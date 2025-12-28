ETV Bharat / state

ఈసారైనా ఆ మున్సిపాలిటీకి ఎన్నిక జరిగేనా? - అక్కడ 2019 నుంచి నో ఎలక్షన్

వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో పురపాలక పోరు - నిర్వహించాలని భావిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - అక్కడ మాత్రం ఆరేళ్లుగా నో మున్సిపాలిటీ ఎన్నిక - న్యాయస్థానంలో వ్యాజ్యంతో ఎన్నికకు దూరం

Telangana Municipal Elections : రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ముగిసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి పురపాలక సంఘాల ఎన్నికలపైనే. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. పిల్లలకు పరీక్షలు పూర్తయ్యేలోపు ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సన్నాహకాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సంగారెడ్డి జిల్లాలోని పురపాలికల్లో ఎన్నికలకు సంబంధించిన ప్రక్రియలో కదలిక రాగా జహీరాబాద్​లో ఆ ఊసే కనిపించడం లేదు. దీనికి కారణం న్యాయస్థానం వ్యాజ్యం కారణంగా ఆరు సంవత్సరాలుగా జహీరాబాద్​ ఎన్నికలకు దూరం ఉంది. ఈసారి కూడా అధికారుల్లో స్పష్టత కొరవడటంతో పట్టణవాసులు అయోమయంలో పడ్డారు.

గ్రామాల విలీనమే సమస్య : జహీరాబాద్‌ మున్సిపాలిటీకి చివరిసారిగా జులై 2014లో ఎన్నికలు నిర్వహించారు. 2018లో అప్పటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమీపంలోని పస్తాపూర్, అల్లీపూర్, చిన్న హైదరాబాద్, రంజోల్, హోతి(కె) గ్రామ పంచాయతీలను విలీనం చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. అప్పటి వరకు ఉన్న 24 వార్డులను 37కు పెంచుతూ 2019 జులైలో తుది జాబితా ప్రకటించారు. గ్రామాన్ని పురపాలికలో విలీనం చేయడాన్ని సవాల్‌ చేస్తూ హోతి(కె) గ్రామస్థులు అప్పట్లో కోర్టులో వ్యాజ్యం వేశారు.

2019లో రాష్ట్రంలోని మిగతా పురపాలికల్లో ఎన్నికలు జరిగాయి. కానీ కోర్టు కేసు కారణంగా జహీరాబాద్‌లో ఎన్నికలు నిర్వహించలేదు. 2022 జనవరిలో హోతి(కె)వాసుల వ్యాజ్యాన్ని న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది. ఇదిలా ఉండగా ఆ గ్రామస్థులు మళ్లీ కోర్టుకు వెళ్లారనే ప్రచారం సాగుతోంది. తాజాగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పురపాలికలకు ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు సన్నద్ధం అవుతుండగా పట్టణ వాసుల్లో మరోసారి ఆశలు చిగురించాయి. జహీరాబాద్‌ మున్సిపాలిటీకి ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి తమకు ఎలాంటి ఆదేశాలు రాలేదని ఆర్డీవో దేవుజా తెలిపారు.

రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్​కు రేవంత్ రెడ్డి సూచనలు : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలతో అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్ ఉత్సాహంగా​ ఉంది. ఇదే దూకుడుతో తెలంగాణలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు సిద్ధం అవుతోంది. విద్యార్థులకు పరీక్షల సీజన్​ ప్రారంభమయ్యేలోపు అంటే ఫిబ్రవరి రెండో వారం నాటికి మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు పూర్తి చేయాలని చూస్తోంది. జనవరి మూడో వారం నాటికి అన్ని రకాలుగా సిద్ధంగా ఉండాలని ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్​కు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు అధికారులు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు సైతం ప్రారంభించారు.

తెలంగాణలోని 120 మున్సిపాలిటీలు, 9 కార్పొరేషన్లకు గడువు జనవరితో ముగిసిన విషయం తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి అవి ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలో నడుస్తూ వస్తున్నాయి. జీహెచ్​ఎంసీతో పాటు వరంగల్, ఖమ్మం కార్పొరేషన్ల గడువు వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరితో ముగుస్తుంది. హైదరాబాద్​ అభివృద్ధిపై ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది. ఓఆర్​ఆర్​ పరిధిలోని 27 మున్సిపాల్టీలు, కార్పొరేషన్లను జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనం చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. నూతనంగా కొన్ని నగర పంచాయతీలు మున్సిపాల్టీలుగా, కొన్ని మున్సిపాల్టీలను కార్పొరేషన్లుగా ప్రభుత్వం మార్చింది.

ఓటరు జాబితా సిద్ధం చేసే పనిలో నిమగ్నం : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో జీహెచ్​ఎంసీతో కలిపి 8 కార్పొరేషన్లు, 125 మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి. ఫిబ్రవరితో గడువు ముగియనున్న జీహెచ్​ఎంసీతో సహా మిగతా పట్టణ స్థానిక సంస్థలన్నింటికీ ఒకేసారి ఎన్నికలు జరపాలని ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తోంది. వరంగల్, ఖమ్మం కార్పొరేషన్లు, నల్గొండ, మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాల్లోని రెండు మున్సిపాలిటీల పాలక వర్గాలకు ఏప్రిల్​ వరకు గడువు ఉన్నందున వాటిని మినహాయించవచ్చని సమాచారం. త్వరలో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్​ మున్సిపాలిటీల్లో ఓటరు జాబితా సిద్ధం చేసే పనిలో నిమగ్నం కానుంది. ఎన్నికలు ఎప్పుడు నిర్వహించినా సిద్ధంగా ఉండేందుకు జనవరి రెండో వారం నాటికి ఓటర్ల జాబితా తయారీకి సన్నాహాలు సైతం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

