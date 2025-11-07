ETV Bharat / state

తక్కువ సమయంలోనే యోగాసనాలపై పట్టు - ఎందరో విద్యార్థులకు ఉచిత శిక్షణ

ఇప్పటివరకు 4స్వర్ణం, 2రజతం, 3 కాంస్య పతకాలు - సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా అవార్డు ప్రదానం - యోగాంధ్రలో ప్రధాని మోదీతో కలసి పాల్గొనే అవకాశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 5:28 PM IST

YUVA Story on Yoga Champion Sirisha: యోగాసనాలు వేయడం అంత సులువేం కాదు. సరైన శిక్షణ తప్పనిసరి. కానీ ఆమె అతి తక్కువ సమయంలోనే యోగాసనాలపై పట్టు సాధించింది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాదు సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ఉమెన్ అచీవర్స్ అవార్డు, ఏపీ ప్రభుత్వం ద్వారా 2 ప్రత్యేక ప్రోత్సాహక అవార్డులు అందుకుంది. ప్రస్తుతం ఎందరో విద్యార్థులకు యోగాసనాల్లో ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్న విజయవాడకు చెందిన శిరీషపై ప్రత్యేక కథనం.

ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే ఉన్నా యోగాపై ఉన్న ఇష్టంతో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తోంది శిరీష. 2023లో థాయిలాండ్‌లో జరిగిన యోగా పోటీల్లో బంగారు పతకం, 2024లో శ్రీలంకలో జరిగిన యోగా పోటీల్లో 3 బంగారు పతకాలతో పాటుగా ఛాంపియన్ ఆఫ్ ద ఛాంపియన్ ట్రోఫీ గెలుచుకుంది. ఈ ఏడాది మలేషియాలో జరిగిన పోటీల్లో 3 స్వర్ణాలతో పాటు ఛాంపియన్ ఆఫ్ ది ఛాంపియన్‌గా నిలిచింది. దీంతో పాటు ఉత్తమ ప్రతిభకుగాను యోగారత్న అవార్డు లభించింది.

యోగాసనాల్లో రాణిస్తున్న విజయవాడ యువతి - జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పసిడి పతకాలు (ETV)

అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ: ఈమె పేరు శిరీష. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం స్వస్థలం. యోగాలో డిప్లొమా పూర్తి చేసింది. యోగాపై ఆసక్తితో బంగారు, వెండి పతకాలతో పాటు సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా ఉమెన్ అచీవర్స్ అవార్డు, ఏపీ ప్రభుత్వం ద్వారా 2 ప్రత్యేక ప్రోత్సాహ అవార్డులు గెలుచుకుంది. పొట్టి శ్రీరాములు యూనివర్శిటీ యోగాసన పోటీల్లో అఖండ నంది అవార్డు సొంతం చేసుకుంది. హైదరాబాద్‌ రవీంద్రభారతిలో పూలే నేషనల్ అవార్డుతో పాటు కోవె వావ్ అవార్డు, ఉగాది పురస్కారం, ఛాంపియన్ ఉమెన్, విశ్వంభర జాతీయ మహిళా అవార్డు అందుకుంది.

మొదట ఇంటర్నేషనల్‌ స్కూళ్లల్లో యోగా తరగతులు నిర్వహించేది శిరీష. అనంతరం అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ, ప్రపంచ వేదికలపై భారత యోగాసన జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించే స్థాయికి చేరింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించే యోగాసనాల్లో ప్రధాని మోదీతో కలిసి పాల్గొనే అవకాశం అందిపుచ్చుకుంది. తల్లిదండ్రులు, గురువు ప్రోత్సాహంతోనే తాను ఈ స్థాయికి చేరుకోగలిగానని చెబుతోంది శిరీష.

'నేను జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో అవార్డులు తీసుకున్నాను. మా నాన్నగారి ప్రోత్సాహంతోనే యోగాలోకి వచ్చాను. నాకు 18 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు యోగా అంటే ఏంటో తెలియదు. నా జీవితంలోకి యోగా వచ్చాక ఎన్నో అద్భుతాలు చూడగలిగాను.' - శిరీష, అంతర్జాతీయ యోగా క్రీడాకారిణి

జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పసిడి పతకాలు: ఓ వైపు కుటుంబ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూనే, మరోవైపు యోగా తరగతులు నిర్వహిస్తూ ఆదాయం పొందుతోంది. గురువు ప్రోత్సాహంతో జాతీయస్థాయి పోటీల్లో పాల్గొనగలిగానని చెబుతోంది. ఇప్పటివరకు 4 బంగారు, 2 రజతం, 3 కాంస్య పతకాలు సాధించి పలు అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది. అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా వెనకడుగు వేయలేదు శిరీష.

ఛత్తీస్‌గఢ్‌ బిలాయ్‌లో నిర్వహించిన యోగా పోటీల్లో రాష్ట్రం తరఫున పాల్గొని బంగారు పతకం సాధించడం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది. తనలాగా ఎవరూ ఈ రంగంలో ఆర్థిక కష్టాలు పడకూడదని పేద విద్యార్థులను ఎంపిక చేసుకుని ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తోంది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని పతకాలు తీసుకొస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది. కుటుంబ పరిస్థితులు అర్ధం చేసుకుని శిరీష తమకు ఉచితంగానే శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు చెబుతు న్నారు ఈ విద్యార్థులంతా. ఇప్పటికే వందలాది మందికి శిక్షణ ఇస్తున్న శిరీష. భవిష్యత్తులో కూడా అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొని పతకాలు తెచ్చేలా వారిని తీర్చిదిద్దుతానని చెబుతోంది.

