, అక్కన్నపేట బైపాస్, పాండురంగాపురం-భద్రాచలం, వికారాబాద్-కృష్ణా రోడ్ వంటి పలు రైల్వే మార్గాల ప్రతిపాదనలకు కూడా ఫలితం లేకుండాపోయింది. ట్రాన్స్కో, డిస్కంలు ప్రతిపాదించిన ఆరు పథకాల కోసం రూ.281.6 కోట్లు ఇవ్వాలని కోరగా, కేంద్ర విద్యుత్ శాఖకు రాష్ట్రం చేసిన ప్రతిపాదనకూ స్థానం లభించలేదు.
నిర్మల్ బొమ్మల పరిశ్రమకు ఊతం : బొమ్మల పరిశ్రమను క్లస్టర్లుగా అభివృద్ధి చేయాలన్న కేంద్ర ప్రకటన తెలంగాణకు లాభదాయకంగా మారే అవకాశం ఉంది. నిర్మల్ జిల్లా బొమ్మల పరిశ్రమకు పేరు గాంచింది. తెలంగాణలో 22.73 లక్షల ఎంఎస్ఎంఈలున్నా ఉద్యమ్ పోర్టల్లో నమోదైన సూక్ష్మ పరిశ్రమలు రూ.5 లక్షల క్రెడిట్ కార్డు సదుపాయాన్ని ఎంత వరకు వినియోగించుకోగలవనే స్పష్టత లేదు. మెడికట్ టూరిజాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్రం ప్రకటించిన చర్యల ద్వారా రాష్ట్రానికి ప్రయోజనం కలగవచ్చు.
