పరీక్ష సరే, ఫలితం మాటేంటి? - నెయ్యి కల్తీ అశంలో బాధ్యత మరిచిన వైవీ సుబ్బారెడ్డి

సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐ పరీక్షల్లో నెయ్యిలో కల్తీ ఉన్నట్లు గుర్తింపు - సుబ్బారెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లామని నాటి ప్రొక్యూర్‌మెంట్‌ జీఎం, గోదాముల విభాగం డిప్యూటీ ఈవో వాంగ్మూలాలు - సమాచారమేదీ ఇవ్వలేదంటున్న వైవీ సుబ్బారెడ్డి

టీటీడీ మాజీ ఛైర్మన్​ వైవీ సుబ్బారెడ్డి (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 7:33 AM IST

YV Subbareddy on Tirumala Ghee Adulteration Case: ఓ వ్యవస్థకు అధిపతిగా ఉంటే, అక్కడ జరిగే ప్రతిదీ అతని చెప్పుచేతల్లో ఉండాలి. చీమ చిటుక్కుమన్నా కనిపెట్టేలా ఉండాలి. మరి ఎంతోమంది భక్తుల మనోభావాలతో ముడిపడి ఉన్న తిరుమల విషయంలో ఇంకెంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కానీ టీటీడీ ఛైర్మన్‌గా పనిచేసిన సుబ్బారెడ్డి నిర్లక్ష్యానికి కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా నిలిచారు. నెయ్యి నాణ్యం పరీక్షించేందుకు ఆదేశించారు కానీ, వాటి ఫలితాలు విషయాన్ని పట్టించుకోలేదు. కల్తీ జరిగిందని అధికారులు చెప్పామంటుంటే తనకేమీ తెలియదని బుకాయిస్తున్నారు.

ఫలితాల విషయంలో నిర్లక్ష్యం: టీటీడీకి వస్తున్న నెయ్యి నమూనాలను మైసూరులోని సీఎఫ్​ టీఆర్​ఐలో పరీక్షించేందుకు పంపాలంటూ ఆదేశించిన అప్పటి పాలకమండలి ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డి వాటి ఫలితాల విషయాన్ని పట్టించుకోలేదు. నెయ్యిలో కల్తీ జరిగినట్లు సీఎఫ్‌టీఆర్‌ఐలో జరిపిన పరీక్షల్లో తేలిందని, ఈ విషయాన్ని వైవీ సుబ్బారెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లామని అప్పటి ప్రొక్యూర్‌మెంట్‌ విభాగం జీఎం, గోదాముల విభాగం డిప్యూటీ ఈవోలు వారి వాంగ్మూలాల్లో తెలిపారు. అయితే అలాంటి సమాచారమేదీ వారు చెప్పలేదంటూ వైవీ సుబ్బారెడ్డి తప్పించుకోవాలని చూశారు.

రిటైర్డ్​ ఐఏఎస్‌ అధికారి దినేష్‌కుమార్‌ నేతృత్వంలోని ఏకసభ్య కమిషన్‌ నివేదిక పరిశీలిస్తే ఇదే విషయం తెలుస్తోంది. నెయ్యి నాణ్యత పరీక్షించేందుకు ఆదేశాలిచ్చిన వైవీ సుబ్బారెడ్డిపైనే.. వాటి ఫలితాలు గురించి తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందని కమిషన్‌ స్పష్టం చేసింది. కానీ దాన్ని ఆయన పూర్తిగా విస్మరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆయన ఇలా చేశారా? లేక దీని వెనక ఏదైనా కుట్ర ఉందా? అనే విషయాలపై కమిషన్‌ ఏమీ తేల్చకుండానే వదిలేసింది.

పాలకమండలి చర్యలు తీసుకోలేదు: కల్తీ నెయ్యి సరఫరా చేస్తున్న డెయిరీలపై సుబ్బారెడ్డి నేతృత్వంలోని పాలకమండలి ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోలేదని కమిషన్‌ పేర్కొంది. వాటిని బ్లాక్‌లిస్ట్‌లో పెట్టకుండా వదిలేశారని, ఆ కల్తీ నెయ్యితోనే శ్రీవారి లడ్డూలు తయారు చేయడంతో లక్షలాది మంది భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయని, టీటీడీ ప్రతిష్ఠ కూడా మసకబారిందని పేర్కొంది. సీఎఫ్​ టీఆర్​ఐ నివేదికలో కల్తీ నిర్ధారణైన తర్వాత కూడా సంబంధిత సంస్థలపై చర్యలు తీసుకోలేదని, దాని వల్ల కల్తీ నెయ్యిని యథేచ్ఛగా సరఫరా చేశారని వెల్లడించింది. నెయ్యి క్వాలిటీ పరీక్షల కోసం టీటీడీ థర్డ్‌ పార్టీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయకపోగా కనీసం సొంత ల్యాబ్‌నైనా అన్ని పరీక్షలు చేయగలిగే స్థాయికి అభివృద్ధి చేయలేదని, ఫలితంగా నాణ్యత పర్యవేక్షణ తూతూమంత్రమైపోయిందని కమిషన్‌ తెలిపింది..

23 అక్టోబరు 2019న జరిగిన పాలకమండలి సమావేశంలో సుబ్బారెడ్డి ఇద్దరు వ్యక్తులను ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా చేర్చారు. ఇది అసాధారణ జోక్యం. తిరిగి 2020 మే 28న జరిగిన సమావేశాల్లో అప్పటి ఛైర్మన్‌ వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఎవరికీ, ఏ కారణం చెప్పకుండానే ఆ ఆదేశాన్ని రద్దు చేశారు.

