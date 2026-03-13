నాచురల్ ఐస్క్రీమ్స్తో సాఫ్ట్వేర్ యువకుల స్టార్టప్ - "నేచ్యురిక్" బ్రాండ్ పేరుతో మార్కెట్లోకి
రూ.కోటి పెట్టుబడితో వ్యాపారం వైపు అడుగులు - పండ్ల రసాలతో నోరూరించే ఐస్క్రీమ్స్ తయారీ - ఏపీ, తెలంగాణ, ఒడిశాల్లో ఐస్క్రీమ్స్ విక్రయం
Startup of Young People with Natural Ice Cream : "కలలు కనడం గొప్ప కాదు. ఆ కలలను ఆచరణలో పెట్టడం గొప్ప" అనే మాటను నిజం చేస్తున్నారీ పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు చెందిన యువ ఇంజనీర్లు. కంప్యూటర్ ముందు కోడ్లు రాసే జీవితానికి గుడ్ బై చెప్పి పదిమందికి ఉపాధి కల్పించే దిశగా వ్యాపారం వైపు అడుగులు వేశారు. సహజ సిద్ధంగా లభించే పండ్లతో నాచురల్ ఐస్క్రీమ్స్ తయారు చేస్తున్నారు. మెుదట చిన్న కుటీర పరిశ్రమగా ప్రారంభించి కోటి రూపాయల పెట్టుబడితో "నేచ్యురిక్" బ్రాండ్గా ఎదిగి ఔరా అనిపిస్తున్నారీ యంగ్ తరంగ్లు.
ఐస్క్రీమ్ అంటే ఎవరికి ఇష్టముండదు చెప్పండి. పెద్ద వాళ్లు సైతం చిన్నపిల్లలుగా మారి తింటూ ఉంటారు. బర్త్ డే పార్టీలు, పెళ్లిళ్లు ఇలా ఫంక్షన్ ఏదైనా ఐస్క్రీమ్స్ ఉండాల్సిందే. ఈ అభిరుచినే వ్యాపారంగా మార్చుకున్నారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు చెందిన సందీప్, సోమశేఖర్. స్థానికంగా లభించే పండ్లతో నాచురల్ ఐస్క్రీమ్స్నే తయారు చేస్తున్నారు. "నేచ్యురిక్స్" బ్రాండ్ పేరుతో మార్కెటింగ్లో దూసుకు వెళ్తున్నారు.
రూ.కోటి పెట్టుబడితో వ్యాపారం వైపు అడుగులు : పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా రావివలసకు చెందిన సందీప్, సీతంపేట గ్రామస్థుడైన సోమశేఖర్ చిన్నప్పటి నుంచి స్నేహితులు. మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసి కేరళంలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేసేవారు. కానీ ఏదైనా చేయాలనే తపన వారిని వ్యాపారం వైపు అడుగులు వేయించింది. చిన్నతరహా పరిశ్రమగా ప్రారంభించి కోటి రూపాయల పెట్టుబడితో ముందుకు సాగుతున్నారు. "నేచ్యురిక్స్" పేరిట నోరూరించే ఐస్క్రీమ్స్తో అందరి మనసు దోచుకుంటున్నారు.
కేరళంలో ప్రకృతి ఫలాలను అక్కడ ప్రజలు వ్యాపారానికి వినియోగిస్తున్న తీరును గమనించానని ఐస్ క్రీం తయారీ ఆలోచన అలానే వచ్చిందని అంటున్నాడు సోమశేఖర్. సహజ సిద్ధంగా పండించే పండ్లను స్థానిక రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేస్తూ ఎటువంటి కెమికల్స్ ఉపయోగించకుండా నాచురల్గా ఐస్క్రీమ్స్ తయారుచేస్తున్నామని వివరిస్తున్నాడు.
"మనకి ఫ్రూట్స్ బేసిడ్ ఐస్క్రీమ్స్ కేరళం, కర్ణాటక నుంచి ఎక్కువగా వస్తుంటాయి. తెలుగు రాష్ట్రాలు నుంచి ఒక్క బ్రాండ్ మనం ఎందుకు తీసుకురాకూడదు అనే ఆలోచనతో స్టార్ట్ చేశాం. 2024లో నుంచే ఈ ప్రాసెసింగ్లో ఉన్నాం. లోకల్గా లభించే ఫ్రూట్స్తో కొత్తగా తయారు చేయాలి అన్నది మా ఉద్దేశ్యం." - సోమశేఖర్, వ్యాపారవేత్త
పండ్ల రసాలతో నోరూరించే ఐస్క్రీమ్స్ తయారీ : నేరేడు, అరటి, జామ, సీతాఫలం, డ్రాగన్, పండ్లు సీజన్ వారీగా కొనుగోలు చేసి రసాల్ని సేకరిస్తున్నారు. శీతలీకరించి భద్రపరిచిన సహజ రసాలనే ఐస్ క్రీంలో వాడుతున్నారు. రసాయనాలు కాకుండా అసలైన పండ్ల రసాలతో ఉత్పత్తులు తయారు చేస్తుండటంతో "నేచ్యురిక్స్" అని నామకరణంతో మార్కెటింగ్ చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు వీరిద్దరు.
"సొంత ఊరులో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి, 10 మందికి ఉపాధి కల్పించాలి అనే ఉద్దేశ్యంతోనే మొదలుపెట్టాం. చుట్టూపక్కల రైతులు, గ్రామస్థులు లబ్ధి పొందేలా చేస్తున్నాం. 20 రకాల నేచురల్ ప్రూట్స్ సేకరిస్తున్నాం. వాటిని ప్రాసెసింగ్ చేస్తాం. ఐస్క్రీమ్స్ తయారీలో ఎటువంటి రసాయనాలు వినియోగించట్లేదు. " - సందీప్,వ్యాపారవేత్త
లాభం కోసమే వ్యాపారం చేయకుండా 8 మంది మహిళలకు ఉపాధిని కల్పిస్తున్నారు. ఏపీ, తెలంగాణా, ఒడిశాలతో పాటు 15 ప్రాంచైజ్లతో ఉత్పత్తులను అందిస్తున్నారు సందీప్, సోమశేఖర్. వ్యాపారంలో రాణించాలంటే పెద్ద పెద్ద కోర్సులు చదవక్కర్లేదని, స్థానిక వనరులతో అద్భుతాలు సృషించవచ్చని నిరూపిస్తున్నారీ యువకులు.
