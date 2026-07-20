స్కూల్ జోన్ కానీ అక్కడ జీబ్రా క్రాసింగ్లు, హెచ్చరిక బోర్డులుండవ్
పాఠశాలల పరిసరాల్లో కనిపించని జీబ్రా క్రాసింగ్లు, హెచ్చరిక బోర్డులు - ట్రాఫిక్ పోలీసులూ పట్టించుకోరు - హైదరాబాద్లో రోడ్లు దాటేందుకు విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు
Published : July 20, 2026 at 2:06 PM IST
Zebra Crossings and Warning Signs Missing Near Schools : ఓవైపు వేగంగా దూసుకొచ్చే వాహనాలు, మరోవైపు విద్యార్థులను తీసుకొచ్చే ఆటో రిక్షాలు, ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు, బస్సులు వస్తుంటాయి. అయినప్పటికీ రహదారులకు సమీపంలో ఉన్న పాఠశాలల వద్ద ఎక్కడా రోడ్లపై కనిపించని జీబ్రా లైన్లు, హెచ్చరిక బోర్డులు. ఈ పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్లో రోడ్లు దాటేందుకు విద్యార్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ట్రాఫిక్ పోలీసులు కనిపించడం లేదు. స్కూల్ జోన్ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్య అస్తవ్యస్తం ఏర్పడింది.
ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కో తీరు :
- నగరంలో చాలా చౌరస్తాల వద్ద పదుల సంఖ్యలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు ఉన్నాయి. అన్ని బడుల ప్రారంభ, ముగింపు సమయాలు ఒకటే కావడంతో విద్యార్థులంతా ఒకేసారి రోడ్లపైకి వస్తున్నారు. దీంతో ట్రాఫిక్ సమస్యలు రెట్టింపవుతున్నాయి. మల్కాజిగిరి బాలుర జడ్పీహెచ్ఎస్, ప్రాథమిక పాఠశాల, ఎంఈవో కార్యాలయం అన్నీ ఒకే ప్రాంగణంలో ఉంటాయి. సుమారు 1000 మంది విద్యార్థులుంటారు. ఇక్కడ రహదారులపై కనీసం స్పీడ్ బ్రేకర్లు లేవు.
- పాతబస్తీ చార్మినార్, బహదూర్పురలోని పలు పాఠశాలల పరిసరాల్లో రహదారులు ఆధ్వానంగా ఉన్నాయి. స్కూల్ జోన్ ఎలాంటి బోర్డులు లేవు. సిగ్నల్ వద్ద స్టాప్లైన్లు, జీబ్రాలైన్లు అసలు కనిపించవు.
- కిషన్బాగ్ చౌరస్తా వద్ద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పనిచేయడం లేదు. ఇక్కడ పదుల సంఖ్యలో పాఠశాలలున్నాయి.
- చందులాల్ బారాదరి పాఠశాలల జోన్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు జాడైనా కనిపించడం లేదు.
- స్కూల్ జోన్గా పేరొందిన అబిడ్స్లోని చిరాగ్ అలీలేన్లో ట్రాఫిక్ సమస్య ఎక్కువగా ఉంది. అక్కడ అసలే ఇరుకైన రోడ్లు, ఆపై విద్యార్థుల కోసం వచ్చే ఆటో రిక్షాలు, కార్లు రోడ్డుకు ఇరువైపులా పార్కింగ్ చేస్తుండటంతో సమస్య మరింత జఠిలంగా మారుతోంది. విద్యార్థుల కోసం వచ్చే వాహనాలను స్కూల్కు దూరంలోనే నిలిపివేస్తే కొంత ఫలితం ఉంటుంది.
- దిల్సుఖ్నగర్, గడ్డిఅన్నారం, నల్గొండ క్రాస్రోడ్స్, సైదాబాద్ మార్గంలో పాఠశాలలు, కళాశాలలకు వచ్చే వాహనాలు అపసవ్య దిశలో ప్రయాణిస్తున్నాయి.
- గడ్డిఅన్నారం ప్రాంతంలో పలు పాఠశాలలు, కళాశాలల పరిసరాల్లోని కాలిబాటలను కొందరు ఆక్రమించుకుని టిఫిన్ సెంటర్లు, స్టేషనరీ షాపులు నిర్వహిస్తున్నారు. రహదారులపైనే ద్విచక్ర వాహనాలను పార్కింగ్ చేస్తున్నారు.
- ఉప్పల్ రింగురోడ్డు వద్ద వరంగల్ వైపు నేషనల్ హైవే మూసివేయడంతో ట్రాఫిక్ సమస్య తీవ్రమైంది. ఆ మార్గంలో వెళ్లాల్సిన వాహనాలను సర్వే ఆఫ్ ఇండియా నుంచి లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ వెనుక మార్గం గుండా బీరప్పగడ్డ వైపు మళ్లించారు. దీనివల్ల సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సిగ్నల్ వద్ద, లిటిల్ ఫ్లవర్ స్కూల్ మార్గంలో నిత్యం ట్రాఫిక్ సమస్య ఏర్పడుతోంది. సిగ్నల్ వద్ద ఐదుగురు, స్కూల్ వద్ద ఇద్దరు చొప్పున ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఉంటే తప్ప ఈ సమస్య తీరదు.
- మెహిదీపట్నం-రేతిబౌలి ప్రధాన రహదారికి ఒకవైపు కిలోమీటరు దూరంలో దాదాపు 20కి పైగా విద్యాసంస్థలున్నాయి. వీటిలో ఇరవై వేల మంది చదువుకుంటున్నారు. ఈ రహదారిలో రద్దీ సమయాల్లో నిమిషానికి దాదాపు 600కు పైగా వాహనాలు వెళ్తుంటాయని అంచనా. కానీ దీనికి అనుగుణంగా ట్రాఫిక్ పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవడం లేదు.
- సైబాదాబాద్-చంచల్గూడ మార్గంలోని ఓ కళాశాల తమ విద్యార్థులు ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో రోడ్లు దాటేందుకు ప్రత్యేక మార్షల్స్ను రంగంలోకి దింపింది.
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