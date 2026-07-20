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స్కూల్​ జోన్ కానీ అక్కడ జీబ్రా క్రాసింగ్​లు, హెచ్చరిక బోర్డులుండవ్​

పాఠశాలల పరిసరాల్లో కనిపించని జీబ్రా క్రాసింగ్‌లు, హెచ్చరిక బోర్డులు - ట్రాఫిక్‌ పోలీసులూ పట్టించుకోరు - హైదరాబాద్​లో రోడ్లు దాటేందుకు విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు

Zebra Crossings and Warning Signs Missing Near Schools
Zebra Crossings and Warning Signs Missing Near Schools (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 2:06 PM IST

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Zebra Crossings and Warning Signs Missing Near Schools : ఓవైపు వేగంగా దూసుకొచ్చే వాహనాలు, మరోవైపు విద్యార్థులను తీసుకొచ్చే ఆటో రిక్షాలు, ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు, బస్సులు వస్తుంటాయి. అయినప్పటికీ రహదారులకు సమీపంలో ఉన్న పాఠశాలల వద్ద ఎక్కడా రోడ్లపై కనిపించని జీబ్రా లైన్లు, హెచ్చరిక బోర్డులు. ఈ పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్​లో రోడ్లు దాటేందుకు విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ట్రాఫిక్​ పోలీసులు కనిపించడం లేదు. స్కూల్​ జోన్​ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్​ సమస్య అస్తవ్యస్తం ఏర్పడింది.

యూసుఫ్‌గూడ చెక్‌పోస్టు వద్ద ప్రమాదకరంగా రోడ్డు దాటుతున్న విద్యార్థులు
యూసుఫ్‌గూడ చెక్‌పోస్టు వద్ద ప్రమాదకరంగా రోడ్డు దాటుతున్న విద్యార్థులు (EENADU)

ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కో తీరు :

  • నగరంలో చాలా చౌరస్తాల వద్ద పదుల సంఖ్యలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు ఉన్నాయి. అన్ని బడుల ప్రారంభ, ముగింపు సమయాలు ఒకటే కావడంతో విద్యార్థులంతా ఒకేసారి రోడ్లపైకి వస్తున్నారు. దీంతో ట్రాఫిక్​ సమస్యలు రెట్టింపవుతున్నాయి. మల్కాజిగిరి బాలుర జడ్పీహెచ్​ఎస్​, ప్రాథమిక పాఠశాల, ఎంఈవో కార్యాలయం అన్నీ ఒకే ప్రాంగణంలో ఉంటాయి. సుమారు 1000 మంది విద్యార్థులుంటారు. ఇక్కడ రహదారులపై కనీసం స్పీడ్​ బ్రేకర్లు లేవు.
  • పాతబస్తీ చార్మినార్​, బహదూర్​పురలోని పలు పాఠశాలల పరిసరాల్లో రహదారులు ఆధ్వానంగా ఉన్నాయి. స్కూల్​ జోన్​ ఎలాంటి బోర్డులు లేవు. సిగ్నల్​ వద్ద స్టాప్​లైన్లు, జీబ్రాలైన్లు అసలు కనిపించవు.
  • కిషన్​బాగ్​ చౌరస్తా వద్ద ట్రాఫిక్​ సిగ్నల్​ పనిచేయడం లేదు. ఇక్కడ పదుల సంఖ్యలో పాఠశాలలున్నాయి.
  • చందులాల్​ బారాదరి పాఠశాలల జోన్​ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్​ పోలీసులు జాడైనా కనిపించడం లేదు.
  • స్కూల్​ జోన్​గా పేరొందిన అబిడ్స్​లోని చిరాగ్ ​అలీలేన్​లో ట్రాఫిక్​ సమస్య ఎక్కువగా ఉంది. అక్కడ అసలే ఇరుకైన రోడ్లు, ఆపై విద్యార్థుల కోసం వచ్చే ఆటో రిక్షాలు, కార్లు రోడ్డుకు ఇరువైపులా పార్కింగ్​ చేస్తుండటంతో సమస్య మరింత జఠిలంగా మారుతోంది. విద్యార్థుల కోసం వచ్చే వాహనాలను స్కూల్​కు దూరంలోనే నిలిపివేస్తే కొంత ఫలితం ఉంటుంది.
  • దిల్​సుఖ్​నగర్​, గడ్డిఅన్నారం, నల్గొండ క్రాస్​రోడ్స్, సైదాబాద్​ మార్గంలో పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వచ్చే వాహనాలు అపసవ్య దిశలో ప్రయాణిస్తున్నాయి.
  • గడ్డిఅన్నారం ప్రాంతంలో పలు పాఠశాలలు, కళాశాలల పరిసరాల్లోని కాలిబాటలను కొందరు ఆక్రమించుకుని టిఫిన్​ సెంటర్లు, స్టేషనరీ షాపులు నిర్వహిస్తున్నారు. రహదారులపైనే ద్విచక్ర వాహనాలను పార్కింగ్​ చేస్తున్నారు.
  • ఉప్పల్​ రింగురోడ్డు వద్ద వరంగల్​ వైపు నేషనల్​ హైవే మూసివేయడంతో ట్రాఫిక్ సమస్య తీవ్రమైంది. ఆ మార్గంలో వెళ్లాల్సిన వాహనాలను సర్వే ఆఫ్​ ఇండియా నుంచి లిటిల్​ ఫ్లవర్​ స్కూల్​ వెనుక మార్గం గుండా బీరప్పగడ్డ వైపు మళ్లించారు. దీనివల్ల సర్వే ఆఫ్​ ఇండియా సిగ్నల్​ వద్ద, లిటిల్​ ఫ్లవర్​ స్కూల్​ మార్గంలో నిత్యం ట్రాఫిక్​ సమస్య ఏర్పడుతోంది. సిగ్నల్​ వద్ద ఐదుగురు, స్కూల్​ వద్ద ఇద్దరు చొప్పున ట్రాఫిక్​ పోలీసులు ఉంటే తప్ప ఈ సమస్య తీరదు.
  • మెహిదీపట్నం-రేతిబౌలి ప్రధాన రహదారికి ఒకవైపు కిలోమీటరు దూరంలో దాదాపు 20కి పైగా విద్యాసంస్థలున్నాయి. వీటిలో ఇరవై వేల మంది చదువుకుంటున్నారు. ఈ రహదారిలో రద్దీ సమయాల్లో నిమిషానికి దాదాపు 600కు పైగా వాహనాలు వెళ్తుంటాయని అంచనా. కానీ దీనికి అనుగుణంగా ట్రాఫిక్​ పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవడం లేదు.
  • సైబాదాబాద్​-చంచల్​గూడ మార్గంలోని ఓ కళాశాల తమ విద్యార్థులు ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో రోడ్లు దాటేందుకు ప్రత్యేక మార్షల్స్​ను రంగంలోకి దింపింది.

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