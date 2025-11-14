ఉత్తమ విధానాలను పాటిస్తే - వ్యవసాయంతో లాభాలంటున్న యువ రైతు
ఆర్గానిక్ పద్దతిలో ఆరోగ్యకరమైన కూరగాయలు సాగు - గానుగ ఎద్దులతో స్వచ్ఛమైన వంట నూనెలు తయారీ - సరసమైన ధరలకు నాణ్యమైన పండ్లు,ఆకుకూరలు సరఫరా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 5:20 PM IST
Story On Organic Farming in Palnadu District: మంచి లాభాలు వచ్చే కూరగాయల కమీషన్ వ్యాపారాన్ని వదిలి అప్పులు, నష్టాలు ఎక్కువగా ఉండే వ్యవసాయం వైపు అడుగులేశాడా యువకుడు. సేంద్రియ విధానంలో రకరకాల పంటలను సాగు చేస్తూ ఆదాయానికి బాటలు వేశాడు. గానుగ ఎద్దులతో స్వచ్ఛమైన, నాణ్యమైన వంట నూనెలను వినియోగదారులకు అందిస్తున్నాడు. ఆర్గానిక్ పద్దతిలో ఆరోగ్యకరమైన కూరగాయలు, ఆకుకూరల్ని పండిస్తున్నాడు. ప్రణాళిక ప్రకారం ఉత్తమ విధానాలను పాటిస్తే వ్యవసాయాన్ని మించిన లాభసాటి వ్యాపారం మరొకటి లేదని నిరూపిస్తున్నాడా యువ రైతు.
వ్యాపారమా వ్యవసాయమా అంటే ఎక్కువ మంది ఆదాయం వచ్చే వ్యాపారానికే మెుగ్గు చూపుతారు. కానీ ఈ యువకడు భిన్నంగా ఆలోచించి వ్యవసాయాన్ని ఎంచుకున్నాడు. ఆర్గానిక్ పద్దతిలో ఆరోగ్యకరమైన కూరగాయలు, ఆకుకూరలు పండిస్తున్నాడు. అంతేకాదు నాణ్యమైన గానుగ నూనె విక్రయిస్తూ ఏడాదికి రూ.10 లక్షల వరకు ఆదాయం అర్జిస్తున్నాడీ యువ రైతు.
వ్యాపారం వదిలి వ్యవసాయం వైపు: పొలంలో పనిచేస్తున్న ఈ యువకుడు కందుల రవికుమార్. పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేట స్వస్థలం. ఈ యువకుడు ఇంటర్ వరకే చదువుకున్నాడు. తండ్రి చేస్తున్న కూరగాయల కమీషన్ వ్యాపారంలోకి అడుగుపెట్టాడు. కూరగాయలు పండించే రైతులతో నిత్యం మాట్లాడుతూ తెలియని విషయాల్ని అడిగి తెలుసుకున్నాడు. దిగుబడి కోసం అన్నదాతలు ఎక్కువగా రసాయనాలు వాడటం వల్ల ఖర్చు పెరగడంతో పాటు ఉత్పత్తులు సైతం విషతుల్యమవుతున్నాయని గ్రహించాడు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ప్రకృతి సాగు చేయాలని భావించాడు. అనుకున్నదే తడవుగా వ్యాపారం వదిలి వ్యవసాయం వైపు కదిలాడు.
వ్యవసాయంలో ఎలాంటి అనుభవం లేని రవికుమార్ సేంద్రియ సాగు గురించి తెలుసుకోవడం మెుదలుపెట్టాడు. పంటలను కాపాడుకునేందుకు ఎలాంటి ఎరువులు, కషాయాలు వాడాలని అనే దానిపై విస్తృత అధ్యయనం చేశాడు. జిల్లా ఉద్యానవశాఖ, వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల సహకారం తీసుకుని ప్రకృతి వ్యవసాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, పండ్లు, ఇతర పంటలను సేంద్రియ పద్ధతుల్లో పండించడం ప్రారంభించాడు. పెట్టుబడిలేని ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ మంచి లాభాలు అర్జిస్తున్నాడు.
