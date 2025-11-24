ETV Bharat / state

'కళ' తమ కోసం కాదు జనం కోసం - పలు ప్రాంతాల్లో బెజవాడ విద్యార్థుల ప్రదర్శనలు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Yuva Special Story on Classical Dancers From Vijayawada: సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు పుట్టినిల్లు మన దేశం. అందులోనూ కూచిపూడి, భరతనాట్యం వంటి నృత్య కళలకు పెట్టింది పేరు. ఇవి కేవలం ఆసక్తి, అభిరుచి కోసమే కాదు. సామాజిక దురాచారాలు, బాలికా విద్య, స్త్రీ జీవిత స్థితిగతులు వంటి అనేక అంశాలపై ప్రజల్ని చైతన్యపరిచే నృత్య నాటికలుగా పేరుంది. అయితే ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ఈ కళలు మరుగున పడిపోతున్న పరిస్థితి, తమ ప్రదర్శనల ద్వారా వీటికి పూర్వవైభవం తీసుకువచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నారు బెజవాడకు చెందిన విద్యార్థులు.

ప్రజల్ని చైతన్యపరిచేలా ప్రదర్శనలు: కళ తన కోసం కాదు జనం కోసం అనే స్ఫూర్తితో ముందుకు సాగుతున్నారీ యువత. ఏపీలోని అన్ని ప్రధాన నగరాలతో పాటు దిల్లీ, బెంగళూరు, కాశీ, ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి ప్రాంతాల్లో కూచిపూడి, భరత నాట్యం నృత్య నాటికలను ప్రదర్శించి అనేక పతకాలు సొంతం చేసుకున్నారు. పర్యావరణ ఆవశ్యకత, బాలికా విద్య, స్త్రీ జీవిత స్థితిగతులపై అనేక నృత్య నాటక ప్రదర్శనలిచ్చి ప్రజల్ని చైతన్యపరుస్తున్నారు. పర్యావరణ ఆవశ్యకతను వివరిస్తూ ప్రదర్శించిన 'శిలా నీవే శిల్పం నీవే' అనే నృత్యం స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచింది.

చదువులో ప్రావీణ్యం - కూచిపూడిలో పతకాలు (ETV)

వీరంతా బెజవాడ విద్యార్థులు. చదువుల్లో మేటిగా రాణిస్తూనే కూచిపూడి నృత్య కళల్లో విశేష ప్రతిభను కనబరుస్తున్నారు. సమాజంలో ఎన్ని మార్పులు వస్తున్నా స్త్రీ జీవితం ఇంటిపని, వంటపనికే పరిమితమై ఉన్న తీరుని వివరిస్తూ ప్రదర్శించిన నృత్య నాటకం వీక్షకులతో కన్నీరు పెట్టించింది. ఆడపిల్ల పుట్టిందంటేనే గుదిబండగా భావించే అనేక మందిని నిలదీస్తూ ఇచ్చిన ప్రదర్శన అనేక మందిని ఆలోచింపజేసింది. ఆడవారు తలచుకుంటే సాధించలేనిదేమీ లేదని తమ ప్రదర్శన ద్వారా చాటి చెప్పారీ యువ కళాకారులు.

చంద్రబాబు, మోదీ ఎదుట ప్రదర్శనలు: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, ప్రధాని మోదీ ముందు నృత్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఈ విద్యార్థి బృందం. అయితే ఈ అనుభవం తమకు మరపురాని జ్ఞాపకంగా నిలిచిపోతుందని చెబుతున్నారు. కళారంగంపై చిన్ననాటి నుంచి ఏర్పడిన ఆసక్తే. ప్రస్తుతం తమను ఈ స్థాయిలో నిలిపిం దని అంటున్నారు. సాంస్కృతిక నృత్యాలపై ఉండే ఇష్టంతో కూచిపూడి, భరత నాట్యం నేర్చుకున్నట్లు చెబుతున్నారు.

చదువుల్లోనూ మేటే ఆ విద్యార్థులు: కళారంగంలో అనేక ప్రదర్శనలు ఇవ్వడమే కాదు చదువుల్లోనూ మేటిగా నిలుస్తున్నారు ఈ విద్యార్థులు. ఎప్పుడూ పుస్తకాలు పట్టుకుని తరగతి గదులకే పరిమితం కాకుండా ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో సైతం పాల్గొనడం వల్ల కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవచ్చని వారు వెల్లడిస్తున్నారు. చదువుల్లో ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు, మానసిక ప్రశాంతతకు ఈ నృత్య రంగం ఎంతగానో దోహదం చేస్తుందని చెబుతున్నారు.

విద్యార్థి దశ నుంచే సామాజిక అంశాలపై అవగాహన కల్పించాలని తద్వారా సామాజిక బాధ్యతను తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇటువంటి నృత్య నాటకాలను రూపొందించినట్లు చెబుతున్నారు నృత్య గురువులు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రదర్శనలు మరిన్ని రూపొందించి ప్రదర్శిస్తామని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తి: నృత్యం, నాటక రంగానికి ఆదరణ తగ్గుతున్న తరుణంలో తాము తిరిగి పూర్వ వైభవం తీసుకొస్తామని స్పష్టం చేస్తున్నారు ఈ యువ నృత్యకారులు. ఈ రంగానికి సంబంధించిన అంశాల్లోనే ఉన్నత చదువులు పూర్తి చేసి మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను భవిష్యత్ తరాలకు తెలియజేసేందుకు కృషి వేస్తామని చెబుతున్నారు.

"ఈ నాట్యం అనేది దాదాపు 10 సంవత్సరాలుగా నేర్చుకుంటున్నాం. కూచిపూడి, భరతనాట్యాన్ని మరింత ప్రసిద్ధిలోకి తీసుకుని రావాలనేది మా లక్ష్యం. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంప్రదాయాలపై ఉన్న మక్కువతో ఈ శాస్త్రీయ నృత్యాన్ని నేర్చుకుంటున్నాం. చదువుల్లో ఒత్తిడిని అధిగమించేందుకు, మానసిక ప్రశాంతతకు ఈ నృత్య రంగం ఎంతగానో దోహదం చేస్తుంది. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, ప్రధాని మోదీ ముందు నృత్య ప్రదర్శనలు ఇచ్చాం.నృత్య నాటకాలపై ఎన్నో మెలకువలను మా నృత్య గురువులు నేర్పించారు. మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను భవిష్యత్ తరాలకు తెలియజేసేందుకు కృషి చేస్తాం". - విద్యార్థి బృందం

"నాట్యం ద్వారా ప్రస్తుతం సమాజంలో జరుగుతున్న అరాచకాలను ఎత్తి చూపి, చైతన్యపరిచేందుకు కృషి చేస్తున్నాం. ఈ నృత్య రంగానికి సంబంధించిన అంశాల్లోనే ఉన్నత చదువులు పూర్తి చేసి మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను భవిష్యత్ తరాలకు తెలియజేసేందుకు అనేక మంది విద్యార్థులు ఆసక్తి చూపుతుండటం అభినందనీయం. నృత్యం, నాటక రంగానికి ఆదరణ తగ్గుతున్న నేటి తరుణంలో దీనికి తిరిగి పూర్వ వైభవం తీసుకురావడానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తాం". -శైలశ్రీ, నృత్యగురువు

కేరళ తరహాలో డ్రాగన్ బోట్ పోటీలు - సత్తా చాటుతున్న యువతీయువకులు

కష్టాలెదురైనా కుంగిపోలేదు - సినీ రంగంలో రాణించడమే లక్ష్యమంటున్న రవికుమార్​

