బాల్యంలోనే పోలియో - కాలు సరిగ్గా లేకున్నా పారా త్రోబాల్లో రాణిస్తున్న సరోజిని
పుట్టిన 3 నెలలకే పోలియో బారిన పడిన సరోజిని - అంతర్జాతీయ స్థాయిలో బంగారు పతకం సొంతం - క్రీడల్లో రాణిస్తూనే హెల్త్ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 1:33 PM IST
Story on Sarojini in Para Throwball at Visakhapatnam : పుట్టిన 3 నెలలకే పోలియో బారిన పడిందా యువతి. ఆటలంటే ఆసక్తి ఉన్నా పోలియో కారణంగా కాలు సహకరించేది కాదు. ఎన్సీసీలో చేరాలనుకున్నా వైకల్యం అడ్డంకి అయింది. ఐనా నిరుత్సాహపడలేదు. కుటుంబ ప్రోత్సాహంతో లోపాన్నే బలంగా మార్చుకుంది. పారా త్రోబాల్లో జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తూనే స్పోర్ట్స్ కోటాలో హెల్త్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం సాధించింది. అంతర్జాతీయ పారా త్రోబాల్లో బంగారు పతకం సాధించింది విశాఖకు చెందిన సరోజిని.
ఆటలంటే అమితాసక్తి ఈ యువతికి. పుట్టిన 3 నెలలకే ఎడమ కాలు పోలియోకు గురైంది. సరిగ్గా నడవలేకపోయేది. ఆటల్లో రాణించాలని అనుకున్నా కాలు సరిగ్గా లేదని ప్రతిచోటా తిరస్కారాలే ఎదురయ్యేవి. అయినా నిరుత్సాహపడలేదు. సాధించాలనే పట్టుదల, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో పారా త్రోబాల్లో జాతీయ స్థాయిలో రాణించింది. అంతేకాదు స్పోర్ట్స్ కోటాలో గాజువాక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో హెల్త్ అసిస్టెంట్గా జాబ్ సాధించింది. ఓవైపు ఉద్యోగం చేస్తూనే మరోవైపు పారా త్రోబాల్లో స్వర్ణ పతకం గెలుచుకుంది.
సరిగ్గా నడవలేదని హేళన: ఈమె సరోజిని. విశాఖపట్నం స్వస్థలం. తల్లిదండ్రులు కూలీలు. రోజూ పనికెళ్తే గానీ పూట గడవని పరిస్థితి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకుంటూనే ఆటలపై మక్కువ పెంచుకుంది. తాను ఆడాలనుకున్నా కాలు సహకరించకపోవడంతో అందరూ హేళన చేసేవారు. స్కూల్లో తోటి పిల్లలు ఆడుకుంటుంటే దూరం నుంచి చూస్తూ సంతోషపడేది. సరిగ్గా నడవలేదని హేళన చేసిన వారితోనే శభాష్ అనిపించుకోవాలని అనుకుంది.
క్రీడల్లో రాణిస్తూనే హెల్త్ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగం: పోలియో బారిన పడిన కాలుకు ఇప్పటివరకు దాదాపు 5 సర్జరీలు జరిగాయి. ఐనా ఆగిపోలేదు. రోజు ఇంటి సమీపంలోని మైదానానికి వెళ్లి త్రోబాల్ ప్రాక్టీస్ చేసేది. నడవలేని స్థితిలో ఉన్నా, సాధన మాత్రం ఆపలేదు. జిల్లా స్థాయి నుంచి అంతర్జాతీయ పారా త్రోబాల్ పోటీల్లో పాల్గొని పలు అవార్డులు గెలుచుకుంది. ఒక వైపు ఏఎన్ఎంగా విధులు నిర్వర్తిస్తూనే పారా త్రో బాల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తోంది. కటిక పేదరికంలో పుట్టిన సరోజినికి చిన్నతనం నుంచి ఆర్థిక ఇబ్బందులే. ఎవరైనా సహాయం చేస్తే రాబోయే ఒలింపిక్స్లో దేశానికి బంగారు పతకం సాధిస్తానని ధీమాగా చెబుతోంది.
"పుట్టిన 3 నెలల నుంచి పోలియో. 2021లో కాలుకి సర్జరీ అయ్యింది. చిన్నప్పటి నుంచి ఆటలు అంటే చాలా ఇష్టం. గ్రౌండ్లో ఎవరైనా ఆడుతుంటే ఆసక్తిగా చూస్తుండేదాన్ని. మొదట్లో మా తల్లిదండ్రులు తిట్టినా, తర్వాత ప్రోత్సహించారు. నీ కాలు సహకరించడం లేదని ఎన్సీసీ నుంచి తొలగించేశారు. ఆ తర్వాత 2017లో పత్రికలో వచ్చిన ఓ ప్రకటన చూసి దివ్యాంగులకు ఆటల పోటీలు ఉన్నాయని తెలుసుకుని ఆ పోటీల్లో పాల్గొన్ని, గోల్డ్ మెడల్ సాధించాను." - సరోజిని, పారా త్రో బాల్ క్రీడాకారిణి
సరోజిని క్షణం తీరిక దొరికినా, ఆటలు ఆడేందుకు ఆసక్తి కనబరిచేదని తద్వారా స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగం సాధించిందని చెబుతున్నారీ వైద్యుడు. సరోజినికి తమ సహకారం ఎప్పుడూ ఉంటుందని భరోసా ఇస్తున్నారు. సాధించాలనే పట్టుదల, సరైన మార్గనిర్దేశం ఉంటే శారీరక ఇబ్బందులు ఉన్నా ఏదైనా సాధించవచ్చు అని నిరూపిస్తోంది సరోజిని.