స్వచ్ఛమైన వంట నూనెలు తయారీ: మార్కెట్లో లభిస్తున్న వంట నూనెల వినియోగం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు, జబ్బులు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో వాటిని కూడా సహజ పద్ధతుల్లో తయారు చేస్తే బాగుంటందని భావించాడు రవికుమార్. వెంటనే మేలిరకం ఎద్దులను తీసుకుని వచ్చి గానుగ ద్వారా శనగ, కొబ్బరి, నువ్వులు, కుసుమ, పొద్దుతిరుగుడు పువ్వు నూనెలను తయారు చేస్తున్నాడు. అటు పంట ఉత్పత్తులు, ఆకుకూరలు, కూరగాయలు, పండ్లు, పూలు, ఇటు స్వచ్ఛమైన గానుగ నూనెలను వినియోగదారులకు చేరువ చేస్తున్నాడు.
వ్యవసాయం మీద ఆసక్తితో రవికుమార్ సొంత భూమి లేకపోయినా చిలకలూరిపేట శివారులో 6 ఎకరాల పొలం 4 ఏళ్లు కౌలుకు తీసుకున్నాడు. 3 ఎకరాల్లో బీర, బెండ, చిక్కుడు, దొండ, సొర, టమాటా, వంకాయ లాంటి కూరగాయలు, అన్నిరకాల ఆకుకూరలు, ఆయుర్వేద మెుక్కలు, జామ, బొప్పాయి, సపోటా, సీతాఫలం, నిమ్మ, దానిమ్మ లాంటి పండ్ల మెుక్కల్ని సేంద్రియ పద్ధతుల్లో పండిస్తున్నాడు. మరో 3 ఎకరాల్లో పశుగ్రాసం పెంచుతున్నాడు. గానుగ నూనెల తయారీ కోసం 10 ఎద్దుల్ని పెంచుతున్నాడు. సాగు అవసరాలు, పాల ఉత్పత్తుల కోసం 10 ఆవుల్ని, కోళ్లని వ్యవసాయం క్షేత్రంలో సంరక్షిస్తున్నాడీ యువ రైతు.
ఎటువంటి రసాయనాలు, యూరియాలు ఉపయోగించకుండా సేంద్రియ వ్యసాయం సాగు చేస్తున్నాను. ప్రకృతిలో లభించే వాటితోనే లాభాలు ఆర్జిస్తున్నా. - కందుల రవికుమార్, సేంద్రియ రైతు
సేంద్రియ వ్యవసాయ క్షేత్రం రహదారి పక్కనే ఉండటంతో ప్రయాణికులు, గ్రామస్థులు ఉత్పత్తుల్ని విరివిగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులు సైతం క్షేత్ర స్థాయి పర్యటనల ద్వారా సేంద్రియ విధానాలను పరిశీలిస్తున్నారు. మార్కెట్లో లభించే నూనె ఉత్పత్తులతో పోలిస్తే పోషక విలువలు ఎక్కువగా ఉండటంతో ఇక్కడికే వచ్చి కొనుగోలు చేస్తున్నామని చెబుతున్నారు వినియోగదారులు. రానున్న రోజుల్లో వినియోగదారులకు కారాలు, పచ్చళ్లు, ఇతర ఆహార పదార్ధాలను సైతం అందుబాటులోకి తెచ్చి వ్యాపారంతో కూడిన వ్యవసాయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లతామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు రవి కుమార్.
సేంద్రియ సాగులో రాణిస్తున్న మహిళ - ప్రధాని మోదీ నుంచి ప్రశంసలు
ఉద్యోగాలు వదిలి సేంద్రియ సాగువైపు అడుగులు - 'ముషి క్రేట్’తో మార్కెటింగ్