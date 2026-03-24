ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహారమందిస్తూ నాటుకోళ్ల పెంపకం - ఏడాదిలోనే అప్పులు తీర్చేసి లాభాల బాట

తండ్రి వారసత్వాన్ని వ్యాపారంగా మాల్చుకున్న రమేశ్ - సోనాలి, కడక్‌నాథ్ వంటి మేలుజాతి కోళ్లతో ఆదాయం - ఒక్కో గుడ్డు రూ.15, లైవ్ నాటు కోడి కిలో రూ.450

Yuva Story on Ramesh Yadav Builds Poultry Business Success
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 1:24 PM IST

YUVA Story on Ramesh Yadav Builds Poultry Business Success : చదువు తక్కువైనా సరే చేసే పనిపై పట్టుదల, పక్కా ప్రణాళిక ఉంటే ఆకాశమే హద్దు అని నిరూపిస్తున్నాడు ఆ యువకుడు. కియా లాంటి బహుళజాతి సంస్థలో ఉద్యోగం వచ్చినా ఏదో వెలితి. 18 వేల జీతం తన కుటుంబ కష్టాలను తీర్చలేదని గ్రహించాడు. తండ్రి వారసత్వంగా ఇచ్చిన నాటుకోళ్ల పెంపకాన్నేవ్యాపారంగా మార్చుకున్నాడు. అప్పులు చేసి మరీ ఫాం ఏర్పాటు చేశాడు. నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం ఆర్జిస్తున్నాడు శ్రీసత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండ చెందిన రమేశ్ యాదవ్.

చదువు లేదని నిరాశ పడలేదు. పేదరికం ఎదురొచ్చినా వెనకడుగు వేయలేదు. తండ్రి చూపిన బాటలో నడుస్తూనే ఆధునిక ఆలోచనలతో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నాడీ యువకుడు. నాటుకోళ్ల పెంపకాన్ని వ్యాపారంగా మలుచుకున్నాడు. కేవలం 40 కోళ్లతో మొదలై నేడు వేల కోళ్లతో ఫాం నిర్వహిస్తూ లక్షల్లో సంపాదిస్తున్నాడు. స్టెరాయిడ్స్ లేని ప్రకృతి సిద్ధమైన ఆహారాన్ని అందిస్తూ వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకున్నాడు.

రమేశ్​ది శ్రీసత్యసాయి జిల్లా రామాపురం స్వస్థలం. తండ్రికి వ్యవసాయ భూమి లేకపోవడంతో నాటు కోళ్ల పెంపకం చేసేవాడు. పేదరికం కారణంగా పదో తరగతితోనే చదువు ఆపేశాడు రమేశ్. ఐటీఐ పూర్తిచేశాక కియా కార్ల పరిశ్రమలో 18 వేలకు ఉద్యోగంలో చేరాడు.

తండ్రి వారసత్వాన్ని వ్యాపారంగా మాల్చుకుని: ఆ ఆదాయం కుటుంబానికి సరిపోకపోవడంతో ఉద్యోగం వదిలేశాడు. తండ్రికి సహాయంగా ఉంటూనే పూల వ్యాపారం ప్రారంభించాడు. రెండేళ్ల క్రితం తండ్రి చనిపోవడంతో కుటుంబ భారమంతా రమేశ్​పై పడింది. దీంతో తన తండ్రి బాటలోనే నాటు కోళ్ల పెంపకాన్ని పెద్ద ఎత్తున చేపట్టాలని నిర్ణయించుకున్నాడు రమేశ్.

ఏడాది కాలంలోనే లాభాల బాట: కేవలం 40 కోళ్లతో ప్రారంభమైన రమేశ్ వ్యాపారం ఏడాదిలోనే 200 కోళ్లకు చేరింది. ఇంటి వద్ద స్థలం సరిపోకపోవడంతో కొండాపురం కాలనీలో ఒక రైతు వద్ద మల్బరీ షెడ్డును ఏడాదికి లక్ష రూపాయల అద్దెకు తీసుకున్నాడు. తనకున్న అనుభవంతో ఆరు లక్షల రూపాయలు ప్రైవేట్​గా అప్పు చేసి నాటు కోళ్ల ఫారంను ఆధునికీకరించాడు. 800 కోడి పిల్లలతో ప్రారంభించిన ఈ ఫాం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంతో ఏడాది కాలంలోనే అప్పు మొత్తం తీర్చేసి లాభాల బాట పట్టాడు.

స్టెరాయిడ్స్ లేని స్వచ్ఛమైన నాటుకోళ్లు పెంపకం: రమేశ్ తన ఫారంలో సోనాలి, కడక్ నాథ్ వంటి మేలు జాతి కోళ్లను పెంచుతున్నాడు. ఇవి ఏడాదికి 250 నుంచి 300 గుడ్లు పెడుతుండటంతో నిత్యం ఆదాయం వస్తోంది. ఒక్కో గుడ్డును 15 రూపాయలకు, లైవ్ నాటు కోడిని కిలో 450 రూపాయలకు విక్రయిస్తున్నాడు. ఎటువంటి స్టెరాయిడ్స్ వాడకుండా క్యాబేజీ, బీట్ రూట్ వంటి సేంద్రీయ ఆహారాన్ని అందిస్తూ ప్రకృతి సిద్ధంగా పెంచుతుండటంతో వినియోగదారులు క్యూ కడుతున్నారు.

పెనుకొండ పట్టణంతో పాటు, చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుంచి ఫాం వద్దకే వెళ్లి కోడిగుడ్లు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఫారం వద్ద కోళ్లు పెంచుతున్న తీరును చూసిన అనేక మంది తెలిసిన వారికి చెబుతుండటంతో నాటుకోడి, గుడ్లకు పెద్దఎత్తున డిమాండ్ ఏర్పడింది.

"సోనాలి, కడక్​నాథ్ వంటి మేలుజాతి కోళ్లను పెంచుతున్నాను. ఏ విధమైనా స్టెరాయిడ్స్ వాడకుకండా క్యాబేజీ, బీట్​రూట్ వంటి సేంద్రియ ఆహారాన్ని అందిస్తున్నాం. ఒక్కో గుడ్డును రూ.15, లైవ్ నాటు కోడిని కిలో రూ.450 ధరకు అమ్ముతున్నాను." - రమేశ్​ యాదవ్, నాటుకోళ్ల పెంపకందారుడు

స్వంతంగా భూమి లేకపోవడం, అద్దె షెడ్డులో కోళ్ల ఫారం నిర్వహిస్తున్నందున బ్యాంకు అధికారులు రుణాలు ఇవ్వడంలేదని, ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తే తాను మరింత అభివృద్ధి సాధిస్తానని చెబుతున్నాడు రమేశ్ యాదవ్.

